Ngân hàng lớn nhất Việt Nam đang tuyển nhân sự: Yêu cầu không quá 30 tuổi, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, IELTS 3.5 trở lên

BIDV - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống - đang tuyển 28 Chuyên viên Quản lý khách hàng tại các địa bàn ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng tại các địa bàn ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Nhu cầu tại các chi nhánh

Đợt tuyển dụng này dành cho nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV, với yêu cầu ứng viên phải là công dân Việt Nam, không quá 30 tuổi kể từ thời điểm đăng tuyển, có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý khách hàng, quan hệ khách hàng hoặc tư vấn khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và ngân hàng nước ngoài.

Theo thông báo tuyển dụng, thời gian công tác được BIDV tính cộng dồn trong vòng 5 năm tính từ thời điểm đăng tuyển, không yêu cầu phải liên tục.

Ứng viên từng làm thực tập sinh hoặc khoán gọn tại các phòng khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần trong nước hoặc ngân hàng nước ngoài cũng được chấp nhận.

Về trình độ, ứng viên cần tốt nghiệp đại học hoặc đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời, là văn bằng 1, hệ chính quy, tập trung, dài hạn và thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

BIDV chấp nhận bằng cấp từ các trường đại học công lập trong nước, một số trường đại học ngoài công lập được ngân hàng quy định, các trường đại học nước ngoài và chương trình đào tạo liên kết. Các chuyên ngành được yêu cầu gồm Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý và Luật theo quy định về ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có một trong các chứng chỉ với mức tối thiểu như TOEIC 430/990, TOEFL PBT/IPT 430/677, TOEFL CBT 123/300, TOEFL iBT 40/120, IELTS 3.5/9.0 hoặc Cambridge English Preliminary (PET). Ứng viên cũng cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng; BIDV ưu tiên người có các chứng chỉ quốc tế như MOS, ICDL, IC3.

Ở vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng, nhân sự sẽ thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn và tiếp cận khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Công việc bao gồm tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận và phân tích hồ sơ đề nghị cung cấp sản phẩm, dịch vụ; lập báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét và thông báo kết quả xử lý cho khách hàng. Chuyên viên cũng có trách nhiệm rà soát, đánh giá và phân nhóm khách hàng; phát hiện các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của BIDV và xử lý theo quy trình, quy định của ngân hàng.

BIDV dự kiến tổ chức thi vòng 2 vào ngày 17/10/2026. Ứng viên được yêu cầu đăng ký thông tin địa điểm thi vòng 2 theo biểu mẫu của ngân hàng; trường hợp không nhận được thông tin đăng ký, BIDV sẽ tự phân địa điểm thi cho thí sinh. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 11/10/2026, hoặc sớm hơn nếu BIDV nhận đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu.

Ứng viên lưu ý chỉ được nộp hồ sơ cho 1 vị trí tại 1 chi nhánh. BIDV cho biết sẽ loại hồ sơ nếu ứng viên cố tình nộp đồng thời tại nhiều chi nhánh hoặc vị trí khác nhau.

BIDV nhấn mạnh chỉ tiếp nhận hồ sơ thông qua website tuyển dụng chính thức của ngân hàng và không thu bất kỳ khoản chi phí nào từ ứng viên liên quan đến tuyển dụng.