New York sẵn sàng cho lễ đếm ngược chào năm mới, bảo đảm an toàn phòng dịch

Sau một năm phải trình chiếu online do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự kiện năm nay đã cho phép du khách vào tham dự nhưng cũng kèm theo nhiều hạn chế khác nhau.

Quả cầu pha lê , biểu tượng của sự kiện đếm ngược thường niên tại Quảng trường Thời đại , đang được thay thế những mảnh ghép cuối cùng để chuẩn bị cho thời khắc giao thừa chào năm mới 2022. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Việc chạy thử lần cuối sẽ diễn ra vào ngày 30/12.

Anh Nicolas Bonavita, Công ty thiết kế bảng hiệu và quảng cáo AMA Sign & Electric, cho biết: "Hôm nay, chúng tôi sẽ thay các mảnh ghép trên quả cầu pha lê của đêm Giao thừa. Đó là 192 mảnh ghép pha lê theo mẫu mới của năm 2022. Chủ đề năm nay là món quà của trí tuệ".

Cận cảnh một trong hàng nghìn mảnh pha lê Waterford được lắp trên quả cầu giao thừa năm nay. (Ảnh: NY1)

Ngay tại khuôn viên Quảng trường Thời đại, hai điểm xét nghiệm COVID-19 với hàng người xếp hàng dài chờ đợi, ngay trong lúc công tác chuẩn bị cho Lễ đếm ngược đang được tiến hành.

Vào thời điểm này, không khí tại Ngã tư đường của thế giới cũng không khác nhiều so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, để được vào dự sự kiện đếm ngược năm nay, người tham gia cần có chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ, phải đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Sau một năm phải thay đổi hình thức tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự kiện đếm ngược chào năm mới 2022 sẽ được tổ chức trực tiếp trở lại nhưng hạn chế số lượng người tham gia.

Tại New York , tình hình biến thể Omicron diễn biến phức tạp ngay trước kỳ nghỉ lễ. Do đó, năm nay chỉ có khoảng 15.000 người được vào dự lễ đếm ngược chào năm mới, bằng 1/4 so với thường lệ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia, khối lượng công việc cần chuẩn bị lại lớn hơn nhiều so với mọi năm.