Narciso với dòng nước hoa mới, sale khủng 30% dịp 20/10: Từ mùi hương đến thông điệp ẩn ý đều khiến "phụ nữ rất yêu"

Nằm trong top 100 hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới, Narciso hẳn không còn là thương hiệu xa lạ đối với các tín đồ làm đẹp. Mới đây, Narciso đã cho ra mắt dòng nước hoa mới mang tên Rodriguez All Of Me, một lần nữa thành công chinh phục trái tim của những cô nàng đam mê mùi hương.

Với phiên bản All Of Me, Narciso đã mở ra kỷ nguyên đầy rực rỡ với hương nước hoa đa diện, nhằm tôn vinh mọi cá tính và cái tôi khác biệt. All Of Me được xem là hương thơm biểu tượng cho phong trào mới của những cô gái trẻ mang tinh thần tự do, sẵn sàng khám phá sự thật về chính họ và tự tin đón nhận tất cả những điều khiến họ trở nên độc đáo.

Narciso Rodriguez All Of Me ra đời với sứ mệnh tôn vinh cá tính và cái tôi khác biệt

Không chỉ dừng lại ở thông điệp ý nghĩa, All Of Me còn được săn đón và ưa chuộng nhờ sở hữu mùi hương ngọt ngào, tươi trẻ, đúng với tinh thần: tuyên ngôn cho cái tôi đầy rực rỡ! Với hương mở đầu, All Of Me tôn vinh nét đẹp cá tính nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hoa hồng nhung, hoa hồng mẫu đơn cùng hoa mộc lan và diên vĩ đen.

Tiếp theo đó là nét táo bạo độc đáo quyện cùng nốt xạ hương mềm mượt, đem đến tầng hương giữa vừa tinh tế vừa bí ẩn. Và ấn tượng nhất chính là nốt hương cuối - nét quyến rũ của hoa huệ tây, hổ phách len lỏi cùng sự ấm áp của gỗ đàn hương. Tất cả đã hòa quyện vào nhau để cùng tạo nên 3 tầng hương thơm độc đáo, khi khuếch tán lên da sẽ lưu lại mùi hương quyến rũ, tôn trọn nét cuốn hút của phái đẹp.

Và nếu muốn trải nghiệm All Of Me cùng những BST nước hoa "làm mưa làm gió" thì có lẽ Ngày Siêu Thương Hiệu của Narciso sẽ là dịp mua sắm lý tưởng mà nàng nên lưu tâm:

Hẳn quý cô nào cũng nóng lòng muốn được sở hữu phiên bản "tinh hoa hội tụ" Rodriguez All Of Me. Nhưng nàng đừng shopping vội vàng, bởi Ngày Siêu Thương Hiệu diễn ra duy nhất vào 18/10 trên Lazada, Narciso sẽ đem đến loạt deal mua sắm cực kỳ "bánh cuốn". Cụ thể, khi mua Rodriguez All Of Me 30ml nàng sẽ được tặng thêm phiên bản minisize (4ml) của Rodriguez For Her Forever Eau de Parfurm. Thêm vào đó là có cơ hội bỏ túi nhiều mã giảm giá siêu hời như: voucher giảm 80k + Lazbeauty voucher giảm 10%. Hãy cùng đếm ngược đồng hồ để canh sale giờ vàng cùng Narciso để không bỏ lỡ bất kỳ chiếc deal ngon-bổ-rẻ nào!



Nơi mua: Lazada Giá sale: 1.757.500 VND

Narciso quả là biết cách chiều lòng phái đẹp khi mang đến những món quà cực thiết thực và sang xịn để dành tặng nửa kia của thế giới nhân dịp 20/10 tới. Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn 1 mùi hương, chắc chắn nàng sẽ "ưng quá chừng" chiếc deal xịn mịn này: Mua Rodriguez All Of Me (50ml) tặng gel tắm Rodriguez For Her (200ml) và Rodriguez All Of Me Eau de Parfurm (10ml). Và tất nhiên, đi kèm theo đó còn có voucher 150k (đặt hàng trong khung giờ 0 - 2h) và voucher 120k (đặt hàng sau 2h). Cơ hội để vừa được thử đa dạng nước hoa của Narciso lại vừa sở hữu gel tắm ngọt ngào, chị em bỏ qua deal hời đảm bảo tiếc lắm luôn.

Sữa dưỡng thể Rodriguez All Of Me Scented Body Lotion và nước hoa Rodriguez All Of Me Eau de Parfurm (10ml + 4ml) là một trong những quà tặng giá trị của Narciso khiến nhiều chị em không khỏi mê mệt. Làm cách nào để săn được "tệp đính kèm" xịn xò này ư? Đơn giản lắm, nàng chỉ cần chốt đơn Rodriguez All Of Me (90ml) là tha hồ "hốt" trọn 4 siêu phẩm về tủ đồ! Và đừng quên shopping vào khung giờ vàng để bỏ túi thêm nhiều voucher hot hit.

For Her của Narciso là dòng nước hoa đã thay đổi hoàn toàn thế giới hương đương đại. Đơn cử như Rodriguez Pure Musc For Her Eau De Parfum là phiên bản nước hoa sở hữu mùi thơm thuần khiết của nhóm hương hoa cỏ gỗ và xạ hương, cực kỳ "hợp cạ" với những cô nàng dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm.

Khi mua Pure Musc (100ml), chị em sẽ được tặng kèm Rodriguez Musc Noir Rose For Her Eau De Parfum (50ml) - một mùi hương ngọt ngào, là sự kết tinh hoàn hảo từ các loài hoa cỏ phương Đông. Deal hời - quà khủng như thế này thì nàng còn đợi gì mà chưa "enjoy" lễ hội mua sắm có 1-0-2 của Narciso, đảm bảo rằng: cứ chốt đơn là rinh quà xịn.

Nhân đôi sự ngọt ngào cho cả chàng và nàng với phiên bản Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum (50ml) và quà tặng kèm Rodriguez Fleur Musc For Her Eau De Parfum (30ml) chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho dịp 20/10 tới. Nếu chưa biết tặng nửa kia món quà gì thì combo nước hoa của Narciso là gợi ý cực đáng tham khảo. Ngoài 5 deal xịn kể trên, Narciso còn đem đến "bữa tiệc sale" đúng nghĩa khi giảm giá đến 30% toàn gian hàng, tặng mẫu thử nước hoa và voucher khủng lên đến 400k. Chị em còn chờ gì mà chưa lên Lazada để quẹo lựa các siêu phẩm của Narciso!

