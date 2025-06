Đến hẹn lại lên, sự kiện thường niên TUDUM của Netflix đã chính thức trở lại vào ngày 31/5 vừa qua, hé lộ hàng loạt thông tin nóng hổi về những bom tấn đình đám nhất. Chương trình livestream kéo dài 2 giờ của họ đặc biệt khiến khán giả phải phấn khích nhờ loạt trailer của những thương hiệu lớn như Squid Game hay Stranger Things - 2 “con gà đẻ trứng vàng” đều sẽ bước vào mùa phim cuối cùng trong năm nay; hay One Piece với màn hé lộ tạo hình của nhân vật siêu cấp đáng yêu Tony Tony Chopper.

Trailer của loạt bom tấn truyền hình và điện ảnh được hé lộ tại sự kiện TUDUM vừa qua của Netflix - Video: Netflix.

Tâm điểm của TUDUM năm nay thuộc về Squid Game mùa 3, cũng là mùa phim khép lại hành trình đầy rực rỡ của series ăn khách này. Không để fan phải chờ đợi lâu, chỉ nửa năm sau khi mùa 2 lên sóng, Squid Game sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ vào ngày 27/6 tới đây, hứa hẹn mang đến những trò chơi sinh tử gay cấn hơn, đáng sợ hơn nữa.

Mùa 3 sẽ tiếp tục câu chuyện của nam chính Gi-Hun, người vẫn đang chịu những ám ảnh tâm lý nặng nề sau cái chết của người bạn thân Jung-bae. Anh, cùng những nhân vật còn sống sót sau cuộc nổi loạn trong mùa 2, sẽ buộc phải tham gia hàng loạt thử thách mới mà đoạn trailer trên đây đã phần nào hé lộ, ví dụ như nhảy dây (hay có thể là một phiên bản biến tấu của Red Light, Green Light), kéo co hay tìm đường thoát khỏi mê cung.

Một chi tiết đáng chú ý mà đoạn trailer đã “nhá hàng” là cuộc chạm trán giữa Gi-hun và In-ho - người điều hành Squid Game (Front Man), và cũng là người chơi số 001 trong mùa phim trước. Có thể thấy, Gi-hun đã diện bộ đồ chung kết, tương tự như mùa 1, gián tiếp cho thấy anh vẫn sẽ là người giành được chiến thắng trong loạt thử thách mới, đồng thời cũng tiếp tục chịu nỗi đau mất đi những người bạn, người đồng hành thân thiết của mình.

Câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đặt ra lúc này có lẽ là liệu Gi-hun sẽ thành công trong việc chấm dứt loạt trò chơi sinh tử trong Squid Game, hay anh sẽ bắt tay với In-ho để trở thành Front Man mới, sau khi hiểu ra rằng không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhân loại? “Hoặc là bạn chết như một người anh hùng, hoặc là bạn sống đủ lâu để trở thành kẻ phản diện” - Câu nói này chắc chắn đã mô tả chính xác nhất nội dung trọng tâm trong mùa phim cuối cùng của Squid Game.

Squid Game mùa 3 sẽ mang đến nhiều thử thách sinh tử mới và sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27/6 năm nay - Ảnh: Netflix.

Bên cạnh Squid Game, một series đình đám khác cũng sẽ đi đến hồi kết trong năm 2025, đó chính là Stranger Things. Siêu hit của Netflix dự kiến sẽ lên sóng vào dịp cuối năm nay, với nửa đầu mùa 5 (từ tập 1 đến tập 4) ra mắt vào ngày 26/11, nửa sau (tập 5 đến tập 7) sẽ trình làng vào dịp lễ Giáng sinh với tập phim “chốt sổ” (tập 8) được chiếu vào đúng ngày cuối cùng của năm.

Bản tóm tắt nội dung chính thức của Stranger Things mùa 5 cũng đã chính thức được công bố: “Mùa thu năm 1987. Thị trấn Hawkins mang đầy thương tích sau khi những khe nứt (Rift) được mở ra, khiến những người hùng của chúng ta phải đoàn kết với nhau để hướng đến một mục tiêu duy nhất: Truy tìm và tiêu diệt Vecna. Thế nhưng, hắn ta đã biết mất, không ai biết hắn đang ở đâu và mưu tính điều gì.

