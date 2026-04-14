Mặc gile đen bưng mâm cơm "chuẩn 5 sao" giữa gian nhà quê, thanh niên khiến người xem đòi kiểm tra bảng điểm

Giữa những lo toan của cuộc sống, đôi khi chỉ một khoảnh khắc bình dị, hài hước lọt vào ống kính camera cũng đủ để gây bão mạng xã hội và mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một thanh niên bê mâm cơm bất ngờ thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận, không chỉ bởi sự khéo léo mà còn vì trang phục và tư thế bưng bê đầy đặc biệt của anh chàng.

Màn bưng mâm cơm bằng 1 tay cực ấn tượng của nam thanh niên (Nguồn: @ongthinhduide)

Trong video, giữa bối cảnh ngôi nhà nông thôn bình dị với nền gạch bông cũ và bộ bàn ghế gỗ giản dị, hình ảnh một chàng thanh niên xuất hiện trong bộ trang phục quần tây, áo sơ mi trắng, thắt gile đen chuẩn chỉnh khiến ai xem cũng phải bật cười vì sự đối lập. Thế nhưng, điều đáng chú ý hơn cả chính là tư thế bưng bê mâm cơm của anh chàng.

Thay vì dùng hai tay để bê mâm cơm đầy ắp các món ăn như thông thường, thanh niên này lại nhẹ nhàng nhấc bổng cả mâm bằng một tay. Khi di chuyển, bước đi của anh chàng vô cùng tự tin, uyển chuyển, một tay còn lại được đặt gọn gàng sau lưng, tạo nên một phong thái chuyên nghiệp không khác gì một nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng. Màn trình diễn này không chỉ khiến người thân trong gia đình đứng hình mà còn làm cho cư dân mạng được một phen trầm trồ.

Tuyệt chiêu này có vẻ không phải ai cũng làm được (Ảnh cắt từ video)

Tư thế và trang phục của anh chàng cũng rất là... chuyên nghiệp (Ảnh cắt từ video)

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên TikTok với dòng chú thích hóm hỉnh: "Chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Không uổng công học 3 năm", đã ngay lập tức thu hút cơn mưa bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi sự khéo léo, không ít người lại tỏ ra hoài nghi đầy hài hước, đòi nam chính phải "show" ngay bảng điểm để chứng minh đây là kỹ năng thực thụ được đào tạo bài bản chứ không phải chỉ là màn biểu diễn nhất thời:

- Cho tui xem cái bảng điểm, chắc môn nghiệp vụ nhà hàng phải 10 phẩy mới bưng được cái mâm đầy như thế kia bằng một tay!

- Nói quản trị cho sang chứ thật ra là phục vụ thôi mọi người ạ.

- Ủa học quản trị khách sạn là ra làm vậy thiệt hả cả nhà?

- Bưng hai tay cũng được mà, làm vậy đổ hết thì ăn roi.

- Tui xác nhận sinh viên Quản trị nhà hàng khách sạn làm được hết mấy tuyệt kỹ này nhé, tui quen đứa bạn còn biết cả pha chế, rồi xoay chai rượu như bartender ấy.

Thực tế, hình ảnh bê mâm cơm chuyên nghiệp trong clip chỉ là một phần nhỏ trong những kỹ năng nghiệp vụ mà sinh viên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn được học. Đây là một ngành học đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức quản lý và kỹ năng nghiệp vụ thực tế.

Sinh viên không chỉ học cách bưng mâm, sắp xếp bàn ăn hay dọn phòng sao cho đạt tiêu chuẩn 5 sao, mà còn phải đào sâu vào các môn học về quản trị nhân sự, quản lý tài chính và chiến lược tiếp thị. Họ được rèn luyện để hiểu rõ quy trình vận hành của từng bộ phận, từ tiền sảnh, buồng phòng cho đến khu vực ẩm thực để sau này có đủ năng lực giám sát và điều hành cả một hệ thống phức tạp.

Ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn đòi hỏi người học cả kiến thức quản lý lẫn kỹ năng nghiệp vụ thực tế (Ảnh minh họa)

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mới là thứ tạo nên giá trị cốt lõi của một người làm nghề dịch vụ cao cấp. Sinh viên được đào tạo khắt khe về kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống linh hoạt khi đối mặt với những yêu cầu khó khăn của khách hàng và đặc biệt là sự tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý. Ngoại ngữ cũng là một yếu tố bắt buộc để họ có thể tự tin làm việc trong môi trường quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cơ hội nghề nghiệp của các bạn trẻ không chỉ giới hạn ở vị trí nhân viên mà có thể thăng tiến thành giám sát, quản lý tại các khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp, hoặc làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện và cơ quan quản lý du lịch.

Gác lại những tranh cãi vui vẻ về chiếc bảng điểm, không thể phủ nhận rằng đoạn clip đã mang lại những giây phút thư giãn cho người xem. Nó cho thấy sự sáng tạo của các bạn trẻ khi lồng ghép kiến thức chuyên môn vào cuộc sống hàng ngày theo một cách vô cùng độc đáo. Hành động của chàng trai trong clip không chỉ là màn flex nghề nghiệp hài hước mà còn là minh chứng cho thấy sự tận tâm, luôn muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng - dù khách hàng đó chính là bố mẹ, anh chị em trong nhà mình thôi!