Nàng blogger Pháp có style chuẩn old money: Đơn giản mà cũng đầy tinh tế

Camille Pidoux cho thấy old money không nhất thiết phải gắn với những bộ đồ đắt tiền.

Giữa vô số fashion blogger thường gây chú ý bằng những món đồ hàng hiệu đắt đỏ hay những màn lên đồ cầu kỳ, Camille Pidoux lại lựa chọn một cách hoàn toàn khác. Nàng blogger sống tại Paris không cần logo nổi bật, cũng chẳng cần những bộ cánh quá kiểu cách để tạo dấu ấn. Chỉ với sơ mi trắng, áo len, quần dài hay những món đồ cơ bản, cô vẫn xây dựng được hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng và đúng tinh thần old money.

Với hơn 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Camille Pidoux đang trở thành nguồn cảm hứng về phong cách ăn mặc cho nhiều tín đồ yêu thời trang. Điều khiến cô được yêu thích không chỉ nằm ở những bộ trang phục đẹp mắt, mà còn ở cách cô truyền tải tinh thần thời trang Pháp: tự nhiên, thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu và tinh tế.

Không cần hàng hiệu để tạo vẻ sang trọng

Điểm dễ nhận thấy nhất trong phong cách của Camille Pidoux chính là sự tối giản. Thay vì cố gắng đưa thật nhiều xu hướng vào một bộ đồ, cô thường lựa chọn những món cơ bản và kết hợp chúng theo cách hài hòa. Một chiếc sơ mi trắng có thể được mặc cùng quần dài đơn sắc. Áo len dáng đơn giản cũng có thể trở thành điểm nhấn khi kết hợp với chân váy hoặc quần âu. Những gam màu như trắng, kem, be, nâu, xám hay đen xuất hiện thường xuyên, tạo nên tổng thể nhẹ mắt và không bị lỗi mốt.

Đây cũng chính là đặc trưng khiến phong cách của Camille mang màu sắc old money. Sự sang trọng không đến từ việc mặc những món đồ có giá trị cao nhất, mà đến từ cách lựa chọn phom dáng, màu sắc và chất liệu. Những bộ trang phục của cô không tạo cảm giác xa cách hay phô trương. Ngược lại, người xem dễ dàng hình dung bản thân cũng có thể áp dụng những công thức tương tự với chính tủ quần áo của mình.

Vẻ đẹp của những món đồ cơ bản

Có một điểm rất thú vị trong cách Camille Pidoux xây dựng hình ảnh: cô dường như chứng minh rằng những món đồ cơ bản chưa bao giờ đồng nghĩa với nhàm chán. Sơ mi trắng, áo cardigan, áo len cổ tròn, quần âu, jeans hay những chiếc áo phông đơn sắc đều là những item quen thuộc. Tuy nhiên, khi được phối với nhau đúng tỷ lệ, chúng lại tạo thành một diện mạo có tính thẩm mỹ cao.

Camille thường ưu tiên những thiết kế có đường cắt may gọn gàng, không quá ôm sát cũng không quá rộng. Phom quần thường có độ suông vừa phải, trong khi áo giữ được vẻ mềm mại và tự nhiên. Nhờ vậy, cơ thể trông thanh thoát mà bộ trang phục vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Đây là một trong những bí quyết khiến phong cách của cô dễ học theo. Người mặc không nhất thiết phải sở hữu một tủ đồ toàn hàng hiệu. Chỉ cần một vài món cơ bản có chất lượng ổn, màu sắc dễ phối và phom dáng phù hợp, chúng ta đã có thể bắt đầu xây dựng hình ảnh thanh lịch tương tự.

"French girl style" không cần quá hoàn hảo

Nếu old money thường gợi liên tưởng đến sự chỉn chu, sang trọng thì Camille Pidoux lại đưa thêm vào đó một chút tinh thần phóng khoáng đặc trưng của các cô gái Pháp. Những bức ảnh và video của cô thường không cố gắng tạo cảm giác quá hoàn hảo. Ánh sáng tự nhiên, những góc quay đời thường và bối cảnh quen thuộc tại Paris khiến hình ảnh của Camille có phần nhẹ nhàng, thư thái.

