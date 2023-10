Ngập lụt nghiêm trọng, lũ chồng lũ có thể tái diễn ở miền Trung

Để chủ động tạo dung tích dự phòng đón lũ, vừa qua, nhiều thủy điện ở miền Trung đã chủ động xả lũ. Trong ảnh, hồ thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) xả lũ (Ảnh: MINH HUY)

Ngày 12-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật lại dự báo tình hình, mức độ mưa lũ ở miền Trung.

Từ các dữ liệu quan trắc cho thấy, lượng mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến là 200-400mm, nhưng có nơi hơn 700mm (dự báo cũ là khoảng 500mm).

Phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to (lượng phổ biến là 50-100mm, có nơi trên 180mm).

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối).

Sau đó, từ ngày 15 đến 16-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau ngày 17-10, mưa lớn ở miền Trung vẫn còn dấu hiệu kéo dài, diễn biến phức tạp.