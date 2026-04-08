Ngành học không lo thất nghiệp trong tương lai, được mệnh danh là "xương sống của nền kinh tế hiện đại"

Giữa hàng loạt lựa chọn ngành học trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, không ít học sinh đứng trước áp lực phải chọn một hướng đi vừa phù hợp năng lực, vừa đảm bảo cơ hội việc làm lâu dài. Khi những ngành “hot” có thể thay đổi theo xu hướng, thì các lĩnh vực mang tính nền tảng lại ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Trong số đó, Tài chính - Ngân hàng nổi lên như một lựa chọn ổn định và có chiều sâu, bởi lĩnh vực này được xem là “xương sống” của nền kinh tế hiện đại. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hay tiêu dùng đều gắn liền với dòng tiền và chính ngành tài chính - ngân hàng là nơi điều phối, kiểm soát và thúc đẩy dòng chảy ấy vận hành hiệu quả.

Theo Dân Trí, dẫn lời GS.TS Nguyễn Tiến Hoàng - chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sinh viên và phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm về triển vọng nghề nghiệp của ngành này trong tương lai.

“Dòng tiền trong kinh tế giống như dòng máu chảy trong cơ thể con người. Do đó, các bên sẽ phải làm cho dòng tiền luôn luôn ổn định và phát triển. Vì vậy, cơ hội việc làm ngành tài chính ngân hàng luôn dồi dào”, GS.TS Nguyễn Tiến Hoàng lý giải.

Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì?

Tài chính - Ngân hàng là một lĩnh vực rộng và quan trọng, gắn liền với hoạt động quản lý dòng tiền trong nền kinh tế. Ngành này bao gồm các hoạt động như quản lý tài chính doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thị trường tài chính, quản trị rủi ro, cũng như các nghiệp vụ ngân hàng như cho vay, tiết kiệm, thanh toán và quản lý tài chính cá nhân.

Không dừng lại ở việc xử lý tiền tệ, ngành còn bao hàm việc nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng thị trường, thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động và công nghệ phát triển nhanh, tài chính - ngân hàng cũng phải không ngừng thích ứng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Có thể xem đây là “trung tâm điều phối” của nền kinh tế, nơi không chỉ vận hành các hoạt động tài chính mà còn tham gia vào việc phân tích, dự báo và đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Từ cấp độ doanh nghiệp đến quy mô quốc gia, ngành tài chính - ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng một hệ thống kinh tế ổn định và hiệu quả.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), ngành tài chính - ngân hàng không bị thay thế hoàn toàn mà đang chuyển dịch theo hướng kết hợp giữa con người và công nghệ. AI trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nâng cao hiệu quả công việc trong nhiều khâu.

Cụ thể, AI có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác, giải phóng con người khỏi các công việc mang tính thống kê; tự động hóa các quy trình lặp lại để nhân sự tập trung vào nhiệm vụ chuyên sâu hơn; cá nhân hóa dịch vụ khách hàng dựa trên dữ liệu hành vi; đồng thời hỗ trợ quản lý rủi ro và phát hiện gian lận hiệu quả hơn.

Chẳng hạn, thông qua việc phân tích lịch sử giao dịch, AI có thể giúp nhân viên ngân hàng đưa ra các gói sản phẩm tài chính phù hợp với từng khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng học gì?

Tài chính - Ngân hàng là ngành học có phạm vi rộng, liên quan đến hầu hết các hoạt động giao dịch tài chính và lưu thông tiền tệ. Sinh viên có thể lựa chọn nhiều hướng chuyên sâu như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế hay tài chính bảo hiểm.

Trong quá trình học, sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức hiện đại và toàn diện, bao gồm quản trị tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, tài chính vi mô, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro ngân hàng, thị trường chứng khoán, thanh toán quốc tế, kế toán ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm. Đây là những kiến thức cốt lõi giúp người học có thể thích nghi với nhiều vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực tài chính.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và mức lương

Trong quá trình đào tạo, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng thường được tạo điều kiện thực tập, tham quan thực tế tại các ngân hàng và doanh nghiệp tài chính lớn trong nước. Với định hướng gắn kết doanh nghiệp, khoa Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Đại Nam hợp tác với nhiều đơn vị như OCB, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, BIDV, SCB, VNDirect… nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên tín dụng, kế toán - kiểm toán nội bộ ngân hàng, nhân viên thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn, phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản, tư vấn đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hoặc giảng dạy trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tài chính - Ngân hàng là một trong những ngành có mức thu nhập cạnh tranh tại Việt Nam. Sinh viên mới ra trường thường nhận mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Với kinh nghiệm từ 2-5 năm, thu nhập có thể tăng lên 20 - 40 triệu đồng/tháng. Ở các vị trí quản lý cấp cao hoặc chuyên gia, mức lương có thể đạt hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Điểm chuẩn cao nhưng nhiều lựa chọn

Năm 2025, ngành Tài chính - Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao, đặc biệt ở các trường top đầu, mức điểm dao động khá rộng, từ khoảng 20 đến trên 28,5 điểm, tùy theo trường và chương trình đào tạo.

Ở nhóm trường top đầu, điểm chuẩn ghi nhận ở mức rất cao. Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) có điểm chuẩn ngành hoặc các chuyên ngành liên quan đến tài chính dao động khoảng 27 - 28,5 điểm. Tương tự, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cũng nằm trong nhóm này với mức điểm trên 27 điểm, phản ánh sức hút lớn của ngành trong bối cảnh thị trường lao động tài chính vẫn tăng trưởng mạnh.

Các cơ sở đào tạo khác như Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Thương mại thường có điểm chuẩn dao động khoảng 24 - 26 điểm. Đây là nhóm trường được nhiều thí sinh lựa chọn vì vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa có mức điểm “dễ tiếp cận” hơn.

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học PHENIKAA trải nghiệm thực tế tại Apec Group (Ảnh: PHENIKAA)

Ở khu vực phía Nam và các trường định hướng ứng dụng, mức điểm chuẩn “mềm” hơn. Các trường như Đại học Mở TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) có điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng dao động khoảng 20 – 23 điểm.

Ngoài ra, một số trường đại học vùng và trường công lập khác như Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Đại học Tài chính - Marketing thường có điểm chuẩn dao động trong khoảng 24 - 27 điểm, tùy từng chương trình và tổ hợp xét tuyển.

Năm 2025, ngành Tài chính - Ngân hàng duy trì sức hút ổn định với phổ điểm trải dài theo từng nhóm trường. Điều này cho thấy cơ hội theo học ngành vẫn khá rộng, nhưng để vào các trường top đầu, thí sinh cần đạt mức điểm rất cao và cạnh tranh lớn.

