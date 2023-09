Nam thanh niên để lại xe máy trên cầu Bến Thuỷ 2 rồi nhảy sông tự vẫn

Chiều 3/9, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể anh N.V.V (SN 1995, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh V.

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh V. rời nhà từ tối 1/9, sau khi xảy ra cãi vã với bố mẹ. Sau đó, gia đình cố gắng liên lạc với anh V. nhưng không được.

Sáng 2/9, một lao công phát hiện xe máy của anh V. trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi thể anh V.

Nghi ngờ anh V. nhảy sông tự vẫn, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến sáng 3/9, gia đình thanh niên này mới trình báo, nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng hơn 16h chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh V., tiến hành trục vớt và bàn giao cho gia đình.