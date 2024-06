Mới đây, The Kingdoms Concert diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan Nont Thanont, Bright Vachirawit,... đã diễn ra với điểm nhấn là màn hát live thảm họa của chàng "nam thần" Bright!

Trong concert này, Bright đã trình diễn các ca khúc như Ping (Tựa Vào), Sorn (Mai), Ha (Ghost), Salakjit (Khắc Ghi Trong Tim),... Đáng chú ý, mặc dù sở hữu visual thuộc hàng top đầu showbiz Thái, nhưng giọng hát của anh chàng lại không tỉ lệ thuận với nhan sắc! Trong các đoạn clip được khán giả ghi lại, Bright liên tục hát chênh phô, lệch tông, giọng nhiều lúc thều thào bị beat nhạc lấn át. Bright không có sự control trong giọng hát, trình diễn rất bản năng và dường như chỉ cố hát được cho trọn bài hát mà thôi.

Bright hát ra sao mà bị chê liên tục?

Đến cuối concert, chính Bright cũng trải lòng: "Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn thật đỉnh. Nếu mình có hát sai ở đâu thì cho mình xin lỗi. Mình thực sự đã cố gắng hết sức. Xin lỗi vì đã khiến một số khán giả mất thời gian nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục ca hát...".

Ở dưới phần bình luận, không khó để thấy cư dân mạng Thái và cả Việt Nam đều đồng loạt không thể "ngấm" được phần thể hiện của Bright. Rất nhiều fangirl năm xưa từng "u mê" Bright qua việc đóng cặp phim boylove cùng Win nay dường như "thức tỉnh", thừa nhận năm xưa đã bị "tình yêu làm mờ mắt" nên nghe mới thấy hay!

Poster của Bright tại The Kingdoms Concert.

Bright Vachirawit sinh năm 1997, là nam thần hàng đầu màn ảnh Thái Lan. Anh có ngoại hình nổi bật, mang nét đẹp lai giữa 3 dòng máu Thái, Mỹ và Trung cùng chiều cao 1,83 m. Tên tuổi Bright Vachirawit gắn liền với các bộ phim như Vườn Sao Băng phiên bản Thái, The Beginning - Run Lovers Run, 2gether The Series, 2gether The Movie... Đặc biệt, với series đam mỹ 2gether đóng cặp cùng Win Metawin, cặp đôi BrightWin trở thành một hiện tượng đình đám của làng boylove Châu Á, khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ và ra sức "đẩy thuyền".

BrightWin từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng boylove Thái Lan!

Tuy nhiên, tháng 4/2024, Bright xác nhận hