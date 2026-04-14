Bí mật của gia đình có "DND nha sĩ" lạ lùng: không ép học vẫn nuôi cả 5 anh em thành tài

Không phải ngôi sao giải trí hay gia tộc kinh doanh, gia đình họ Chen (người gốc Á sống tại Mỹ) lại trở thành hiện tượng mạng xã hội theo một cách rất khác: cả 7 thành viên đều là nha sĩ, sở hữu ngoại hình nổi bật và đặc biệt gắn bó với nhau. Câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý vì vừa truyền cảm hứng, vừa phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc về các gia đình châu Á thành công nhờ lối giáo dục nghiêm khắc.

Cả nhà làm nha sĩ

Gia đình Chen bắt đầu được biết đến rộng rãi khoảng 3 năm trước, khi Niq Chen đăng các vlog đời thường trên YouTube và TikTok. Trong những video tưởng như rất bình thường ấy, người xem dần phát hiện một chi tiết hiếm có: quanh bàn ăn của một gia đình người Mỹ gốc Á với tới 7 nha sĩ.

Sức hút của họ bùng nổ mạnh hơn vào đầu năm 2026, khi một video giới thiệu đầy đủ các thành viên đạt hơn 92 triệu lượt xem trên Instagram. Từ đó, gia đình Chen liên tục được nhắc đến trên nhiều nền tảng mạng xã hội, không chỉ vì thành tích nghề nghiệp mà còn bởi ngoại hình sáng và thần thái nổi bật của từng người.

Tuy nhiên, đằng sau độ viral ấy không đơn thuần là vẻ ngoài "đẹp đều". Điều khiến công chúng thực sự tò mò là vì sao một gia đình có thể vừa thành đạt đồng đều, vừa giữ được sự gần gũi và vui vẻ đến vậy.

5 anh chị em ruột được chụp ảnh vào năm 2004. Ảnh: Niq Chen

Người đứng đầu gia đình là Tiến sĩ Leon Chen, một tên tuổi tiên phong trong lĩnh vực cấy ghép nha khoa. Vợ ông là Tiến sĩ Jennifer Cha, cũng là đồng sáng lập một chuỗi phòng khám quốc tế. Năm người con của họ gồm Nina, Audree, Niq, Aleq và Nasdaq hiện đều theo đuổi sự nghiệp nha khoa.

Theo SCMP, Leon Chen sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống y khoa tại Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc) sau đó sang Mỹ từ nhỏ. Tuổi thơ xa gia đình, từng trải qua cảm giác cô đơn khi sống ở Michigan đã trở thành động lực để ông theo đuổi con đường học tập với cường độ hiếm có.

Ông được biết đến như một người có nhiều đóng góp chuyên môn trong nha khoa cấy ghép. Cùng Jennifer Cha, ông xây dựng Viện Cấy ghép Nha khoa vào năm 1998 và sau đó phát triển hệ thống cấy ghép OsseoFuse One Drill tại Las Vegas.

5 người con, 5 lộ trình khác nhau nhưng cùng một đích đến

Điều đáng chú ý là cả 5 người con của gia đình Chen đều theo học nha khoa, nhưng không đi theo con đường truyền thống phổ biến tại Mỹ. Thay vì học đại học 4 năm rồi mới vào trường nha khoa, họ được gia đình định hướng sang châu Âu học thẳng ngành này, bắt đầu tại Đại học Châu Âu Madrid ở Tây Ban Nha trước khi tiếp tục các chương trình đào tạo nâng cao tại Mỹ.

Mỗi người sau đó chọn một hướng chuyên sâu riêng. Nina hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học New York và theo đuổi nha chu, cấy ghép; Audree và Aleq cùng gắn với phục hình răng sau thời gian học tại Tufts; Niq theo chuyên ngành nha chu tại Columbia; còn Nasdaq tiếp tục đào tạo sau tiến sĩ về cấy ghép nha khoa tại New York University.

5 anh chị em chụp ảnh trong kỳ nghỉ năm 2014 tại Tây Ban Nha.

Không chỉ học cùng ngành, các anh chị em còn có sự gắn kết nghề nghiệp rõ rệt. Họ cùng tham gia nghiên cứu, dự hội nghị chuyên môn và đều có liên hệ công việc với hệ thống OsseoFuse One Drill, trong khi vẫn theo đuổi các chương trình nội trú ở những thành phố khác nhau.

Thành công không đến từ "bố mẹ hổ"

Điểm khiến câu chuyện của gia đình Chen khác biệt là chính các con đều khẳng định họ không lớn lên trong mô hình "tiger parenting" - kiểu giáo dục ép con học hành khắt khe vốn thường gắn với định kiến về gia đình châu Á. Theo lời các thành viên, Leon và Jennifer không phải những bậc phụ huynh hà khắc, mà gần gũi với con theo kiểu bạn bè nhiều hơn.

