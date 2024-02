Nam thần đẹp trai nhất Kpop Cha Eun Woo bất ngờ lên tiếng về tin hẹn hò ái nữ của huyền thoại nhan sắc Olivia Hussey

Nghi vấn Cha Eun Woo hẹn hò nữ diễn viên xinh đẹp India Eisley (con gái huyền thoại nhan sắc Olivia Hussey) đã gây xôn xao cộng đồng mạng suốt thời gian qua. Tới ngày 15/2, nam thần họ Cha mới đích thân lên tiếng làm rõ tin đồn tình ái khi xuất hiện trên kênh YouTube 1theK Originals.

Mỹ nam sinh năm 1997 ban đầu tỏ ra khá bối rối khi thấy thông tin mình yêu đương bí mật với India Eisley xuất hiện trên màn hình: “Chuyện này liệu có ổn không nhỉ?”. Ngay sau đó, anh bình tĩnh giải thích câu chuyện đằng sau những bức ảnh làm rộ lên nghi vấn hẹn hò: “Thực ra lúc đó tôi quay cảnh hẹn hò cho MV. Và India Eisley chính là nữ chính trong MV. Chúng tôi thực hiện buổi ghi hình trong bầu không khí vui vẻ. Chắc khán giả đã chụp được loạt ảnh trong hoàn cảnh đó”. Trước đó, tin đồn Cha Eun Woo - India Eisley hẹn hò lãng mạn ở Mỹ xuất hiện rầm rộ sau khi 1 người hâm mộ tình cờ chụp được hình ảnh thân mật của 2 nghệ sĩ tại quán cà phê ở Los Angeles rồi phát tán lên mạng.

Cha Eun Woo đích thân lên tiếng phủ nhận thông tin yêu đương bí mật với nữ diễn viên India Eisley

Hồi cuối tháng trước, cộng đồng mạng xôn xao trước nghi vấn tình cảm của Cha Eun Woo - India Eisley. Trong loạt ảnh do 1 khán giả tung lên mạng, India đắm đuối nhìn nam thần đẹp trai nhất Kpop trong bầu không khí ấm cúng, lãng mạn. Hình ảnh khiến netizen liên tưởng ngay tới 1 buổi hẹn hò thân mật

Cha Eun Woo - India Eisley trở thành tâm điểm trên mạng xã hội xứ củ sâm với nghi vấn tình ái

India Eisley chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 2003 với tư cách diễn viên nhí. Nỗ lực đi lên từ những vai diễn nhỏ, tới năm 2008, người đẹp được giao vai diễn nặng ký đầu tiên ở bộ phim The Secret Life Of The American Teenager. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ 9X tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng ở 1 số tác phẩm như My Sweet Audrina, I Am The Night...

India Eisley là con gái của “nàng Juliet” đẹp nhất lịch sử Olivia Hussey

