Nam thanh niên chuyên hack Facebook để lừa tiền sa lưới

Ngày 10/10, một lãnh đạo Công an Bắc Từ Liêm cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với đối tượng Dương Văn Tuấn (SN 2001; trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Quá trình theo dõi, Công an Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Dương Văn Tuấn tại cơ quan công an

Theo điều tra, bị can Dương Văn Tuấn là đối tượng nghiện games, có kiến thức về công nghệ thông tin. Để có tiền chơi games, đối tượng đã mày mò được cách chiếm đoạt mật khẩu Facebook của người dân để đi xin tiền.

Tháng 7/2020, Tuấn hack được Facebook của bà K.H. Sau đó, đối tượng nhắn tin đến Facebook của anh Nguyễn Đức, là cháu ruột bà K.H với nội dung đang cần chuyển gấp 20 triệu đồng, sẽ trả lại sau.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức đã gọi điện thoại cho bà K.H để xác minh thì biết là đối tượng lừa đảo, liền đến cơ quan Công an Bắc Từ Liêm trình báo. Sau khi bị bắt, đối tượng Tuấn thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi hack Facebook của người dân để đi xin tiền. Nếu thành công, đối tượng lấy tiền để tiếp tục chơi games và tiêu xài cá nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.