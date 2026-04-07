Bệnh viện nhi xuất hiện "khu làm bài tập": Giải pháp thiết thực hay sự khắc nghiệt hóa giáo dục?

Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi mực in, tiếng máy đo nhịp tim xen giữa tiếng lật giấy sột soạt. Tại những hành lang bệnh viện vốn là nơi để nghỉ ngơi và hồi phục, giờ đây lại xuất hiện những “lớp học tăng ca” bất đắc dĩ. Một cái bàn, một cuốn vở, một cây bút - những thứ tưởng như chỉ thuộc về trường lớp nay lại chễm chệ xuất hiện giữa không gian khám chữa bệnh, làm dấy lên một câu hỏi nhức nhối: Đâu mới là giới hạn của việc học trong đời sống hiện đại?

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh nhiều trẻ em ngồi làm bài tập ngay trong bệnh viện, thậm chí có em vừa truyền dịch vừa giải bài. Không ít người bày tỏ sự xót xa, cho rằng trẻ em đang phải gánh áp lực học tập quá lớn, đến mức “ốm cũng không được nghỉ”.

Song song với đó, một bài đăng khác tiếp tục gây chú ý khi phản ánh việc tại Bệnh viện Nhi Thượng Hải xuất hiện dãy bàn ghế mới, được nhiều người gọi là “khu làm bài tập”. Hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên tranh luận gay gắt.

Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích việc để trẻ làm bài ngay cả khi đi khám bệnh là “quá khắc nghiệt”, thậm chí cho rằng đây là biểu hiện của môi trường giáo dục nặng nề, thiếu sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh lại lên tiếng ủng hộ. Theo họ, trong bối cảnh khối lượng bài vở khổng lồ, việc tranh thủ thời gian chờ khám để hoàn thành một phần bài tập là điều thiết thực. Đằng sau sự ủng hộ đó là “áp lực đồng trang lứa” (peer pressure) đè nặng; phụ huynh lo sợ nếu con nghỉ ngơi hoàn toàn khi ốm, lượng bài vở tồn đọng sau khi ra viện sẽ trở thành một gánh nặng khủng khiếp hơn, khiến con khó lòng theo kịp nhịp độ của lớp học.

“Có những bệnh không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ngồi làm bài. Làm xong sớm thì tối về con được nghỉ ngơi nhiều hơn”, một phụ huynh chia sẻ.

Bệnh viện lên tiếng: Không phải “khu làm bài tập”

Theo tìm hiểu của The Paper, tại Bệnh viện Nhi Thượng Hải, việc trẻ em làm bài tập trong lúc chờ khám không phải hiện tượng mới. Vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi tối và cuối tuần, nhiều học sinh phải chờ đợi trong thời gian dài. Do không gian hạn chế, không ít em tận dụng ghế chờ làm “bàn học”, thậm chí quỳ xuống nền nhà để viết bài.

Trước làn sóng tranh luận, chiều 2/4, bà Sử Tịnh Dịch, Trưởng phòng Quản lý khám - cấp cứu của bệnh viện, đã có phản hồi chính thức với báo chí. Theo đó, khu vực nói trên không phải là “khu làm bài tập” như nhiều người lầm tưởng, mà là một không gian tiện ích mới mang tên “Thư Tinh Ba”.

Theo bà Sử, mục đích của khu vực này là tạo ra một không gian đa chức năng phục vụ nhu cầu thực tế của gia đình bệnh nhi. Tại đây, trẻ có thể đọc sách, vẽ tranh, làm thủ công hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trong lúc chờ khám, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử.

Không chỉ trẻ nhỏ, phụ huynh đi cùng cũng cần nhiều nhu cầu thực tế như xử lý công việc, ăn uống hoặc chăm sóc con. Tuy nhiên, việc thiếu một không gian phù hợp khiến quá trình chờ khám trở nên bất tiện, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro về vệ sinh và an toàn.

Chính từ những quan sát này, Bệnh viện Nhi Thượng Hải đã quyết định bố trí một khu vực bàn ghế riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của bệnh nhi và gia đình trong thời gian chờ đợi. Thực tế ghi nhận cho thấy khu vực này được sử dụng khá linh hoạt.

Nhiều gia đình tận dụng như một bàn ăn tạm thời, trong khi một số trẻ ngồi đọc sách hoặc vẽ tranh. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện nhấn mạnh rằng đối với những trường hợp sốt cao, thể trạng yếu, ưu tiên hàng đầu vẫn là nghỉ ngơi và hồi phục, tuyệt đối không khuyến khích việc làm bài tập khi đang bệnh. Hiện tại, khu vực này được bố trí tại những khoa có nhiều bệnh nhi cần chờ đợi lâu nhưng tình trạng sức khỏe tương đối ổn định, đồng thời tránh các khu vực đông đúc hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao.

(Ảnh: Sohu)

Nhìn rộng hơn, tranh cãi xoay quanh “khu làm bài tập” không đơn thuần là câu chuyện về một thiết kế trong bệnh viện, mà phản ánh rõ áp lực học tập của học sinh trong xã hội hiện nay. Việc một bộ phận trẻ em phải tranh thủ từng khoảng thời gian để hoàn thành bài vở cho thấy nhịp độ học tập dày đặc, trong khi những ý kiến phản đối lại nhấn mạnh quyền được nghỉ ngơi, đặc biệt khi trẻ đang không khỏe.

Ở góc độ thực tế, không gian tiện ích trong bệnh viện là cần thiết. Nhưng ở góc độ giáo dục và gia đình, điều quan trọng hơn là cách người lớn nhìn nhận rằng học tập không nên trở thành áp lực đến mức lấn át cả nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản.

Suy cho cùng, tiện ích trong bệnh viện có thể giúp giải quyết sự bất tiện trước mắt, nhưng bài toán lớn hơn vẫn nằm ở việc cân bằng giữa học tập và sức khỏe, điều mà cả gia đình và xã hội cần cùng nhau nhìn nhận một cách thấu đáo.

Theo Sohu, The Paper