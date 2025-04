Nắng nóng phủ khắp Việt Nam, đây là nơi có nhiệt độ cao nhất 40 độ C: Hè 2025 diễn biến ra sao?

Theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật lúc 14 giờ ngày 17/4/2025 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Việt Nam đang bước vào một đợt nắng nóng mạnh, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước.

Trung tâm dự báo từ ngày 18/4, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến 22/4. Riêng nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo là một trong những khu vực nóng nhất, với mức nhiệt cao nhất là 37 độ C vào ngày 18 và 19/4.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, dự báo từ 19/4-22/4, Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cực đại buổi trưa và chiều đạt 36-38 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có nhiệt độ 37-39 độ C, riêng phía Tây Nghệ An có thể chạm 40 độ C. TP. HCM và Đông Nam Bộ ghi nhận nhiệt độ 36-38 độ C.

Nguyên nhân đợt nắng nóng

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân chính của đợt nắng nóng này là sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do biến đổi khí hậu, kết hợp với hiện tượng ENSO đang duy trì trạng thái trung tính.

Ảnh minh họa về nắng nóng tại Việt Nam.

Trong tháng 4/2025, không khí lạnh suy yếu, nhường chỗ cho các khối khí nóng từ vùng thấp phía Tây di chuyển mạnh mẽ vào khu vực miền Trung, đặc biệt là vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Hiệu ứng gió phơn (foehn) càng làm gia tăng nhiệt độ, khiến một số khu vực tại Nghệ An và Hà Tĩnh nắng nóng mạnh.

Ngoài ra, thông tin từ VTV cho biết, năm 2024 đã ghi nhận hơn 300 kỷ lục nhiệt độ cao trên toàn quốc, và xu hướng này có thể tiếp diễn trong năm 2025 do nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng từ 1,29-1,53 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa. Điều này làm tăng tần suất và cường độ các đợt nắng nóng tại Việt Nam.

Dự báo mùa hè 2025: Không chỉ có nắng nóng!

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa hè 2025 tại Việt Nam sẽ có nắng nóng gay gắt, nhưng cường độ và thời gian kéo dài được dự báo ít khắc nghiệt hơn so với năm 2024.

Cụ thể:

Tháng 4-6/2025: Nắng nóng tập trung ở Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 0,5-1 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có thể cao hơn 1 độ C vào tháng 5.

Nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện tại Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 4, muộn hơn TBNN, và giảm dần từ nửa cuối tháng 5, chấm dứt vào tháng 6. Tại Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông trong tháng 5-6, trong khi Trung Bộ duy trì nhiều ngày nắng nóng từ tháng 4-6.

Tháng 7-9/2025: Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, với số ngày nắng nóng nhiều hơn TBNN. Đặc biệt, cần đề phòng các đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại miền Bắc và miền Trung trong giai đoạn này. Nhiệt độ trung bình cả nước trong thời kỳ này cao hơn TBNN, đặc biệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngoài nắng nóng, từ tháng 4-5, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra do đây là giai đoạn chuyển mùa.

Từ tháng 6, mưa lớn diện rộng bắt đầu tại Bắc Bộ, chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 12 ở Trung Bộ. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo tương đương TBNN, với khoảng 11-13 cơn, trong đó 3-6 cơn có thể đổ bộ vào đất liền, tập trung từ tháng 7-12.

Chuyên gia thời tiết khuyến cáo

Dự báo xa hơn, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh rằng năm 2025 có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất toàn cầu, đòi hỏi các địa phương và người dân cần chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung tâm cũng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dự báo, nhằm cung cấp thông tin sớm và chi tiết hơn cho cộng đồng.

Nắng nóng gay gắt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt, mà còn làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, bổ sung nước đầy đủ và tuân thủ các biện pháp phòng chống cháy nổ.