7 bảo bối trong Doraemon ai cũng nghĩ viễn tưởng nhưng đang dần có thật ngoài đời

Tuổi thơ của nhiều người gắn liền với những bảo bối "không tưởng" của Doraemon. Nhưng khi công nghệ phát triển, không ít ý tưởng từng bị xem là viển vông lại đang dần trở thành hiện thực dù chưa hoàn hảo như trong truyện. Dưới đây là 7 bảo bối tiêu biểu mà khoa học hiện đại đang từng bước "bắt kịp".

Cánh cửa thần kỳ: Thực tế ảo & không gian số

Chỉ cần mở cửa là đến bất cứ đâu - điều này nghe vẫn như phép màu. Nhưng với công nghệ thực tế ảo (VR) và thế giới số, con người đã có thể "dịch chuyển trải nghiệm" gần như ngay lập tức.

Những nền tảng metaverse cho phép bạn tham quan bảo tàng, du lịch hay làm việc từ xa mà không cần rời khỏi phòng. Dù chưa thể dịch chuyển vật lý, nhưng về mặt trải nghiệm, "cánh cửa thần kỳ" đã có phiên bản sơ khai.

Bánh mì chuyển ngữ: AI dịch thuật

Trong truyện, chỉ cần ăn bánh mì là có thể hiểu mọi ngôn ngữ. Ngoài đời, các công cụ như Google Translate hay ChatGPT đang làm điều tương tự, thậm chí theo thời gian thực.

Tai nghe dịch tự động, app dịch bằng camera… đang giúp rào cản ngôn ngữ gần như biến mất. Không cần "ăn bánh", nhưng việc hiểu người nước ngoài chưa bao giờ dễ đến thế.

Chong chóng tre: Thiết bị bay cá nhân

Chiếc chong chóng gắn lên đầu để bay vẫn là điều xa vời, nhưng ý tưởng con người tự bay thì không còn quá viễn tưởng.

Các thiết bị như jetpack, drone chở người hay taxi bay đang được thử nghiệm ở nhiều quốc gia. Dù còn hạn chế về chi phí và an toàn, giấc mơ "bay lượn như Nobita" đã tiến gần hơn bao giờ hết.

Túi thần kỳ: Điện toán đám mây & lưu trữ số

Chiếc túi nhỏ nhưng chứa được vô số vật dụng là một trong những bảo bối "ảo" nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc công nghệ, nó giống với khái niệm lưu trữ không giới hạn.

Ngày nay, dữ liệu của bạn có thể được lưu trên cloud với dung lượng gần như vô hạn. Tài liệu, hình ảnh, video… tất cả đều có thể "lấy ra" bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu chỉ cần một thiết bị kết nối mạng.

Cỗ máy thời gian: Khoa học & giả thuyết vật lý

Du hành thời gian vẫn chưa trở thành hiện thực, nhưng không còn là ý tưởng phi khoa học. Các nhà vật lý đã nghiên cứu về lỗ sâu (wormhole), giãn nở thời gian và những khả năng lý thuyết khác.

Dù con người chưa thể quay về quá khứ hay nhảy đến tương lai như trong Doraemon, nhưng khoa học đã đặt những viên gạch đầu tiên cho khái niệm này.

Robot: AI & robot thông minh

Một chú robot có thể nói chuyện, giúp đỡ con người và hiểu cảm xúc đó chính là Doraemon. Ngày nay, AI và robot đang tiến rất gần đến hình mẫu này.

Các trợ lý ảo, robot chăm sóc, chatbot thông minh… có thể giao tiếp tự nhiên, học hỏi và hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực. Dù chưa có "Doraemon" hoàn chỉnh, nhưng nền tảng đã hình thành.

Đèn pin thu nhỏ/phóng to: Công nghệ mô phỏng & vật liệu

Việc thay đổi kích thước vật thể vẫn là điều chưa thể thực hiện ngoài đời thực. Tuy nhiên, công nghệ mô phỏng 3D, AR và các nghiên cứu về vật liệu đang cho phép "biến đổi kích thước" trong môi trường số.

Ngoài ra, khoa học nano cũng đang mở ra khả năng thao tác vật chất ở cấp độ cực nhỏ - một bước tiến khiến ý tưởng này không còn quá xa vời.

Điểm chung của những bảo bối trong Doraemon là chúng không chỉ để giải trí, mà còn phản ánh trí tưởng tượng vượt thời đại. Ngày nay, nhiều ý tưởng trong đó đang dần được hiện thực hóa dù dưới hình thức khác. Điều này cho thấy: những gì từng bị xem là "không tưởng" đôi khi chỉ là công nghệ chưa kịp phát triển.