Họa vô đơn chí, chính phủ đã cách ly toàn bộ thị trấn, tăng cường lực lượng để truy bắt Eleven, buộc cô tiếp tục phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi. Khi mà ngày kỷ niệm sự mất tích của Will đến gần, một cảm giác nặng nề quen thuộc lại trỗi dậy. Trận chiến cuối cùng đang đến gần, và cùng với đó là sự thức tỉnh của một thế lực hắc ám mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà họ từng đối mặt. Để chấm dứt cơn ác mộng này, họ cần tập hợp đủ đội hình - tất cả những người mà họ quen biết, cùng đoàn kết với nhau thêm một lần cuối cùng”.

Stranger Things mùa 5 sẽ mang đến trận chiến cuối cùng giữa Eleven cùng những người bạn và quái vật Vecna trong thế giới đảo ngược - Ảnh: Netflix.

One Piece cũng là một cái tên đáng chú ý trong sự kiện TUDUM năm nay. Mùa 2 của series chuyển thể từ bộ manga bán chạy nhất thế giới sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2026. Inaki Godoy, nam diễn viên thủ vai Luffy, đã hứa hẹn rằng trong mùa phim này, băng hải tặc Mũ Rơm sẽ “được mở rộng ra thêm một chút”, với sự xuất hiện của những người bạn và cả những kẻ thù mới.

Đáng chú ý, One Piece mùa 2 sẽ có sự góp mặt của Tony Tony Chopper - “chú tuần lộc mà ai cũng muốn giao du”, như cách mà Godoy mô tả. Chopper đã được Netflix ưu ái dành cho hẳn một video giới thiệu riêng, với tạo hình đẹp mắt được xử lý hoàn toàn bằng CGI, với giọng nói đến từ Mikaela Hoover.

One Piece mùa 2 sẽ lên sóng vào năm 2026 - Ảnh: Netflix.

Về mảng điện ảnh, Netflix sẽ đưa quái vật kinh điển Frankenstein trở lại màn ảnh trong phiên bản mới do đạo diễn Oscar Guillermo del Toro thực hiện. Theo những gì được thể hiện trong đoạn trailer trên đây, có thể thấy del Toro sẽ khá trung thành với nguyên tác, đồng thời tiếp tục phát huy sở trường của bản thân trong dòng phim kinh dị Gothic (dòng phim mang yếu tố huyền bí, u ám và kỳ lạ).

Oscar Isaac là người được lựa chọn cho vai diễn tiến sĩ Victor Frankenstein, một nhà khoa học ngạo mạn với khát vọng tạo ra một sinh vật quái dị, do Jacob Elordi. Tạo hình của loài quái vật này vẫn chưa được hé lộ rõ ràng, nhưng thông qua trailer đầu tiên của phim, có thể thấy nó sẽ đặc biệt hung tợn và bạo lực, đáng sợ hơn rất nhiều so với các phiên bản trước đây do Boris Karloff, Rory Kinnear, Robert De Niro hay Christopher Lee thể hiện. Frankenstein của Netflix cũng sẽ có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao khác như Mia Goth (vai Elizabeth), Christoph Waltz (Harlander) và Ralph Ineson (giáo sư Krempe).

Bộ phim này sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay.

Ngoài ra, TUDUM 2025 còn hé lộ thêm thông tin về một số dự án khác của Netflix, bao gồm Wednesday mùa 2 (ra mắt vào ngày 6/8 và 3/9 năm nay); Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - phần phim thứ 3 của thương hiệu Knives Out, với sự tham gia của loạt ngôi sao như Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Cailee Spaeny và Daryl McCormack; Happy Gilmore 2 - đánh dấu sự trở lại của “cây hài” Adam Sandler; và The Rip - dự án crime thriller mới (hình sự kết hợp yếu tố giật gân) của đôi bạn thân Ben Affleck và Matt Damon, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Steven Yeun, Teyana Taylor và Catalina Sandino Moreno, lên sóng ngày 16/1/2026.

Theo Netflix