Ngắm bếp của Diễm My 9X và ông xã doanh nhân: Thiết kế đơn giản mà sang, đồ gia dụng xịn xò nào cũng có

Sau lễ cưới sang trọng hồi cuối tháng 12, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức về chung một nhà sau 7 năm hẹn hò. Bên cạnh câu chuyện tình yêu màu hồng, thì không gian sống của cặp đôi này cũng là chủ đề khiến cộng đồng mạng tò mò. Theo đó, đằng gái là diễn viên nổi tiếng Vbiz, đằng trai là doanh nhân Việt Kiều Úc với ''background khủng'' nên chắc hẳn căn nhà chung của cặp đôi này sẽ rất xa hoa và sang xịn.

Diễm My 9X và ông xã Vinh Nguyễn.

Không để công chúng phải tò mò và chờ đợi lâu, mới đây, Diễm My 9X đã chính thức khoe một góc nhỏ trong tổ ấm của mình. Trên Instagram cá nhân, người đẹp đăng tải một loạt hình ảnh về căn bếp - nơi giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Diễm My còn không quên chia sẻ niềm háo hức được decor và chăm chút cho không gian này: Bước qua một giai đoạn mới của cuộc sống, My cũng dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho tổ ấm của mình. Đối với My thì căn bếp chính là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình nhiều nhất.

Căn bếp trong nhà chung của Diễm My và chồng doanh nhân chính thức được tiết lộ.

Từ những hình ảnh mà được Diễm My chia sẻ có thể thấy được độ đầu tư của đôi vợ chồng mới cưới trong cho căn nhà chung của mình. Theo đó, căn bếp của Diễm My có diện tích khoảng 20m2 và được thiết kế theo gam màu be - xám. Toàn bộ bàn và đảo bếp đều được ốp đá cao cấp để mang đến vẻ sang trọng cũng như đảm bảo độ bền với thời gian. Phòng bếp có hệ tủ siêu rộng rãi giúp người đẹp thỏa sức cất chứa các món đồ gia dụng cần thiết. Phần tay kéo được phối màu vàng gold nên trông càng xịn mịn và có điểm nhấn hơn. Có thể nói, không gian nấu nướng của Diễm My tương đối tối giản nhưng vẫn vô cùng sang xịn và tinh tế.

Một góc khác trong căn bếp của Diễm My 9X.

Căn bếp của nhà Diễm My 9X không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều thiết bị gia dụng xịn xò được cô trang bị. Theo đó, để việc nấu nướng và dọn dẹp trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, cặp vợ chồng đã mạnh tay rinh về một loạt các món gia dụng hiện đại như: bếp từ, máy hút mùi, tủ lạnh 2 cánh, máy rửa bát và lò nướng.

Diễm My 9X ''flex'' căn bếp xịn mịn của mình.