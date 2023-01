Nam thanh niên tổn thương não, suy thận cấp sau khi uống rượu

Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết những ngày gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc rượu, trong đó nhiều người trẻ bị hôn mê sâu, tổn thương não nặng nề, suy thận cấp, hạ đường huyết, xuất huyết tiêu hóa, tiêu cơ vân... sau khi uống rượu .

Gần đây nhất là nam bệnh nhân 30 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, kèm tình trạng nói ngọng, yếu tay... sau chầu rượu liên hoan đầu năm mới. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cả 2 bên.

Hình ảnh tổn thương não của nam bệnh nhân trẻ sau bữa nhậu

"Nguyên nhân là do bệnh nhân uống quá nhiều rượu, nôn nhiều dẫn đến mất nước, máu cô đặc và bị tắc mạch. Trường hợp này bị nhồi máu não là do uống quá nhiều rượu, không phải tai biến mạch máu não thông thường. Rượu mà bệnh nhân uống cũng là rượu bình thường, rượu ethanol, không phải là rượu chứa độc chất methanol" - bác sĩ Nguyên nói.

Tại thời điểm này, sau gần 2 ngày điều trị bệnh nhân có tiến triển hơn nhưng cơ thể vẫn rất yếu và chưa thể nói được bình thường.

Đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc là trường hợp nam bệnh nhân 36 tuổi (ở tỉnh Lào Cai). Sau nhiều năm sinh sống, làm việc ở Bến Tre, năm nay anh có dịp về quê ăn Tết. Vui vì gặp gỡ bạn bè, người thân nên anh này đã uống khá nhiều rượu.

Sau cuộc nhậu "tới bến" cách đây ít ngày anh nằm bệt một chỗ, hôn mê và được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Một ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ điều trị cho biết quá trình say rượu, anh này nằm bất động trong thời gian dài khiến cơ bị chèn ép, tổn thương (tiêu cơ vân) từ đó sinh ra chất gây tắc thận, dẫn đến suy thận phải chạy thận, phải lọc máu.

Theo bác sĩ Nguyên, nhiều người vẫn chủ quan nghĩ rằng uống rượu thật, rượu xịn... thì "không sao" nhưng kể cả rượu thông thường nếu uống nhiều cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Các trường hợp này thường uống rượu mà không ăn, bỏ bữa, dẫn đến hạ đường huyết. Có những trường hợp được chuyển vào viện trong tình trạng đường máu về gần như bằng 0.

"Nhiều người uống nhiều rượu nhưng không ăn, gây ra tình trạng "no giả", nghĩa là cảm giác bụng no nhưng rỗng, không có năng lượng. Sau khi uống rượu, mọi người thường tiếp tục bỏ bữa, đi ngủ luôn. Trong khi đó gia đình khi thấy người uống rượu say ngủ cũng thường không đánh thức, không gọi dậy ăn uống. Điều này khiến chỉ số đường huyết của người bệnh giảm sâu, dẫn tới bất tỉnh, tổn thương não...." - bác sĩ Nguyên giải thích.

Bác sĩ cảnh báo tình trạng ngộ độc rượu gia tăng sau Tết nguyên đán

Mới đây nhất là trường hợp một nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, li bì, hạ đường huyết. Qua điều tra, bệnh nhân trước đó uống rượu trong lúc đói. Trở về nhà, nam thanh niên này tiếp tục ngủ li bì và bỏ bữa. Gia đình tưởng bệnh nhân ngủ say nên không đánh thức. Đến khi người thân phát hiện bất thường và đưa tới bệnh viện, bệnh nhân gần như rơi vào hôn mê, tổn thương não.

Các bác sĩ cảnh báo, thông thường sau Tết nguyên đán số trường hợp nhập viện do rượu bia sẽ tăng cao do nhu cầu sử dụng rượu bia trong các bữa tiệc tân niên hay dịp lễ hội cũng nhiều hơn. Để tránh tình trạng trên, người dân hạn chế sử dụng bia rượu. Trường hợp uống rượu nên lựa chọn các loại rượu rõ nguồn gốc, cùng đó trước và trong khi uống rượu nên ăn kèm các món có nguồn gốc từ tinh bột để tránh hạ đường huyết.

Với trường hợp say rượu, nếu ngủ quên, người thân cần chủ động đánh thức, cho ăn cháo loãng, uống nước trái cây... để tránh bị hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân lâu không tỉnh hoặc không thể ăn uống hoặc ăn vào là nôn, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.