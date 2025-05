Ngành Thiết kế Game tại RMIT – bệ phóng giúp gen Z đưa game Việt ra thế giới

Ngành Game Việt Nam: sẵn sàng để bùng nổ!

Hãy thử tưởng tượng 5 năm sau, Việt Nam sẽ ghi dấu trên bản đồ game thế giới với những tựa game ‘bom tấn' lấy cảm hứng từ các cột mốc lịch sử hay truyền thống văn hoá. Chẳng hạn như một game sinh tồn trong bối cảnh địa đạo Củ Chi, hay game cổ trang trinh thám lấy cảm hứng từ án Lệ Chi Viên,…

Điều này là hoàn toàn khả thi bởi năng lực ngành game nước ta đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Việt Nam hiện đứng thứ 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về doanh thu game và ứng dụng, đồng thời xếp thứ 4 về số lượt tải của Google. Không chỉ vậy, Việt Nam và Đông Nam Á còn là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động nhanh nhất thế giới với mức 7,4% mỗi năm từ 2022 – 2025.

Theo dự báo, doanh thu ngành game tại Việt Nam sẽ đạt 1,66 tỷ USD vào năm 2025, tăng trung bình 9,77% mỗi năm, và có thể vượt ngưỡng 2,42 tỷ USD vào năm 2029. Đây chính là cơ hội vàng để ngành game Việt Nam bùng nổ!

Hàng loạt hội thảo, tọa đàm kết nối nhà sản xuất, phát hành game trong và ngoài nước liên tục được tổ chức, nổi bật nhất là sự kiện Vietnam Game Verse 2025, sẽ diễn ra ngày 24-25/5 tại TP.HCM.

Nhiều giải thi đấu thể thao điện tử quốc tế cũng đã chuyển về tổ chức tại Việt Nam trong năm qua; các hoạt động hỗ trợ, ươm mầm tài năng cho các startup, các sinh viên ngành game và công nghệ cũng liên tục được đưa ra.

Mặc dù có những bước tiến đáng kể như vậy nhưng thị trường game Việt hiện vẫn chủ yếu gia công và phát hành lại game nước ngoài. Điều còn thiếu chính là các tựa game "made in Vietnam" với cốt truyện hấp dẫn, gameplay cuốn hút và đặc trưng văn hóa riêng biệt.

"Bên cạnh dự án gia công cho các công ty quốc tế, chúng ta cũng cần tập trung phát triển nội dung gốc mang dấu ấn đặc trưng của Việt Nam. Việt Nam có nhiều câu chuyện văn hóa và lịch sử chưa được kể. Nếu chúng ta phát triển kỹ năng kể chuyện trong thiết kế game, Việt Nam có thể tạo ra tác động đáng kể trên thị trường quốc tế", Tiến sĩ Renusha Athugala, Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế game tại RMIT Việt Nam nhấn mạnh.

Gen Z - Thế hệ vàng đưa game Việt vươn tầm thế giới

Nếu thế hệ trước đã đặt nền móng cho ngành game Việt thì Gen Z chính là lực lượng tiên phong đưa những tựa game "made in Vietnam" lên bản đồ quốc tế.

Hiện nay, đã có vô số giải thưởng, cuộc thi, đặt ra những tiêu chuẩn giúp nâng tầm game Việt lên mỗi ngày. Trong đó, Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2025 vinh danh các game thuần Việt thiết kế đồ họa xuất sắc, gameplay hấp dẫn, và khả năng thành công toàn cầu.

Gen Z là thế hệ vàng đưa game Việt vươn tầm thế giới (hình: Gameloft, RMIT)

Bên cạnh đó, các tiêu chí của các bảng xếp hạng danh giá thế giới như The Game Awards cũng đánh giá game dựa trên tính đột phá sáng tạo trong hướng tiếp cận, tác động tích cực, cốt truyện hay...

Đáp ứng được những tiêu chí này, Việt Nam từng có game Hoa đạt giải thưởng tại Webby Awards 2022. Khi đó, "Hoa" đã xuất sắc sở hữu loạt danh hiệu Best Art Direction (Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc nhất), Best Music/Sound Design (Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất), và People’s Voice Best Art Direction (Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc nhất do Khán giả Bình chọn).

Vậy làm sao để gen Z hiện thực hóa giấc mơ làm ra những tựa game thoả mãn đủ các tiêu chí, giúp nâng tầm game Việt trên bản đồ game toàn cầu?

Ngành Thiết kế Game tại RMIT – bệ phóng giúp gen Z đưa game Việt ra thế giới

Chương trình Thiết kế Game tại RMIT, dựa trên mô hình đào tạo tiên tiến từ RMIT Melbourne, chuẩn bị Gen Z cho xu hướng công nghệ liên tục thay đổi trong ngành game. Không chỉ giới hạn ở kỹ năng lập trình và đồ họa 3D, chương trình tập trung vào phát triển tư duy thiết kế, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm—những yếu tố quan trọng cho sự nghiệp game bền vững.

Sinh viên ngành Thiết kế Game RMIT được phát triển tư duy thiết kế, tăng cường khả năng làm việc nhóm (hình: RMIT)

Tiến sĩ Renusha Athugala chia sẻ rằng sinh viên RMIT được đào tạo về tư duy sáng tạo, trải nghiệm người dùng, và kỹ năng kể chuyện—tất cả đều thiết yếu cho việc định hình nội dung game hấp dẫn. Ngay từ năm nhất, sinh viên tham gia các dự án thực tế, trải nghiệm nhiều loại game, và có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia trong ngành, từ đó hình thành sự sáng tạo và hiện thực hóa các dự án cá nhân.

Ngay từ năm nhất, sinh viên RMIT được tham gia các dự án thực tế, trải nghiệm nhiều loại game (hình: RMIT)

Thông qua phương pháp học tập WIL (Học tập kết hợp thực tiễn), sinh viên không chỉ học trên lý thuyết mà còn được làm việc trực tiếp với doanh nghiệp game, xây dựng hồ sơ năng lực chất lượng trước khi bước vào thị trường lao động. Những thành tựu như board game "Cleaning Frenzy" hay game Việt hóa với bối cảnh thời Hùng Vương minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn của Gen Z.

"Mình rất thích môi trường học tập tại RMIT. Mình có nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các bạn cùng ngành, tham gia nhiều sự kiện ở RMIT cũng như đi tham quan trực tiếp doanh nghiệp làm về game để tăng kĩ năng chuyên môn và mở rộng mối quan hệ, nhờ đó em và nhóm của em đã giành được giải Nhì trong cuộc thi làm game trong 48h là RMIT Game Jam 2024.", Nguyễn Nhật Minh, sinh viên ngành Thiết kế Game chia sẻ.

Sinh viên ngành Thiết kế Game RMIT có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng chuyên môn và mở rộng mối quan hệ (hình: RMIT)

Tư duy và sự lựa chọn của Gen Z sẽ định hình sự sáng tạo, đổi mới, và bền vững cho ngành game Việt Nam trong tương lai. Nếu bạn đam mê và muốn góp phần đưa game Việt vươn ra thế giới, hãy bắt đầu ngay hôm nay để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình.

