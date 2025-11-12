Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

Theo công an tỉnh Đồng Nai, vào 8h ngày 10/11, chị Hoàng Thị Ngoan (SN 1978, trú tại khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) có mặt tại Ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Tam Phước. Tại đây, chị yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 28 triệu đồng nhằm thanh toán tiền mua thùng hàng qua mạng.

Công an phường xác minh thông tin vụ việc tại quầy giao dịch ngân hàng HD Bank. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhanh chóng phát hiện chị Ngoan có nhiều biểu hiện nghi vấn, tâm lý không ổn định, nên đã kịp thời trình báo Công an phường Tam Phước.

Sau khi tiếp nhận thông tin và trực tiếp làm việc với chị Ngoan, Công an phường Tam Phước xác định đây là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Từ đây, cán bộ Công an phường đã ngăn chặn, không để chị Ngoan thực hiện việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an phường và lãnh đạo ngân hàng HD Bank thông báo về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo cho chị Ngoan. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa Công an phường Tam Phước và Ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Tam Phước, một vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức chuyển khoản đã được ngăn chặn kịp thời, giúp người dân tránh được thiệt hại về tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai