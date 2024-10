Ngân hàng và cảnh sát khẳng định lừa đảo, cô gái vẫn quyết chuyển khoản 1,4 tỷ đồng, mất trắng rồi vẫn khăng khăng không bị lừa

Vào ngày 26/ 6/2024, Trung tâm chống lừa đảo thuộc Cục Công an thành phố Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) nhận được chỉ thị cảnh báo sớm từ cấp trên cho biết cô Mẫn ở địa phương đang gặp phải một vụ lừa đảo đầu tư hẹn hò trực tuyến và cảnh sát ngay lập tức bắt đầu họp để can ngăn.

Khi đến trung tâm chống lừa đảo, cô Mẫu do dự, từ chối khai thực tế vụ chuyển tiền, khẳng định “việc chuyển khoản là việc bình thường và không hề bị lừa”. Sau 2h can ngăn, cô Mẫn vẫn giấu công an một điều gì đó.

Cô Mẫn cho biết thông qua phần mềm hẹn hò trên mạng, cô đã quen biết một anh chàng tên Sa. Sau khi cả hai quen nhau qua phần mềm hẹn hò, 2 người đã kết bạn với nhau trên WeChat. Anh Sa nhắn tin hỏi thăm cô hàng ngày và thường gọi đồ ăn ngon giao tới nhà cho cô. Đồng thời, anh ta thường dùng bộ lọc nhan sắc để trò chuyện video với cô, họ thường trò chuyện đến tận sáng.

Vì ngoại hình của Sa phù hợp với gu thẩm mỹ của cô Mẫn, cộng thêm giọng hát của Sa rất được cô Mẫn yêu mến nên cô ngây thơ nhanh chóng yêu anh Sa và cả hai đã xác nhận mối quan hệ của mình. Trong khoảng thời gian này, anh Sa đã liên tục dụ dỗ cô Mẫn đầu tư online.

Cô đến ngân hàng để chuyển đi 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho nền tảng đầu tư online mà anh Sa giới thiệu. Khi ngân hàng nghe được câu chuyện đã ngăn cản cô và gọi cho Trung tâm chống lừa đảo. Khi cả cảnh sát và ngân hàng khẳng định và ngăn cản cô chuyển tiền cho lừa đảo nhưng cô vẫn khẳng định minh không hề bị lừa.

Cô quyết định chuyển sang một chi nhánh ngân hàng khác để chuyển tiền. Một thời gian sau, cô cố gắng rút hơn 400.000 NDT đầu tư trên nền tảng “đầu tư online” nhưng được thông báo rằng không thể rút tiền mặt. Lúc này, dường như cô đã mất trắng 400.000 NDT nhưng vẫn không tin người yêu quen qua mạng của mình là lừa đảo. Cô vẫn chấp nhận và liên hệ với anh người yêu qua mạng. Tên lừa đảo lại dụ dỗ cô chuyển thêm tiền để lấy được tiền ra vì hệ thống yêu cầu. Cô nói rằng không thể chuyển thêm tiền thì người yêu qua mạng của mình biến mất.

Lúc này, cô mới bắt đầu nghi nhờ và nói rằng: “Giá như tôi nghe lời can ngăn của cảnh sát” nhưng quá muộn, cô đã mất trắng 400.000 NDT, cô quyết định phối hợp với cảnh sát để tìm ra đường dây lừa đảo.

Qua vụ việc này, cảnh sát khuyến cáo nên cần thận trọng với bất kỳ mối quan hệ trực tuyến nào phát triển quá nhanh. Cụ thể, mọi người khi sử dụng các trang mạng xã hội, không chấp nhận lời mời kết bạn từ những người mà bạn không biết. Đồng thời, tránh tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân trong hồ sơ hẹn hò hoặc tiết lộ cho người mà bạn chỉ trò chuyện trực tuyến.

Đặc biệt, mọi người không quá vội vàng. Nên đặt câu hỏi cho đối tượng và chú ý đến những điểm không nhất quán để có thể vạch mặt kẻ mạo danh. Không bao giờ đưa tiền cho người khác, trừ khi bạn cũng có mối quan hệ trực tiếp với họ. Hơn nữa, để được an toàn khi hẹn hò trực tiếp với người khác, hãy cho bạn bè và người thân biết bạn sẽ ở đâu.

Đặc biệt, tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía chủ quản hoặc công ty quản trị trang, cũng như không tham gia các trang kêu gọi đầu tư online.

Nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư. Mọi người có thể tìm hiểu về các app, dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần đến Cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Người dân cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các lời mời về đầu tư tài chính trên các mạng xã hội, website,... để tránh trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ lừa đảo.