Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không quét mã QR này!

Nguy cơ mất tài khoản ngân hàng sau khi quét mã QR này.

KienlongBank vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo phát tán poster, tờ rơi giả mạo chương trình tiền gửi lãi suất cao nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều ấn phẩm giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội và các kênh không chính thống. Các đối tượng thường sử dụng logo, màu sắc nhận diện tương tự ngân hàng để tạo lòng tin, đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn bất thường từ 8-9%/năm hoặc cao hơn nhằm thu hút người dân.

Đáng chú ý, các poster này còn gắn mã QR hoặc cung cấp thông tin liên hệ giả mạo. Khi khách hàng quét mã QR hoặc liên hệ theo các thông tin trên, có thể bị chuyển hướng đến website giả mạo hoặc kết nối với số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Trong một số trường hợp, thiết bị của người dùng thậm chí có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu đăng nhập, thông tin thẻ... Từ đó, chúng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng trên, KienlongBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người lạ dưới mọi hình thức. Đồng thời, không quét mã QR từ các nguồn không rõ ràng và cần cảnh giác với những lời mời chào về mức lãi suất cao bất thường chưa được ngân hàng công bố chính thức.

Ngân hàng cũng khuyến nghị mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình lãi suất cần được kiểm chứng thông qua website cùng các kênh truyền thông chính thức của KienlongBank.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng khóa tài khoản hoặc thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng, đồng thời liên hệ tổng đài KienlongBank qua số 1900 6929 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, khách hàng nên đổi mật khẩu, kiểm tra toàn bộ các giao dịch phát sinh và chủ động trình báo cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình.



