Ngày 12/11, một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện đại (MBV) mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới, áp dụng từ từ ngày 12/11/2025.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do MBV công bố, lãi suất kỳ hạn kỳ hạn 1-2 tháng đã tăng từ mức 4,1%/năm trước đó lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng tương ứng lên 4,7%/năm

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại MBV đã tăng từ 4,4%/năm lên 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 4 - 5 tháng tăng từ 4,7%/năm lên lên 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng tại MBV được tăng thêm 0,1 - 0,2%/năm lên mức 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 - 36 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, lên 6%/năm.

Nguồn: MBV

MBV (tiền thân là OceanBank) đã được chuyển giao về MB và trở thành một thành viên mới của MB Group từ ngày 17/10/2024.

Cùng với MBV, từ đầu tháng 11 đến nay có khoảng 10 ngân hàng khác tăng lãi suất tiết kiệm .

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Thực tế, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm. Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.