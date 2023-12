Campuchia mong muốn tăng cường kết nối du lịch biển với Việt Nam

Nhắc đến Campuchia hầu hết du khách đều liên tưởng tới hình ảnh một đất nước của đền tháp với biểu tượng nổi bật là quần thể kiến trúc Angkor được xếp vào một trong 7 kỳ quan nhân tạo mới của thế giới. Tuy nhiên, Campuchia không chỉ có vậy, mà còn sở hữu một bờ biển dài gần 500 km chạy qua địa phận của bốn tỉnh nằm dọc theo vịnh Thái Lan với rất nhiều bãi tắm, hay những hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp.

Bãi biển Campuchia hút khách du lịch

Theo thống kê của bộ Du lịch Campuchia, từ tháng 1/9/2023, có 3.926.882 lượt du khách quốc tế đến Campuchia, tăng 210,2 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, du khách đi bằng đường hàng không đạt 1.340.702 lượt, chiếm 34,1%, tăng 185.9% so với cùng kỳ năm 2022. Du khách đến bằng đường bộ và đường thủy đạt 2.586.180 lượt, chiếm 65,9%, tăng 224,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, du khách đi bằng đường biển đạt hơn 41.000 lượt, tăng 394,3%.

Ông Soy Sinol, Giám đốc sở du lịch tỉnh Kampot cho biết: Mặc dù số lượng du khách quốc tế đến Campuchia có tăng trong thời gian gần đây, nhưng số lượng du khách vẫn chưa bằng trước năm 2019. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hậu đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và sự cạnh tranh địa chính trị trên thế giới... Để góp phần thu hút du khách tới Campuchia ngày càng nhiều hơn, Chính phủ đã thực thi nhiều giải pháp, trong đó có việc thu hút du khách từ Việt Nam bằng đường biển như: chuẩn bị mở tuyến đường thủy quốc tế cho khách du lịch đi lại giữa đảo Koh Tonsay (tỉnh Kep) và đảo Phú Quốc của Việt Nam, xây dựng cảng biển đa năng tại tỉnh Kampot…

Ông Soy Sinol, Giám đốc sở du lịch tỉnh Kampot, Campuchia

Ông Soy Sinol cho biết: “Hiện nay, chính phủ Campuchia đã cho xây dựng một cảng biển du lịch tại tỉnh Kampot. Cảng biển du lịch này giữ vai trò rất quan trọng trong việc kết nối đường thủy giữa Campuchia với với các nước trong khu vực, đặc biệt là với Việt Nam. Tôi hy vọng rằng, sau khi cảng biển này được đưa vào sử dụng thì số lượng du khách từ Việt Nam đến Campuchia sẽ ngày càng tăng mạnh”.

Với vị trí địa lý thuận lợi là hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, lối sống và nhân dân hai nước có mối quan hệ gần gũi tốt đẹp nên số lượng du khác hai chiều Việt Nam và Campuchia đã phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong số các nước gửi khách du lịch đến Campuchia, Việt Nam thường xuyên đứng nhóm đầu (năm 2022, số khách Việt Nam đến Campuchia đạt 466.170 lượt, chiếm 21,7% tổng lượng khách của Campuchia và đứng thứ hai trong số các nước gửi khách đến Campuchia). Khách du lịch Campuchia đến Việt Nam có đã có sự tăng trưởng tích cực theo từng năm (năm 2022, số du khách Campuchia đến Việt Nam đạt 140.461 lượt và đứng thứ tư trong số các quốc gia có khách đến Việt Nam). Trong ba quý đầu năm nay, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia đạt hơn 730.000 lượt (18,6% tổng lượng khách nước ngoài), tăng 156% so với cùng kỳ năm trước.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, du khách từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với các món ăn của Campuchia, hay phong tục văn hóa tâm linh ở đây cũng có nhiều điểm khác biệt nếu so với Việt Nam. Ví dụ như các ngôi chùa đều có sự khác biệt với các ngôi chùa Việt Nam từ bên ngoài đến bên trong. Biển Campuchia thì không quá đông đúc như ở Việt Nam, nước biển trong, khu nghỉ ngơi thì thoáng mát… Nói chung mọi thứ đều rất thoải mái. Việc đi lại cũng rất thuận tiện và không có gì khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, du khách từ TP.HCM

Đánh giá về tiềm năng du lịch của các tỉnh ven biển Campuchia, ông Jesse McCaul, một nhà tư vấn của Ủy ban Quốc gia Campuchia về Phát triển và Quản lý Bờ biển cho biết, tiềm năng du lịch tại các tỉnh ven biển nước này, cả ở góc độ hấp dẫn du khách cũng như cơ hội kinh doanh đối với các nhà đầu tư là rất cao. Nhà đầu tư mang hai quốc tịch Mỹ và Campuchia này cũng tỏ ra lạc quan với với triển vọng kết nối du lịch giữa Việt Nam và Campuchia nhờ sự gần gũi về địa lý và thủ tục thuận lợi dễ dàng, trong đó có dự án kết nối bằng phà biển trực tiếp giữa đảo Phú Quốc của Việt Nam với các tỉnh ven biển của Campuchia sắp tới, với thời gian di chuyển khoảng 20-30 phút.

Ông Jesse McCaul nói: “Có thể nhiều người đã tham quan khắp nơi tại Việt Nam và muốn trải nghiệm nước láng giềng thân thiện là Campuchia, với các đảo, khu đô thị, khu mua sắm, khu nghỉ dưỡng các loại, tất cả các loại ẩm thực, và nhất là người dân rất thân thiện. Việc tiếp cận các tỉnh lân cận rất tiện lợi dễ dàng, kể cả đi vào Phnom Penh cũng chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ”.

Là người đã từng trải nghiệm du lịch tại cả hai đất nước Việt Nam và Campuchia, chị Lucy và anh Rafael, đến từ Pháp chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Campuchia. Tôi rất hài lòng, một đất nước tươi đẹp, rất nhiều chùa chiền, rất nhiều hoạt động cho du lịch. Cảm nhận chung của tôi sau hai tuần tới đây là rất hài lòng. Mọi người ở đây khiến chúng tôi có cảm giác như ở nhà. Tôi thực sự rất muốn trải nghiệm cảm giác đi bằng tàu thủy. Chắc chắn là nếu có sự kết nối bằng đường biển giữa Campuchia - Việt Nam thì tôi sẽ sẵn sàng thử nghiệm.”

“Khi chúng ta nói về một số nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy sự nổi bật về bản sắc, rất khác biệt so với những nước khác. Tất nhiên giữa các nước có sự tương đồng nhất định, và những sự khác biệt rất rõ ràng. Nên cảm giác giống như là đến một đất nước nước châu Á mà bạn đã ít nhiều quen thuộc, nhưng cũng có nhiều khác biệt để khám phá, nhất là về ẩm thực, con người, lối sống, cách giao tiếp hành xử. Về kết nối đường biển, nếu có thì chắc chắn là sẽ rất tốt, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách khi di chuyển từ nước này sang nước khác”.

Bãi biển Campuchia hút khách du lịch

Với sự quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển du lịch bằng các chính sách cụ thể như: Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại phương tiện di chuyển, tạo điều kiện xuất nhập cảnh thuận lợi cho du khách… Chắc chắn số lượng du khách từ Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng tăng. Qua đó góp phần giúp Campuchia hiện thực hóa mục tiêu thu hút 5 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, và đạt 7 triêu lượt du khách nước ngoài vào năm 2025, vượt mức 6,6 triệu lượt du khách quốc tế đạt được trong năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.