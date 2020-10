Nayeon là người "mở bát" chuỗi teaser của TWICE: Vẻ đẹp tân cổ giao duyên có cả, nhạc thập niên 90s như phim Hongkong?

Trận chiến tháng 10 giờ đây đã nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của TWICE cùng album Eyes wide open và ca khúc chủ đề I Can't Stop Me. Chỉ 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của nhóm và để "hâm nóng" dần bầu không khí đón comeback rộn ràng của fan, JYP Entertainment đã chính thức trình làng poster cùng teaser cho thành viên Nayeon.

TWICE - Eyes wide open CONCEPT FILM NAYEON

Nối tiếp thông lệ của các đợt comeback trước, lần này JYP Entertainment vẫn tiếp tục phát hành một concept film cùng poster riêng nhá hàng tạo hình của mỗi thành viên. Nayeon xuất hiện với bộ váy đen ở tấm poster thứ nhất và một bộ vest cùng váy ngắn "chưa rõ màu sắc" ở poster thứ 2. Trong đoạn concept film, nhan sắc của Nayeon được khoe triệt để từ góc cận zoom thẳng và gương mặt xinh xắn cho đến góc máy xa lấy trọn body ở cả 2 concept đối lập.

Dễ nhận thấy TWICE đang thể hiện cùng lúc 2 hình ảnh đối lập trong concept cho bài I Can't Stop Me. Từ ảnh teaser nhóm đến ảnh và clip teaser cá nhân đều xuất hiện 1 background màu sắc hoa lá cành, còn 1 background chỉ tuyền trắng - đen huyền bí. Sẽ là sự đấu tranh 2 mặt trong con người hay còn mang ý nghĩa nào khác đây, fan phải chờ mới biết được!

Tấm poster thứ nhất của Nayeon với bộ váy đen

Poster thứ 2 với bộ vest tối màu nhưng... chưa rõ là màu gì!

Đoạn teaser đen trắng dường như muốn giấu nhẹm màu váy của Nayeon

Ngay sau 1 giờ đăng tải, teaser của Nayeon đã cán mốc 383.000 lượt xem trên YouTube, 113.000 lượt yêu thích, gần 14 nghìn bình luận và con số vẫn đang tăng lên theo từng giờ. Đối chiếu với tương tác của cô nàng thời More & More, các con số đều có sự tăng lên rõ rệt, đỉnh điểm là số lượng bình luận thậm chí đã gấp đôi.

Lượt theo dõi teaser của Nayeon trong 1h đầu

Đối chiếu với teaser của cô nàng thời More & More, các fan đều nhận thấy có sự tăng trưởng rõ rệt

Concept Film More & More - Nayeon (TWICE)

Thêm một điểm nữa mà fan soi ra khi teaser của Nayeon lên sóng đó là so với đợt comeback lần nhất với các teaser của từng thành viên được phân chia theo từng ngày, rất có thể nhân vật tiếp theo sẽ được JYP nhá hàng sẽ là cô nàng Chaeyoung. Giống như thứ tự mà đợt comeback More & More mà JYP từng thực hiện. Tuy nhiên cũng chẳng đoán trước được điều gì đâu, mỗi lần comeback đều nên "đổi gió" đi một chút chứ nhỉ? Ngày mai ai "lên sàn" teaser, hãy cùng chờ xem.

So với đợt comeback More & More, teaser tiếp theo cho I Can't Stop Me rất có thể sẽ là Chaeyoung

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng cuối năm, TWICE với album phòng thu đầy đủ thứ 2 trong sự nghiệp sẽ chính thức được ra mắt chỉ sau 2 tuần tới. Với ca khúc chủ đề được sáng tác bởi JYP, I Can't Stop Me đang nhận được vô vàn kì vọng từ người hâm mộ.

Tracklist cho Eyes Wide Open

Một số bình luận về teaser của Nayeon:



- Comeback lần này Style ver lên đồ sang hơn, make up cũng tây hơn, đổi bên sản xuất MV nên cá nhân mình thấy gốc quay đẹp hơn. Beat thì thôi rồi, nghe rạo rực từ lần đầu tiên. Nhạc đúng chất retro lại còn quá catchy, ko biết ráp lời vô sao cơ mà rất hy vọng đợt full album lần này sẽ giúp TWICE thành công hơn nữa.

- Coi xong tự nhiên nhớ teaser đợt Feel Special, ôi trời ơi Na thỏ đẹp xỉu. Phải nói concept trong 5 năm của TWICE có sự thay đổi rõ nhất, từ trẻ trung năng động tới trưởng thành, quý phái, sang chảnh. Ai mà còn bảo 1 màu thì nên khám lại mắt vs tai đy. Hope 1 màn comeback để kỉ niệm 5 năm ra mắt thật thành công nha, yêu yêu.

- Concept flim beat đậm chất retro pop 90s luôn.

- Beat giống mấy bài ost phim Hongkong ngày xưa quá.

- Ảnh đúng nghĩa eyes wide open thật.

