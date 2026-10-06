Gửi tiết kiệm 678,5 triệu đồng, 1 ngày sau tài khoản mất sạch tiền, ngân hàng gửi tin nhắn với nội dung “thanh toán thẻ tín dụng”

Đáng nói, người đàn ông này chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng.

Ngày 27/4 vừa qua, He - Một người đàn ông ở Nam Kinh, Trung Quốc, bất ngờ mất toàn bộ số 175.000 NDT (khoảng 678,7 triệu đồng) trong tài khoản tiết kiệm. Điều khiến ông khó hiểu là số tiền này không được ông chủ động chuyển đi mà bị ngân hàng trực tiếp khấu trừ, với nội dung giao dịch ghi là “thanh toán thẻ tín dụng”.

He khẳng định bản thân chưa từng đăng ký bất kỳ thẻ tín dụng nào tại ngân hàng này. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, ông phát hiện khoản tiền tiết kiệm bị trừ có liên quan đến một chiếc thẻ tín dụng được mở dưới tên mình từ năm 2017.

Tháng 7/2017, một người không rõ danh tính đã sử dụng thông tin cá nhân của He để đăng ký thẻ tín dụng tại Ngân hàng Huaxia (Trung Quốc). Sau đó, chiếc thẻ phát sinh giao dịch và nợ. Khi biết sự việc, He đã làm việc với ngân hàng và khẳng định mình không phải người đăng ký thẻ.

Đến tháng 12 cùng năm, bộ phận thẻ tín dụng của Ngân hàng Huaxia (Trung Quốc) xác nhận chiếc thẻ thực sự được mở bằng thông tin của He nhưng không phải do ông tự nguyện đăng ký. Ngân hàng khi đó cho biết sẽ dừng việc đòi nợ, đồng thời báo cáo lên Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để xóa thông tin tín dụng xấu liên quan đến tài khoản này.

Với He, sự việc tưởng như đã kết thúc. Ông cho rằng chiếc thẻ bị mạo danh đã được xử lý và tài khoản sẽ không còn ảnh hưởng đến mình. Nhưng gần 9 năm sau, vấn đề bất ngờ quay trở lại theo cách mà ông không thể lường trước.

Ngày 27/4/2026, khoản tiền tiết kiệm của He bị ngân hàng trực tiếp khấu trừ. Nội dung giao dịch thể hiện đây là khoản thanh toán cho dư nợ thẻ tín dụng. He không nhận được thông báo trước về việc tài khoản bị trừ tiền. Điều đáng nói là chiếc thẻ tín dụng nói trên lẽ ra đã được xử lý từ năm 2017. Trong khi đó, đến thời điểm khoản tiền tiết kiệm bị khấu trừ, tổng số tiền nợ liên quan đến chiếc thẻ đã tăng lên hơn 280.000 NDT (khoảng 1,09 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Vụ việc sau đó được Jiangsu Traffic Radio đưa tin và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Nếu ngân hàng đã xác nhận từ năm 2017 rằng chiếc thẻ được mở do người khác mạo danh, tại sao tài khoản này vẫn tồn tại trong hệ thống gần một thập kỷ? Vì sao một khoản nợ phát sinh từ chiếc thẻ đó cuối cùng lại được dùng làm căn cứ để khấu trừ tiền trong tài khoản tiết kiệm của chính người bị mạo danh?

Ngày 31/5, chi nhánh Ngân hàng Huaxia tại Nam Kinh (Trung Quốc) đã đưa ra văn bản giải thích chính thức. Ngân hàng xác nhận chiếc thẻ tín dụng mang tên He thực sự được người khác mạo danh đăng ký vào năm 2017. Ngân hàng cũng thừa nhận ngay từ tháng 12/2017, trung tâm thẻ tín dụng đã xác định vấn đề và thực hiện dừng đòi nợ, đồng thời xử lý thông tin tín dụng liên quan.

Về lý do tài khoản tiết kiệm của He bị trừ tiền vào năm 2026, ngân hàng cho rằng sự việc bắt nguồn từ một “sơ suất trong quá trình nâng cấp hệ thống thẻ tín dụng”. Theo giải thích này, hệ thống đã nhận diện nhầm He là khách hàng đang có khoản nợ quá hạn, từ đó tự động thực hiện khấu trừ tiền từ tài khoản ghi nợ của ông.

Sau khi vụ việc được chú ý, Ngân hàng Huaxia cho biết đến ngày 30/5 đã hoàn tất việc đóng chiếc thẻ tín dụng này và xác nhận tài khoản không còn bất kỳ khoản nợ nào. Ngân hàng cũng cam kết sau đó sẽ không tiếp tục phát sinh việc đòi nợ hay khấu trừ tiền liên quan đến chiếc thẻ.

Ngân hàng Huaxia đồng thời đã hoàn trả số tiền bị khấu trừ cho He. Như vậy, về mặt tài chính, khoản tiền tiết kiệm của ông đã được trả lại.

Trường hợp của He cũng đặt ra vấn đề về cách các ngân hàng quản lý những tài khoản có lịch sử bất thường. Khi hệ thống ngân hàng liên tục nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu, những hồ sơ cũ từng được đánh dấu là gian lận hoặc tranh chấp cần được nhận diện chính xác để tránh bị “kích hoạt” trở lại. Chỉ một sai sót trong dữ liệu cũng có thể dẫn tới hậu quả trực tiếp đối với tài sản của khách hàng.

Sự việc vì thế không chỉ xoay quanh một khoản tiền bị trừ nhầm, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của ngân hàng trong việc bảo đảm dữ liệu khách hàng chính xác, đặc biệt với những tài khoản từng được xác định có dấu hiệu mạo danh. Với người gửi tiết kiệm, trường hợp của He cũng là lời nhắc rằng ngay cả khi tiền nằm trong tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường vẫn cần được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và khiếu nại.

(Nguồn: guancha.cn)