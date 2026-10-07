Năm thăng hoa của bà Phạm Thu Hương: Trở thành tỷ phú USD, lọt top những người phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Cùng quá trình Vingroup mở rộng quy mô, tăng trưởng vốn hóa, bà Phạm Thu Hương cũng đạt được những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Năm 2026 ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ với bà Phạm Thu Hương – phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ngay trong ngày 6/10, Phó Chủ tịch Vingroup đã có lần đầu tiên được vinh danh trên bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia do Fortune công bố. Bà Hương đứng ở vị trí thứ 37 trong top 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, bà Phạm Thu Hương cũng đã có lần đầu tiên được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD. Cùng với đà bứt phá của cổ phiếu Vingroup (mã VIC), tài sản của vị nữ doanh nhân tăng chóng mặt. Theo tính toán của Forbes, bà Hương hiện có khối tài sản 4,1 tỷ USD, là người giàu thứ ba Việt Nam và đứng thứ 1.049 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Không có tài liệu công bố chính thức về con số Forbes đưa ra. Tuy nhiên, tài sản của bà Phạm Thu Hương nhiều khả năng được tính toán theo số cổ phiếu nắm giữ trên sàn chứng khoán Việt Nam. Nữ tỷ phú này đang trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4% vốn của Vingroup) và 148,3 triệu cổ phiếu LPBank (LPB).

Từ đầu năm 2026, cổ phiếu VIC đã tăng gần 40% và hiện đang ở gần vùng đỉnh lịch sử với thị giá 232.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của Vingroup tương ứng đạt 1,8 triệu tỷ đồng, vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam. Tập đoàn do vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Phạm Thu Hương sáng lập cũng là cái tên đầu tiên chạm ngưỡng 2 triệu tỷ vốn hóa hồi đầu tháng 9.

Bà Hương theo học tại Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine, chuyên ngành Luật quốc tế. Đây cũng là giai đoạn bà gặp chồng là ông Phạm Nhật Vượng (tỷ phú giàu nhất Việt Nam, theo Forbes) khi cả hai đang học tập tại Đông Âu. Sau khi tốt nghiệp, bà ở lại cùng ông Vượng để xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại Đông Âu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Hương đến khi nhóm doanh nghiệp Technocom chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam và hình thành hệ sinh thái sau này trở thành Vingroup. Năm 2011, bà Hương được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Năm 2020, bà Hương cùng ông Vượng tham gia sáng lập Quỹ VinFuture.

Bà Hương là một nữ doanh nhân khá kín tiếng. Bà rất hiếm khi lộ diện trước truyền thông và gần như chỉ xuất hiện tại lễ trao giải VinFuture hàng năm cùng ông Vượng. Tuy nhiên, với việc Vingroup đang không ngừng mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, hiện diện của bà Hương trên thương trường có thể sẽ nhiều hơn.

Đầu tháng 3 năm nay, CTCP GSM VN Holding được thành lập, vốn điều lệ 43.313 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập là Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và 2 người con trai là là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Hương đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của GSM VN Holding.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thu Hương cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM) sau khi đơn vị này hoàn tất việc tiếp nhận hoạt động của Green Future. Tuy nhiên, đến tháng 9 vừa qua, bà đã chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Quốc Tuấn.

GSM được thành lập vào năm 2023, nhưng đã nhanh chóng vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence. Ngoài Việt Nam, GSM đang hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines và Lào… và vẫn đang tiếp tục mở rộng.