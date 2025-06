1. Jami Gertz – 8 tỷ USD

Jami Gertz có thể không phải là một cái tên đình đám trong ký ức số đông khán giả, nhưng cô lại sở hữu khối tài sản vượt xa bất kỳ minh tinh nào khác với con số lên đến 8 tỷ USD. Mặc dù hiện tại khó ai nhớ mặt, nhưng Jami lại từng nổi tiếng vào thập niên 1980 qua vai diễn trong The Lost Boys, Twister và các sitcom như Square Pegs, Gertz. Cô được xem là nữ diễn viên có nền tảng diễn xuất vững vàng nhưng chưa từng vươn lên hàng sao hạng A. Điểm ngoặt trong cuộc đời cô đến từ hôn nhân với tỷ phú Tony Ressler - nhà sáng lập tập đoàn đầu tư Ares Management. Cặp đôi hiện là đồng sở hữu đội bóng NBA Atlanta Hawks và nắm giữ danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô. Trong khi tên tuổi nghệ thuật dần mờ nhạt, Jami Gertz lại âm thầm bước lên đỉnh cao tài sản khi trở thành nữ diễn viên giàu nhất thế giới một cách đầy bất ngờ.

2. Oprah Winfrey – 4 tỷ USD

Từ tuổi thơ khốn khó tại Mississippi đến ngôi vị "nữ hoàng truyền thông" nước Mỹ, Oprah Winfrey là hình mẫu hiếm có về nghị lực, trí tuệ và tầm ảnh hưởng. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn để đời trong The Color Purple (1985), Oprah nhanh chóng khiến giới chuyên môn nể phục bằng màn nhập vai sắc bén và đầy cảm xúc và giúp cô đem về đề cử Oscar ngay lần đầu tiên. Sau đó, Oprah tiếp tục góp mặt trong The Butler, Selma và Beloved, cho thấy khả năng nhập vai đầy nội lực trong các vai nữ quyền hoặc giàu tầng nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nguồn tài chính đồ sộ của Oprah chủ yếu đến từ đế chế truyền thông mà cô xây dựng: The Oprah Winfrey Show, Harpo Productions và OWN (Oprah Winfrey Network). Bằng việc sở hữu tầm nhìn kinh doanh nhạy bén, Oprah đã vượt khỏi khuôn khổ diễn viên để trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới, với khối tài sản ước tính 4 tỷ USD.

3. Triệu Vy – 1 tỷ USD

Triệu Vy là gương mặt châu Á duy nhất góp mặt trong top 10 nữ diễn viên giàu nhất thế giới. Cô trở thành hiện tượng toàn châu Á cuối thập niên 1990 nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, mở đầu cho sự nghiệp rực rỡ với loạt vai diễn ăn khách như Red Cliff, Painted Skin, Dearest. Không chỉ là "nữ hoàng phòng vé" một thời, Triệu Vy còn thành công trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và đặc biệt là nhà đầu tư. Cô từng nắm cổ phần lớn tại Alibaba Pictures, tham gia nhiều thương vụ tài chính lớn và mua lại công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Dù bị "phong sát" từ năm 2021, tên tuổi bị xoá khỏi các nền tảng truyền thông đại lục, Triệu Vy vẫn sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.

4. Jennifer Lopez – 400 triệu USD

Ít có nữ nghệ sĩ nào thành công toàn diện như Jennifer Lopez. Cô khởi nghiệp là vũ công, sau đó tỏa sáng nhờ màn hóa thân đầy cảm xúc trong Selena (1997) – vai diễn đưa tên tuổi cô vào hàng ngũ những nữ diễn viên Latin đầu tiên thành công vang dội ở Hollywood. Lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng giúp Lopez chinh phục khán giả qua loạt phim như Maid in Manhattan, The Wedding Planner và gần đây là Hustlers, nơi cô được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Ngoài nghệ thuật, mỹ nhân 55 tuổi còn là một doanh nhân thành đạt với thương hiệu nước hoa, thời trang, đầu tư bất động sản và các hợp đồng biểu diễn đắt giá tại Las Vegas. Tài sản của cô ước tính khoảng 400 triệu USD, một con số phản ánh chính xác sức hút và sự bền bỉ của một biểu tượng giải trí toàn cầu.

5. Reese Witherspoon – 400 triệu USD

Reese Witherspoon bước vào hàng ngũ sao hạng A với hình ảnh nàng luật sư tóc vàng Elle Woods trong Legally Blonde, một vai diễn thể hiện sự duyên dáng, thông minh và giàu năng lượng. Tuy nhiên, cô thực sự bứt phá về mặt diễn xuất khi giành giải Oscar với Walk the Line (2005), khẳng định chiều sâu nội tâm và khả năng biến hóa linh hoạt. Sau đó, Reese không chỉ tiếp tục diễn xuất mà còn xây dựng đế chế sản xuất phim riêng với Hello Sunshine – nơi tạo ra các nội dung đề cao phụ nữ như Big Little Lies, Little Fires Everywhere hay The Morning Show. Năm 2021, cô bán một phần công ty với định giá gần 1 tỷ USD, nâng tổng tài sản cá nhân lên khoảng 400 triệu USD.