Chính bầu không khí đó khiến trang phục trở nên gần gũi hơn. Người xem không có cảm giác đang nhìn một fashion editorial được dàn dựng công phu, mà giống như đang quan sát một cô gái Paris bước ra đường với bộ đồ yêu thích của mình. Và đó cũng là điểm tạo nên sức hút riêng của Camille. Cô không chỉ truyền cảm hứng bằng quần áo mà còn truyền tải cả một lối sống: ăn mặc đẹp nhưng không cần quá cố gắng, tận hưởng những điều đơn giản và luôn giữ cho bản thân một vẻ ngoài tự nhiên.

Công thức mặc đẹp có thể dễ dàng áp dụng

Một trong những lý do phong cách của Camille Pidoux được nhiều người yêu thích là tính ứng dụng cao. Các công thức phối đồ của cô có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi cà phê cho đến dạo phố. Chẳng hạn, sơ mi trắng kết hợp quần âu và giày bệt là công thức đơn giản cho những ngày cần vẻ ngoài thanh lịch. Khi muốn trẻ trung hơn, có thể thay quần âu bằng jeans xanh và thêm một chiếc cardigan khoác ngoài.

Vào những ngày thời tiết se lạnh, áo len kết hợp chân váy dài hoặc quần suông cũng là lựa chọn mang đậm tinh thần Pháp. Một chiếc túi da đơn giản, kính mắt hoặc đôi giày loafers có thể hoàn thiện tổng thể mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Điều quan trọng là mọi thứ đều vừa đủ. Không quá nhiều màu sắc, không quá nhiều họa tiết và cũng không cần quá nhiều món đồ cùng xuất hiện trong một outfit.

Sự tinh tế nằm ở cách truyền tải

Không chỉ có phong cách thời trang, cách Camille Pidoux xây dựng nội dung cũng góp phần tạo nên sức hút. Cô không cần liên tục khoe những món đồ xa xỉ để chứng minh gu thẩm mỹ. Thay vào đó, cô sử dụng ánh sáng tự nhiên, những item quen thuộc và bầu không khí nhẹ nhàng để tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh ổn định. Chính sự mềm mại này khiến nội dung của Camille dễ tiếp cận. Người xem có thể tìm thấy trong đó những chi tiết mà mình hoàn toàn có thể học hỏi, từ cách phối sơ mi trắng, chọn quần dài cho tới việc sử dụng các gam màu trung tính. Hơn 400.000 người theo dõi có lẽ không chỉ tìm đến Camille để xem hôm nay cô mặc gì, mà còn để tìm kiếm một chút cảm hứng về cách sống và cách ăn mặc đẹp mà không cần quá phô trương.

Dưới đây là 1 số item theo style thanh lịch mà bạn có thể tham khảo ngay:

BBSTORE'S Set Công Sở Nữ Áo Sơ Mi Tay Ngắn Phối Chân Váy Suông Dài Xẻ Tà Sau Thanh Lịch

Nơi mua: BBSTORES

Váy Sơ Mi Vải Thô Nhật Miolady Dáng Dài Xếp Ly Kèm Đai

Nơi mua: Miolady

Chân váy nữ dáng dài kiểu xếp ly free size dài 82cm Thái Hòa

Nơi mua: Thái Hòa

Áo blazer không ve hai vạt HAGOO thiết kế tay ngắn thiết kế cổ cong mềm mại trẻ trung

Nơi mua: HAGOO

Áo sơ mi Clean Oversize Shirt (form mới) MONO TALK nhiều màu, mềm mát, hạn chế nhăn

Nơi mua: MONO TALK

Áo thun thêu tay dài cổ tim đính nơ thân trước nữ MARC FASHION

Nơi mua: MARC FASHION

Sau cùng, điều làm nên sức hút của nàng blogger Pháp không phải một món đồ cụ thể hay một công thức phối đồ cố định. Đó là một phong cách ổn định, tự nhiên và có bản sắc riêng. Camille Pidoux cho thấy old money không nhất thiết phải gắn với những bộ đồ đắt tiền. Đôi khi, chỉ một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần đơn giản và cách phối đồ tinh tế cũng đủ tạo nên vẻ sang trọng rất riêng. Và có lẽ, đây chính là kiểu thanh lịch đáng học hỏi nhất: không cần cố chứng minh mình sang, nhưng người khác vẫn dễ dàng nhận ra bạn có gu.