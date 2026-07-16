Agribank tuyển dụng lượng lớn nhân sự tại một vị trí, lương tối thiểu 25 triệu đồng/tháng

Agribank vừa thông báo tuyển dụng 79 nhân sự làm việc tại Trụ sở chính, trong đó có tới 76 chỉ tiêu dành cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo thông báo của ngân hàng, vị trí này có mức lương tối thiểu từ 25 triệu đồng/tháng, cùng nhiều chế độ phúc lợi và cơ hội đào tạo trong và ngoài nước.

Agribank vừa phát đi thông báo tuyển dụng lao động công nghệ thông tin và lao động chuyên môn nghiệp vụ khác làm việc tại Trụ sở chính, với tổng nhu cầu 79 nhân sự. Theo đó, Agribank cần tuyển 76 lao động công nghệ thông tin và 3 lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

Cụ thể, đối với nhóm công nghệ thông tin, nhu cầu tuyển dụng được phân bổ tại Trung tâm Công nghệ thông tin (40 người), Ban Công nghệ (15 người), Ban Ngân hàng số (17 người) và Trung tâm Thẻ (4 người).

Đối với nhóm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác, Agribank tuyển 3 chỉ tiêu, gồm 1 người tại Trung tâm Công nghệ thông tin và 2 người tại Trung tâm Thẻ.

Địa điểm làm việc của các ứng viên trúng tuyển là Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Công nghệ và Ban Ngân hàng số tại tòa nhà A5-THTC2, xã An Khánh, TP Hà Nội; Trung tâm Thẻ tại số 18 Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo thông báo, ứng viên dự tuyển vị trí công nghệ thông tin phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí đăng ký và đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo theo bản mô tả công việc của từng vị trí.

Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ khác, ứng viên phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp loại giỏi hoặc xuất sắc. Trường hợp tốt nghiệp loại khá phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí dự tuyển.

Ngoài ra, ứng viên cần có lý lịch rõ ràng, đủ điều kiện về sức khỏe theo quy định và hoàn thiện các yêu cầu về ngoại ngữ, tin học nếu được tuyển dụng.

Về chế độ đãi ngộ, Agribank cho biết người lao động được chi trả lương hằng tháng theo quy định của ngân hàng, đồng thời được bổ sung thu nhập căn cứ vào kết quả làm việc. Theo thông báo tuyển dụng, mức lương tối thiểu đối với vị trí công nghệ thông tin từ 25 triệu đồng/tháng; Mức lương đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ khác từ 11 triệu.

Bên cạnh thu nhập, người lao động còn được hưởng các chế độ như hỗ trợ tiền ăn trưa, đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép, nghỉ dưỡng cùng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Agribank cũng cho biết người trúng tuyển có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Về quy trình tuyển dụng, Agribank thực hiện hai vòng. Vòng đầu là sơ tuyển hồ sơ. Các ứng viên vượt qua vòng này sẽ tham gia vòng thi tiếp theo.

Đối với lao động công nghệ thông tin, ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá, giỏi hoặc xuất sắc sẽ tham gia phỏng vấn, trong đó có phần tự luận chuyên môn nghiệp vụ không quá 30 phút. Các trường hợp còn lại sẽ phải tham gia cả thi viết và phỏng vấn.

Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ khác, Agribank tổ chức thi viết hoặc thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning kết hợp phỏng vấn.