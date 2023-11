Nếu iPhone xuất hiện thông báo này, hãy tạm ngưng sử dụng ngay: Apple cũng lên tiếng

Kylie Kirschner là cộng tác viên mảng tin tức kinh doanh và công nghệ tại trang Insider. Cô nhận bằng thạc sĩ Báo chí và Quan hệ Quốc tế tại Đại học New York (Mỹ) và trước đây từng làm việc tại Forbes, Acuris, Payload.

Kirschner cho biết, bản thân cô phải sống với tình trạng thị lực kém, đặc biệt là cận thị, trong khoảng thời gian dài. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi tình trạng ảnh hưởng thị lực do cận thị đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Các trường hợp cận thị đã tăng gần gấp đôi ở Mỹ kể từ năm 1971 và gần 90% thanh thiếu niên cùng người trưởng thành ở châu Á bị cận thị.

Thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và quá gần mắt, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc cận thị. (Ảnh: Unsplash)

Vì vậy, khi Apple công bố tính năng Screen Distance (Khoảng cách màn hình) trên iOS 17 ra mắt vào tháng trước cho iPhone, Kirschner đã ngay lập tức bị thu hút. Đây là tính năng được cho biết là sẽ giúp chống mỏi mắt và thúc đẩy thói quen sử dụng điện thoại lành mạnh hơn, cảnh báo khi người dùng giữ iPhone quá gần mặt.

Kirschner đã quyết định dùng thử Screen Distance. Để bật tính năng này, bạn chỉ cần truy cập Settings (Cài đặt) trên iPhone > tiếp đến chọn Screen Time (Thời gian sử dụng) > chọn mục Screen Distance (Khoảng cách màn hình) và bấm kích hoạt.

Để bật tính năng này, bạn chỉ cần truy cập Settings (Cài đặt) trên iPhone > tiếp đến chọn Screen Time (Thời gian sử dụng) > chọn mục Screen Distance (Khoảng cách màn hình) và bấm kích hoạt.

Nhiều nhà khoa học cho rằng sự gia tăng tỷ lệ cận thị một phần do việc sử dụng màn hình nhiều hơn và thời gian ở ngoài trời ít hơn vào ban ngày.

Theo Bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ), thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và quá gần mắt, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc cận thị. Học viện Nhãn khoa Mỹ khuyên bạn nên để màn hình các thiết bị điện tử cách xa mặt khoảng 25 inch (tương đương 63,5 cm) hoặc khoảng một sải tay.

Sau lần đầu tiên bật tính năng Screen Distance, Kirschner đã cố tình giữ iPhone gần mặt khi để kiểm tra tính năng này có hoạt động như giới thiệu hay không. Khoảng 3 - 4 phút sau, màn hình iPhone của cô thực sự đã hiển thị thông báo “iPhone may be too close” (iPhone có thể ở quá gần).

Cảnh báo xuất hiện khi người dùng để iPhone quá gần mặt. (Ảnh: Kylie Kirschner)

Sau khi di chuyển iPhone của mình ra xa mặt đến khoảng cách bằng một cánh tay, Kirschner mới nhận được thông báo “Your iPhone is now at a recommended screen distance” (iPhone của bạn đang ở khoảng cách màn hình được đề xuất) với biểu tượng Continue - thể hiện khoảng cách giờ đây đã an toàn để tiếp tục sử dụng máy.

Cũng nhờ tính năng này, Kirschner mới nhận ra cô đã cầm iPhone sai cách trong khoảng thời gian dài.

Kirschner cho biết, ở những lần sử dụng iPhone sau đó, chính thói quen nhìn màn hình thiết bị ở một khoảng quá gần của cô đã khiến iPhone liên tục phát cảnh báo “iPhone may be too close” (iPhone có thể ở quá gần mặt của bạn).

Sau khi sử dụng tính năng này được vài tuần, Kirschner nhận thấy rằng ngày, tần suất cảnh báo từ iPhone đã giảm đi nhiều hơn hẳn.

“Tôi cảm thấy mình đã ý thức hơn về việc giữ iPhone ở khoảng cách vừa phải. Các thông báo của Screen Distance cũng khiến tôi nhận thức rõ hơn về thói quen xấu và việc sử dụng iPhone của mình”, Kirschner cho biết.

Kirschner chia sẻ, bản thân cô dành ít nhất 8 giờ mỗi ngày để làm việc trên máy tính xách tay. Vào thời điểm buổi sáng, buổi tối, đêm khuya và giờ giải lao, cô thường có thói quen đưa iPhone lên và bắt đầu lướt, đôi lúc trong cả khi xem TV.

“Thật hữu ích khi nhận được lời nhắc nhở tạm dừng sử dụng để điều chỉnh việc nhìn vào màn hình iPhone quá gần”, Kirschner nói.

Theo Apple, việc xem thiết bị (hoặc sách) quá gần trong một khoảng thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ cận thị đối với người dùng trẻ tuổi và mỏi mắt đối với người dùng ở mọi lứa tuổi.

Tính năng Khoảng cách màn hình trong Thời gian sử dụng sử dụng camera TrueDepth (trên các dòng iPhone Xs/Xs Max, XR đến iPhone 15 series) - để phát hiện khi bạn cầm iPhone ở khoảng cách dưới 30 cm (12 inch) trong thời gian dài và khuyến khích bạn di chuyển thiết bị ra xa hơn.

Apple cho biết, tính năng "Khoảng cách màn hình" có thể nhắc nhở người dùng trẻ tuổi tạo dựng thói quen xem khỏe mạnh có thể giảm nguy cơ cận thị của họ. Tính năng này cung cấp cho người dùng trưởng thành cơ hội giảm tình trạng mỏi mắt kỹ thuật số.

Dù tính năng mới trên iOS 17 có thể làm giảm mỏi mắt và là lời nhắc hữu ích để người dùng duy trì các thói quen lành mạnh hơn, nhưng lưu ý rằng việc giữ smartphone xa mặt sẽ không thể giải quyết được vấn đề cận thị.

Theo Tiến sĩ Nicholas Despotidis, thành viên của Học viện Đo thị lực Mỹ cùng Học viện Orthokeratology và Kiểm soát cận thị Mỹ, điều quan trọng hơn là đảm bảo bạn và con cái hạn chế thời gian sử dụng thiết bị và dành đủ thời gian ở bên ngoài, dưới ánh sáng tự nhiên. Việc này đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển cận thị.

Tham khảo Business Insider