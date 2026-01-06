"Nếu đi học mỗi ngày, con tôi sẽ không còn sức để theo đuổi ước mơ": Cha mẹ ủng hộ con 12 tuổi nghỉ học gây tranh cãi dữ dội

Nhân vật chính của câu chuyện là cậu bé người Nhật tên Tarou, một streamer nhí đã chơi game từ năm ba tuổi và hiện sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Tarou gây tranh cãi khi chính thức thông báo rằng sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu sẽ không tiếp tục đi học mà dành toàn bộ thời gian cho con đường chuyên nghiệp.

"Đây là quyết định được đưa ra sau hơn một năm bàn bạc với gia đình và nhà trường", Tarou chia sẻ, "Em muốn xây dựng một lối sống cho phép mình theo đuổi esports một cách nghiêm túc, nhưng vẫn đảm bảo thời gian cho ngủ nghỉ, vận động và học tập".

Ảnh: Photo: 163.com

Trong cuộc phỏng vấn với NEWS Post Seven, bố mẹ Tarou cho biết con trai họ bắt đầu chơi game từ năm ba tuổi và chỉ sau hai năm tiểu học, cậu đã có thể đánh bại cả những tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đến năm 2020, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia, Tarou lập kênh mạng xã hội cá nhân, chủ yếu livestream Fortnite. Từ đó đến nay, kênh của cậu tăng trưởng chóng mặt, cán mốc hơn 230.000 người đăng ký.

Tarou thẳng thắn nói rằng mục tiêu lớn nhất của mình là chinh phục những giải đấu thế giới tầm cỡ. "Các tuyển thủ hàng đầu luôn không ngừng tiến bộ, nếu em muốn bắt kịp hoặc vượt qua họ, thì luyện tập dưới 10 tiếng mỗi ngày là không đủ", cậu nói.

Tarou bắt đầu chơi game từ khi mới ba tuổi. Ảnh: 163.com

Bố của Tarou hoàn toàn đồng tình với quyết định này của con trai. Ông cho rằng lĩnh vực con trai đang theo đuổi đòi hỏi cường độ luyện tập khắc nghiệt không kém, thậm chí còn hơn so với thể thao truyền thống.

"Vận động viên thông thường tập khoảng 5 tiếng mỗi ngày, còn game thủ chuyên nghiệp có thể luyện đến 13-14 tiếng. Những tuyển thủ hàng đầu ở server châu Á thường tập 10-12 tiếng mỗi ngày, liên tục trong 5 - 6 năm", ông chia sẻ.

Theo người cha, nếu Tarou vẫn phải đến trường mỗi ngày, cậu sẽ kiệt sức sau giờ học, không thể đảm bảo được thời gian luyện tập tập trung cao độ. Ông cũng tin rằng con trai mình có năng lực tập trung vượt xa trẻ em bình thường. Minh chứng là có lần Tarou tập trung liên tục 28 tiếng gần như không nghỉ. Gia đình Tarou tin rằng cậu bé thực sự có tiềm năng vươn tới đỉnh cao nếu được đầu tư toàn lực.

Tarou cùng bố mẹ, những người ủng hộ quyết định bỏ học của cậu. Ảnh: 163.com

Tại Nhật Bản, trẻ em bắt buộc phải hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, vì vậy quyết định của gia đình nhanh streamer nhí chóng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận dư luận phản đối vì cho rằng cấp hai là quãng thời gian đẹp nhất để kết bạn và tham gia các hoạt động trường lớp, việc dành hết tất cả cho đam mê từ quá sớm nghe thật lãng phí.

Trong khi đó, nhiều người lại lên tiếng ủng hộ, cho rằng điều quan trọng nhất là được dốc hết sức cho điều mình yêu thích. Ngoài ra cũng có không ít ý kiến nhận định rằng không phải ai cũng nên bị ép đi theo con đường học tập truyền thống, nhất là khi thu nhập của cậu bé trong vài năm qua đã chứng minh được giá trị thực tế của lựa chọn này.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về quyết định của gia đình Tarou?

Theo SCMP