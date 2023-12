Ngày càng nhiều người Australia muốn đến Việt Nam du lịch

Người dân Australia thích đi du lịch và Đông Nam Á luôn nằm trong danh sách các điểm đến ưa chuộng do khoảng cách không quá xa và chi phí hợp lý. Bên cạnh các điểm đến “truyền thống” mà người dân Australia hay đến thăm trong nhiều năm qua, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến mới với những trải nghiệm thú vị.

Thống kê của Google tại Australia cũng cho thấy, Việt Nam xếp thứ 4 trong 10 địa điểm du lịch được người dân nước này tìm kiếm trên công cụ Tìm kiếm của nền tảng này. Trong đó đáng chú ý, vị trí của Việt Nam còn đứng trước cả New Zealand và Thái Lan, hai địa chỉ du lịch mà người dân Australia thường lui tới trong nhiều năm qua.

Thành phố Hồ Chí Minh được vào Top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất trên Skyscanner năm 2023

Không chỉ vậy, thống kê của trang chuyên bán vé máy bay Skyscanner của Australia cũng cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 10 địa điểm được người dân Australia tìm kiếm các chuyến bay trong năm qua với mức tìm kiếm tăng 246%.

Anh Adam Wright, thuộc một trong những công ty lữ hành lớn hàng đầu Australia Flight Center Travel Group cho biết tại công ty mình, ngày càng nhiều khách hàng là gia đình và cặp đôi đặt các chuyến du lịch đến Việt Nam:

“Việt Nam luôn là một trong những điểm đến được ưa chuộng của người dân Australia. Vào thời điểm hiện tại, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích. Tại công ty của chúng tôi, Việt Nam là một trong 5 điểm đến ưa chuộng hàng đầu nếu xét trên khía cạnh du lịch”.

Trên các trang báo của Australia gần đây cũng thấy xuất hiện nhiều hơn các bài viết giới thiệu về các địa điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên của Việt Nam. Theo anh Adam Wright, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn vì mang đến nhiều điều thú vị với du khách: “Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều thứ thu hút khách như đồ ăn, sự khác biệt về mặt văn hóa, danh lam thắng cảnh rất đa dạng. Người dân Australia đã đến du lịch tại các địa điểm khác tại Châu Á nên Việt Nam là một điểm du lịch mới, hấp dẫn nên rất được ưa chuộng”.

Sự hấp dẫn của Việt Nam là một trong những lý do khiến cho lượng khách mà hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển giữa Australia và Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 500.000 khách, chiếm khoảng 50% thị phần. Doanh thu của Vietnam Airlines tại thị trường Australia trong năm 2023 dự kiến tăng 10% so với kế hoạch và vượt 37% so với năm 2019, giai đoạn trước khi xuất hiện đại dịch Covid-19.

Hiện tại Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Melbourne và Sydney và từ thành phố Hồ Chí Minh tới tới Perth của Australia với tần suất 23 chuyến bay/tuần, nhiều nhất trong các hãng có đường bay thẳng Australia - Việt Nam.