6. Victoria Principal – 350 triệu USD

Xuất thân là một người mẫu và diễn viên triển vọng của thập niên 70, Victoria Principal thật sự tỏa sáng nhờ vai Pamela Barnes Ewing trong loạt phim truyền hình đình đám Dallas, bộ phim từng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ nước Mỹ suốt gần một thập kỷ. Nhân vật của cô không chỉ đại diện cho mẫu phụ nữ mạnh mẽ, dám yêu và dám đấu tranh trong một gia đình quyền lực, mà còn giúp Victoria khẳng định khả năng diễn xuất đầy cảm xúc và chiều sâu tâm lý. Tuy nhiên, chính quyết định rời xa Hollywood để theo đuổi kinh doanh mới là bước ngoặt làm nên khối tài sản khổng lồ của Victoria Principal. Sau khi rời khỏi màn ảnh, cô sáng lập Principal Secret - một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da cá nhân gặt hái doanh thu hàng trăm triệu đô. Song song đó, cựu diễn viên đầu tư thông minh vào bất động sản và sản xuất truyền hình, xây dựng nền tảng tài chính bền vững suốt nhiều thập ky với khối tài sản hiện tại ước tính lên tới 350 triệu USD.

7. Jennifer Aniston – 320 triệu đô la

Jennifer Aniston từ lâu đã là một trong những gương mặt biểu tượng của truyền hình Mỹ. Vai Rachel Green trong Friends không chỉ đưa cô vụt sáng thành sao mà còn trở thành hình tượng văn hóa đại chúng kéo dài suốt nhiều thế hệ. Với phong cách diễn hài duyên dáng, biểu cảm linh hoạt và sự gần gũi đầy cuốn hút, Aniston góp phần biến Friends thành một trong những sitcom thành công nhất lịch sử, đồng thời đưa cô vào nhóm diễn viên truyền hình có thu nhập cao nhất – lên tới 1 triệu USD mỗi tập. Song song với hoạt động nghệ thuật, Jennifer Aniston chứng tỏ nhạy bén thương trường khi ra mắt thương hiệu chăm sóc tóc LolaVie, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo lớn và đầu tư bất động sản quy mô. Năm 2025, ước tính tài sản của Jennifer Aniston lên tới 320 triệu USD, giúp cô xếp vào hàng ngũ những minh tinh giàu có nhất Hollywood.

8. Christa Miller – 250 triệu đô la

Dù không phải cái tên luôn xuất hiện trên thảm đỏ Hollywood, Christa Miller vẫn âm thầm khẳng định vị thế đáng nể của mình trong ngành công nghiệp truyền hình. Gây chú ý từ The Drew Carey Show, sau đó là các vai hài duyên dáng trong Scrubs, Seinfeld và Cougar Town, Miller không sở hữu nhiều vai chính lớn nhưng lại thể hiện sự ổn định và phong cách diễn xuất tự nhiên, đời thường. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của cô đến từ cuộc hôn nhân với biên kịch – nhà sản xuất Bill Lawrence. Cặp đôi này đầu tư vào bất động sản và sản xuất truyền hình với quy mô lớn. Kết quả: tài sản ròng của Miller hiện khoảng 250 triệu USD, vượt xa nhiều minh tinh chính thống.

9. Jessica Biel – 250 triệu USD

Từng là thần tượng tuổi teen với vai Mary Camden trong loạt phim gia đình 7th Heaven, Jessica Biel đã khéo léo bứt phá khỏi hình ảnh ngây thơ để theo đuổi những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sức nặng nội tâm. Các tác phẩm như The Illusionist, Total Recall và đặc biệt là The Sinner đã cho thấy bước tiến dài về mặt diễn xuất. Jessica Biel thể hiện khả năng lột tả sự giằng xé trong nhân vật, đồng thời chứng minh cô là một nghệ sĩ biết chọn kịch bản và vai diễn có chiều sâu. Ngoài điện ảnh, cô còn cùng chồng là siêu sao nhạc pop Justin Timberlake tham gia vào nhiều hoạt động đầu tư như bất động sản, nhà hàng và công nghệ. Cặp đôi sở hữu danh mục tài chính đa dạng, góp phần tạo nên tổng giá trị tài sản ròng khoảng 250 triệu USD.

10. Julia Louis-Dreyfus – 250 triệu USD

Julia Louis-Dreyfus là một trong những nữ diễn viên truyền hình thành công và ổn định nhất nước Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi qua vai Elaine Benes trong Seinfeld, sitcom huyền thoại đã định hình văn hóa đại chúng Mỹ suốt thập niên 1990. Sau Seinfeld, cô tiếp tục khẳng định vị thế bằng những vai chính nổi bật trong The New Adventures of Old Christine và đặc biệt là Veep, bộ phim giúp cô mang về tới 6 giải Emmy liên tiếp cho vai chính xuất sắc. Không chỉ nổi bật nhờ sự nghiệp nghệ thuật, Julia Louis-Dreyfus còn xuất thân từ gia tộc Louis-Dreyfus – tập đoàn thương mại toàn cầu chuyên về hàng hóa và năng lượng, có lịch sử hoạt động hơn một thế kỷ. Nhờ kết hợp giữa nền tảng gia đình và con đường nghệ thuật bền vững, cô hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 250 triệu USD.