New Balance ra mắt phim ngắn Grey Days, giới thiệu đôi giày mới trên cuộc đua đường chạy đô thị

Để phù hợp với đặc tính độc lập, gan dạ, mạnh mẽ của New Balance, màu Xám nổi bật so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời chứng tỏ đây là sự bổ sung hoàn hảo cho nền bê tông và nhựa đường khi chạy trên đường chạy đô thị. Chẳng bao lâu sau, mọi người nhận thấy rằng giày chạy bộ màu xám trông đẹp ở bất cứ đâu. Trong khi các mẫu mã được phát triển với sự thay đổi về công nghệ và vật liệu mỗi năm, thì màu Xám vẫn tiếp tục thể hiện chất lượng, phong cách vượt thời gian của New Balance dưới mọi hình thức.

Để tôn vinh màu Xám, ngày 10 tháng 5 thương hiệu đã phát hành một bộ phim ngắn có tựa đề "Grey Days" nhằm tôn vinh tác động lan rộng của New Balance đối với nhiều khía cạnh của văn hóa sneaker trên toàn cầu từ thể thao đến phong cách đường phố, thời trang. Sẽ có 7 phần dẫn đến 1 bộ phim dài 7 phút, mỗi phần sẽ miêu tả một khía cảnh khác nhau trong lịch sử của thương hiệu. Bộ phim, từ dấu ấn mới của American Haiku, được viết với sự hợp tác giữa các giám đốc sáng tạo Thom Glover &; Daniel Wolfe, cùng với Elliott Power, đạo diễn hình ảnh Norm Li, với hoạt hình retro những năm 1960 được thực hiện hoàn hảo từ Stray London và nhiếp ảnh tĩnh của Samuel Bradley.

"Bộ phim này không chỉ tôn vinh ý nghĩa màu Xám đối với chúng tôi với tư cách là một thương hiệu mà còn cả ý nghĩa của nó đối với người tiêu dùng New Balance. Nó ghi nhận những người hâm mộ New Balance thuộc các nền văn hóa, những người đã sát cánh cùng thương hiệu của chúng tôi và biểu tượng của màu Xám qua nhiều thế hệ", Chris Davis, Giám đốc tiếp thị và Phó chủ tịch cấp cao về bán hàng tại New Balance cho biết. "Nó cũng công nhận sự phổ biến của màu Xám, hấp dẫn mọi người ở khắp mọi nơi từ siêu mẫu ở London, đến những ông bố ở Ohio, đến những người sành chơi giày thể thao ở Tokyo. Màu xám là màu sắc cho tất cả những gì đại diện cho tính xác thực, tính linh hoạt và vượt thời gian, mang di sản của chúng tôi vào tương lai".

Bạn có thể xem đầy đủ bộ phim tại: https://youtu.be/QjUiywy1aNQ.

Thương hiệu cũng sẽ ra mắt một số sản phẩm độc quyền trong suốt tháng bao gồm:

- "Grey" Styles: các dòng sản phẩm thời trang như 574 và quần áo màu xám.

- "Grey" WRPD Runner và 1906R: phiên bản đặc biệt với thiết kế là sự kết hợp giữa chất liệu và các chi tiết tinh tế lấy cảm hứng từ sự trường tồn của đá.

- "Grey" Fresh Foam x 1080: các chi tiết da lộn và tông màu xám cổ điển mang đến cảm hứng di sản cho giày chạy bộ đỉnh cao của chúng tôi.

Ông Darryl Peacock - Country Head of Map Active Vietnam & Cambodia chia sẻ tại sự kiện: "Vào những năm 1980, để tạo ra một đôi giày chạy bộ cao cấp, New Balance đã cố ý đưa màu Xám vào thiết kế như một lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng như bất kỳ tính năng về kỹ thuật, công nghệ của một đôi giày. Sự lựa chọn này phản ánh cam kết của chúng tôi về chất lượng và đặc tính độc lập của chúng tôi. Màu xám nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh, bổ sung hoàn hảo cho nền bê tông và nhựa đường khi chạy trên đường chạy đô thị. Chúng ta ngày càng thấy rõ là giày chạy bộ màu xám trông đẹp ở tất cả mọi nơi."



Người yêu thích thời trang và thể thao đến trải nghiệm và tham gia chương trình "Grey Day"

Ngày 17/05/2024 vừa qua, New Balance đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm Grey Days đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gắn kết với cộng đồng yêu thích thời trang và sneaker.

Sự kiện diễn ra tại cửa hàng New Balance tại Crescent Mall Quận 7, với sự tham gia của cộng đồng người đam mê thời trang, thể thao đam mê thời trang, thể thao và phong cách tham dự. Tham gia Grey Days, khách hàng được trải nghiệm những hoạt động độc đáo như:

Store Mini Tour: Đại diện nhãn hàng New Balance chia sẻ những mẫu giày Grey Days mới nhất được trưng bày tại khu vực trưng bày, tìm hiểu về câu chuyện và ý nghĩa đằng sau BST đặc biệt này.

Workshop thiết kế đôi giày Grey Day của riêng bạn: khách mời tự tay sáng tạo & trang trí đôi giày Grey Days độc đáo cho riêng mình.

https://kenh14.vn/new-balance-ra-mat-phim-ngan-grey-days-gioi-thieu-doi-giay-moi-tren-cuoc-dua-duong-chay-do-thi-20240524095026595.chn