Thay vì áp đặt, cha mẹ họ chọn cách để con cái sống trong một môi trường mà nha khoa hiện diện rất tự nhiên. Những bữa ăn gia đình thường xoay quanh các câu chuyện nghề nghiệp, cuối tuần có thể là thời gian quan sát, thực hành hoặc tiếp xúc với công việc của bố mẹ. Không có lịch học ép buộc, nhưng sự tiếp xúc liên tục ấy khiến nha khoa dần trở thành một lựa chọn tự nhiên.

"Sự thẩm thấu", Nina, 29 tuổi, nói. Cha mẹ cô đã áp dụng một phương pháp hoàn toàn không can thiệp, và chỉ đơn giản là để con cái họ tiếp xúc với nha khoa. Trên bàn ăn, bố mẹ họ thường cho xem ảnh những ca bệnh. Vào cuối tuần, đầu lợn được đem ra để luyện tập khâu vết thương. Cha mẹ không có lịch trình nghiêm ngặt hay những buổi học bắt buộc.

"Một mặt, tôi chọn ngành nha khoa chỉ vì muốn có lý do để được gần gũi hơn với họ", Nina nói.

Nếu có áp lực phải thể hiện tốt và đạt thành tích xuất sắc trong gia đình, thì áp lực đó đến từ chính các anh chị em ruột và cha mẹ. Không ai bị ép phải nối nghiệp, nhưng khi lớn lên trong một môi trường mà nghề nghiệp của cha mẹ vừa thú vị vừa gần gũi, các con dần tự hình thành mong muốn bước vào con đường đó.

Một chi tiết rất đặc biệt trong câu chuyện gia đình Chen là người được các con nhắc đến nhiều khi nói về kỷ luật và ý thức sống không phải bố mẹ, mà là bảo mẫu của họ. Đó là Emilia Calderon, người giúp việc gốc Peru nói tiếng Tây Ban Nha, người đã đồng hành cùng cả 5 anh chị em từ nhỏ.

Theo chia sẻ của các thành viên trong gia đình, chính Emilia là người thường kể cho lũ trẻ nghe về tuổi thơ nghèo khó của bà, về giá trị của lao động và cơ hội. Những bài học mộc mạc nhưng thực tế ấy góp phần hình thành ý thức tự giác, tinh thần biết ơn và thái độ nghiêm túc với học tập của các con.

Chi tiết này khiến câu chuyện nhà Chen trở nên đời hơn và cũng thuyết phục hơn. Thành công của một gia đình không phải lúc nào cũng được tạo nên bằng những công thức giáo dục cứng nhắc; đôi khi nó đến từ môi trường, sự đồng hành và những tác động âm thầm nhưng bền bỉ.

Bức ảnh gia đình

Nếu có áp lực trong gia đình Chen, thì áp lực ấy chủ yếu đến từ sự cạnh tranh tích cực giữa các anh chị em. Vì sinh gần nhau, cùng theo đuổi một nghề và thường xuyên học cùng, họ vừa là "đối thủ", vừa là hệ thống hỗ trợ bền chặt của nhau.

Theo chia sẻ của gia đình, hình ảnh 5 anh chị em ngồi học cùng nhau đã kéo dài từ thời tiểu học cho tới đại học. Chính việc lớn lên như một "đội nhóm" giúp họ duy trì thành tích học tập tốt, đồng thời xây dựng mối quan hệ anh chị em rất sâu sắc.

Sự gắn bó ấy còn vượt ra ngoài chuyện học hành. Các thành viên đều cho biết những khoảng thời gian vui nhất của họ gần như luôn gắn với gia đình, đến mức việc kết bạn bên ngoài đôi khi không còn là nhu cầu quá lớn.

"Việc kết bạn đôi khi khó khăn hơn một chút, vì tôi luôn nghĩ, 'Không sao đâu - tôi có bạn bè ở nhà rồi. Trẻ con một thường rất hòa đồng. Tôi chỉ nghĩ, 'Thôi kệ. Tôi có bạn rồi'", Audree nói.

"Nếu một trong chúng tôi kết bạn với ai đó, thì người đó sẽ trở thành bạn với cả năm người chúng tôi", Niq nói.

Cộng đồng mạng xã hội có thể biết đến gia đình Chen vì vẻ ngoài nổi bật và danh xưng "7 nha sĩ". Nhưng lý do khiến họ thực sự được yêu mến lại nằm ở một điều khác: cảm giác ấm áp, đồng hành và truyền cảm hứng mà gia đình này mang lại.

Trong bối cảnh nhiều người vẫn tin rằng thành công học thuật của con cái châu Á phải đi kèm áp lực nặng nề từ cha mẹ, gia đình Chen cho thấy một khả năng khác. Đó là con cái vẫn có thể trưởng thành xuất sắc nếu được bao quanh bởi hình mẫu tốt, môi trường đúng và một mối liên kết gia đình đủ mạnh để nâng đỡ nhau mỗi ngày.

Theo SCMP