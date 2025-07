Ném con trai 7 tuổi từ vách đá xuống hồ, người bố lên mạng giải thích điều bất ngờ

Garrett Gee – người sáng lập và là gương mặt chính của gia đình du lịch nổi tiếng The Bucket List Family – mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh ném cậu con trai 7 tuổi từ vách đá xuống nước tại Hồ Powell, như một cách để giúp con vượt qua nỗi sợ hãi và học cách can đảm.

Garrett Gee ném con trai từ một vách đá xuống hồ Powell. (Ảnh: The Bucket List Family/Instagram)

Video được đăng trên Instagram vào ngày 13/7, đến hiện tại thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem và gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội.

Trong video, Garrett Gee đứng cùng con trai – bé Calihan – trên một mỏm đá cao, nơi hai cha con đang thảo luận về việc nhảy xuống nước. Cuối cùng, Garrett Gee bất ngờ bế con trai lên và thả xuống vực đá. Dù hét lên khi rơi xuống, Calihan nhanh chóng ngoi lên mặt nước với nụ cười rạng rỡ, và được cha mình nhảy xuống theo, chào đón bằng cái giơ ngón tay cái và sự cổ vũ từ những người xung quanh.

Garrett Gee sau đó ghép đoạn clip với một chú thích dài, nhấn mạnh rằng đây không phải lời khuyên nuôi dạy con mà chỉ là lựa chọn riêng của gia đình anh. "Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, nên cách chúng tôi nuôi dạy, kỷ luật và dạy cách nhảy vách đá cũng khác nhau", anh viết. "Chắc chắn ưu tiên số 1 là sự an toàn. Thứ 2 là học cách rằng bạn có thể làm được những điều khó khăn. Thứ 3 là vui chơi", Garrett Gee chia sẻ.

Anh cho biết cả gia đình đã chọn một vị trí được đánh giá là an toàn để thực hiện cú nhảy. "Nguy hiểm lớn nhất là nếu thằng bé do dự, không nhảy ra xa và đập vào vách đá", Garrett Gee giải thích. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh đã "ném con trai như đại bàng" để bé không bị mất đà hay sợ hãi giữa chừng.

Garrett Gee và gia đình. (Ảnh: The Bucket List Family/Instagram)

Tuy nhiên, đoạn video đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng đặt câu hỏi: "Cậu bé có biết mình sắp bị ném không?" Garrett trả lời thẳng thắn: "Có. Nó có quyền lựa chọn: trèo xuống, tự nhảy hoặc để tôi ném. Nó chọn bị ném. Dù vậy, nó vẫn sợ. Tôi cũng sợ, vì phải đảm bảo con trai không bám vào tôi và đập đầu, đồng thời phải đảm bảo nó tiếp nước đúng cách".

Garrett Gee là bố của 3 đứa trẻ, thừa nhận cách nuôi dạy con của mình sẽ không được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, anh tin rằng giúp con đối mặt với nỗi sợ và vượt qua nó là một phần quan trọng trong việc dạy trẻ trở nên dũng cảm và tự tin. "Cuối cùng, một chú đại bàng con cũng phải rời khỏi tổ… hoặc bị ném ra khỏi tổ và học được rằng nó có thể bay!".

Kết thúc bài viết, Garrett cảnh báo: "Việc dạy con bạn trở nên dũng cảm có thể phản tác dụng khi chúng lớn lên và bắt đầu nhảy từ những độ cao mà bạn thậm chí còn không dám!".

Hiện tại, đoạn video tiếp tục lan truyền mạnh mẽ, chia rẽ cộng đồng mạng giữa những người ủng hộ tinh thần rèn luyện sự can đảm cho trẻ nhỏ, và những người lo ngại về mức độ an toàn trong phương pháp dạy con này.