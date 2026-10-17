Nàng thơ H.T giấu cả nước sinh con cho chủ tịch showbiz bị "đế chế nội y" Victoria's Secret từ chối phũ phàng?

Trước đó, cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ quá trình yêu đương lẫn mang thai, chỉ đến khi "ván đã đóng thuyền" mới chính thức công khai với công chúng.

Vào ngày 16/10, nhiều blogger Trung Quốc tung tin siêu mẫu Hà Tuệ đã bị show diễn Victoria's Secret Fashion Show từ chối. Trong bối cảnh thương hiệu tung ra nhiều video giới thiệu, dàn người mẫu nô nức lên đường đến Mỹ và chỉ còn 2 ngày nữa là đến show diễn, sự im lặng bất thường của Hà Tuệ làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Chủ đề này đã làm cư dân mạng xứ Trung xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng trong thế giới thời trang, việc người mẫu bị thương hiệu từ chối là rất bình thường. Nguyên nhân có thể đến từ không phù hợp với chủ đề của show diễn đó. Năm nay, Victoria's Secret thậm chí còn gây ồn ào khi loại bỏ thẳng tay cựu thiên thần Romee Strijd.

Nhiều blogger Trung Quốc tung tin siêu mẫu Hà Tuệ đã bị show diễn Victoria's Secret Fashion Show từ chối. Ảnh: X

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho siêu mẫu sinh năm 1989. Hà Tuệ bắt đầu trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show từ năm 2011, sải bước trên sàn diễn của thương hiệu này tổng cộng 8 lần. Đây là quãng thời gian gắn bó không hề ngắn ngủi. Ở tuổi 37, Hà Tuệ vẫn duy trì được phong độ visual, body đỉnh cao, đặc biệt là càng thêm "gái 1 con trông mòn con mắt" sau khi sinh con cho tài tử Trần Vỹ Đình.

Hà Tuệ là gương mặt quen thuộc của sàn diễn Victoria's Secret. Clip: YouTube

Còn nhớ trước đó vào tháng 10/2025, Hà Tuệ bất ngờ thông báo đã sinh con trai cho tài tử Trần Vỹ Đình. Trước đó, cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ quá trình yêu đương lẫn mang thai, chỉ đến khi "ván đã đóng thuyền" mới chính thức công khai với công chúng. Chính vì vậy, tin vui năm ấy từng gây chấn động mạng xã hội và khiến nhiều người hâm mộ "đứng hình", không tin nổi vào tai mình. Do đó, kể từ sau khi lên chức mẹ, cuộc sống cũng như sắc vóc của Hà Tuệ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng.

Cách đây không lâu, cuối cùng siêu mẫu Victoria’s Secret cũng chịu công khai hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng lên trang cá nhân. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa". Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Ảnh: X

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ sinh năm 1989, là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh".

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình còn là "anh sếp" nức tiếng ở showbiz xứ Trung, có 1 thương hiệu thời trang của riêng mình. Ảnh: Sohu

Nguồn: Weibo