Nàng công sở cao dưới 1m6 nên sắm ngay 4 mẫu giày này để ăn gian chiều cao

Trong tất cả những loại giày dép, giày cao gót được coi là món bảo bối ''hack dáng'' hiệu quả nhất của hội chị em. Chúng không chỉ giúp ăn gian chiều cao mà còn tạo cảm giác cơ thể trở nên thon gọn và sang trọng hơn, khiến mỗi bước đi đều toát lên vẻ đẹp thần thái và cuốn hút. Chính bởi vậy, mà kiểu giày này luôn nằm trong danh sách những món đồ must-have của phái đẹp, đặc biệt là những cô nàng có chiều cao khiêm tốn.

Dưới đây là top 4 mẫu giày cao gót tôn chân, ''hack dáng'' thượng thừa mà các nàng cao dưới 1m60 nên kết thân.

Giày cao gót màu nude

Khi mua giày cao gót, bên cạnh lựa chọn chiều cao của đế giày các bạn nên ưu tiên những mẫu giày màu nude. Ưu điểm của loại giày này chính là gam màu hài hoà trùng với màu sắc của làn da, nhờ vậy sẽ tạo hiệu ứng giúp đôi chân trông dài và thon hơn. Không những vậy, giày màu nude còn có thể kết hợp với nhiều màu sắc trang phục khác nhau, nhờ vậy chị em sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian mix&match đồ trước khi ra ngoài đường. Nếu chưa sở hữu đôi giày cao gót màu nude nào thì bạn nhất định phải sắm ngay.

Giày cao gót mũi nhọn

Dáng giày tiếp theo nên được liệt kê vào danh sách ưa thích của các chị em ''nấm lùn'' chính là giày mũi nhọn. Kiểu giày này sở hữu thiết kế đơn giản nhưng đậm tính cổ điển và sành điệu. Phần mũi nhọn có tác dụng giúp bàn chân trông dài và thon hơn. Chỉ cần diện lên chân là bạn đã trông cao hơn rất nhiều so với chiều cao thật của mình. Để mặc đẹp với giày cao gót mũi nhọn, chị em cứ thoải mái mix đồ theo sở thích mà không cần quá lăn tăn về kiểu dáng trang phục. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên các mẫu giày có màu sắc trung tính như trắng, đen, be,... để dễ phối đồ và áp dụng trong nhiều trường hợp.

Giày cao gót quai trong

Tương tự giày cao gót màu nude, giày quai trong cũng được các cô nàng thấp bé vô cùng ưa thích. Thay vì lựa chọn những mẫu giày cao gót giày cộp, bạn nên sắm cho mình những đôi giày quai trong có thể tàng hình. Kiểu giày này có 1 ưu điểm nổi bật, đó chính là làm cho đôi chân thêm mềm mại và nhỏ gọn, tránh tạo cảm giác nặng nề khi di chuyển khiến các bước đi của chị em trở nên thô kệch, đơ cứng.

Giày cao gót quai mảnh

Giày cao gót có quai chưa bao giờ là item lỗi mốt, chính vì vậy sẽ thật thiếu sót nếu không liệt kê chúng vào danh sách này. Khi chọn mua giày, bạn nên ưu tiên các mẫu giày quai mảnh và ít quai nhất có thể. Lý do là bởi những mẫu giày quai to hoặc nhiều quai chằng chịt chính là nguyên nhân khiến đôi chân trông to hơn. Ngoài ra, việc di chuyển trên những mẫu giày này suốt nhiều giờ cũng gây cảm giác nhức mỏi, khó chịu cho chị em. Do đó, giày cao gót quai mảnh vẫn luôn là sự lựa chọn đáng để ưu tiên.