“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” - Câu trả lời bất ngờ của các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp ngôi trường này

"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - đang là câu nói viral trên khắp các mạng xã hội, bởi chạm đúng tâm trạng của nhiều bạn trẻ. Không còn là những tuyên ngôn phải thành công sớm hay nổi bật bằng mọi giá, câu nói này mở ra một cách nhìn nhẹ nhàng hơn về hành trình trưởng thành, đồng thời phản ánh rõ nét sự thay đổi trong tư duy của Gen Z khi bước vào thị trường lao động.

Thay vì theo đuổi những con đường truyền thống như làm việc tại tập đoàn lớn hay đạt mức thu nhập cao ngay từ đầu, nhiều bạn trẻ lựa chọn lộ trình cá nhân hóa: Làm điều mình yêu thích, phát triển bản thân từng bước và trân trọng những "small wins" (từng bước tiến nhỏ).

Hơn 1.000 tân cử nhân Thăng Long vừa tốt nghiệp đợt tháng 4.2026.

Câu chuyện của các tân cử nhân Trường Đại học Thăng Long trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2026 gần đây đã chứng minh sống động cho tinh thần ấy. Hơn 1.000 tân cử nhân, mỗi người một hành trình, một định nghĩa "rực rỡ" khác nhau nhưng cùng gặp ở điểm chung: sự trưởng thành sau những năm tháng đại học.

Trong những hành trình đó, Khúc Minh An (K35 ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng) là hình mẫu của "vào đúng môi trường sẽ giúp bạn rực rỡ". An từng trải qua một năm "gap year", thu mình lại, list bạn bè khi ấy chưa đến 10 người, thậm chí Trường Đại học Thăng Long còn nằm ở nguyện vọng thứ 7. Nhưng sau khi bước chân vào trường cùng sự đồng hành của thầy cô và bạn bè, An đã tìm được định hướng cho mình. Từ Chủ nhiệm CLB Logistics, Quán quân cuộc thi "Thang Long Young Logistics Talents 2024" đến giải khuyến khích tại cuộc thi cấp quốc gia "Vietnam Young Logistics Talents 2024", An đã chứng minh sự bứt phá từ một khởi đầu không hoàn hảo.

Tân cử nhân Khúc Minh An (K35 ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng) là hình mẫu của "vào đúng môi trường sẽ giúp bạn rực rỡ".

Trong khi đó, Nguyễn Công Hải (K33 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành) với tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc lại cho thấy sức mạnh của sự kiên định. Xác định mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, Hải tận dụng những giờ thực hành nghiệp vụ trên lớp để từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Ngay từ năm thứ 3, cậu đã gia nhập Vietnam Airlines và tự hào khi được tham gia phục vụ trên các chuyến bay trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tân cử nhân Nguyễn Công Hải (K33 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành) tốt nghiệp Xuất sắc cho thấy sức mạnh của sự kiên định.

Nếu Hải chọn cách rực rỡ bằng sự kiên định, thì Nguyễn Đào Duy Tùng (K32 ngành Truyền thông đa phương tiện) lại khẳng định mình qua đam mê sáng tạo. Tùng hiện là một VFX Artist & Editor tại tổ đội Antiantiart, từng tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn như MV Saucin’ (LNGSHOT), Last of a Dying Breed/Dior (Joji), Đừng để tiền rơi (LowG), Mục Hạ Vô Nhân (SOOBIN)... Song song công việc chuyên môn, Tùng xây dựng thêm kênh TikTok riêng với hơn 10.000 người theo dõi để chia sẻ kỹ năng đồ họa. Với Tùng, nền tảng được học từ Trường Đại học Thăng Long giúp cậu tự tin thử sức ở nhiều môi trường làm việc sáng tạo.

Tân cử nhân Nguyễn Đào Duy Tùng (K32 ngành Truyền thông đa phương tiện theo đuổi đam mê sáng tạo khi đang là VFX Artist & Editor tại tổ đội Antiantiart.

Cùng theo đuổi sáng tạo nhưng ở một góc nhìn khác, Nguyễn Đình An (K33 ngành Marketing) là một Content Creator sở hữu hơn 400.000 người theo dõi trên TikTok, 50.000 trên Instagram. Từng là diễn giả của TEDxULIS 2025 và thành viên tích cực của Thang Long Dance Club, An kết hợp đam mê cá nhân với kiến thức chuyên môn ngành Marketing để tạo ra nhiều nội dung ngày càng sâu sắc, bổ ích.

Sở hữu kênh TikTok hơn 400K người theo dõi, tân cử nhân Đình An kết hợp đam mê cá nhân với kiến thức ngành Marketing để tạo ra nhiều nội dung bổ ích.

Những câu chuyện như của Minh An, Hải, Tùng, Đình An cho thấy, tại Trường Đại học Thăng Long, không có một "công thức thành công" chung cho tất cả sinh viên. Với thế mạnh về chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, được thử sức qua các dự án, cuộc thi, đặc biệt là được khuyến khích phát triển theo thế mạnh riêng. Vì thế, mỗi sinh viên đều có thể tìm thấy cách "rực rỡ" phù hợp với mình.

Tại Trường Đại học Thăng Long, không có một "công thức thành công" chung cho tất cả sinh viên.

Mùa tuyển sinh 2026 đang đến gần. Năm nay, Trường Đại học Thăng Long dự kiến tuyển 3.000 chỉ tiêu cho 25 chương trình học đa dạng các lĩnh vực như Truyền thông đa phương tiện, Kinh tế - Quản lý, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Nghệ thuật,...

Trường Đại học Thăng Long được biết đến là có thế mạnh về chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn.

Đặc biệt, Nhà trường công bố 6 phương thức xét tuyển với nhiều lợi thế vượt trội cho thí sinh. Sự phong phú về chương trình đào tạo và cách xét tuyển là cơ hội để các thí sinh có thêm nhiều lựa chọn, sẵn sàng cho hành trình sự nghiệp tương lai.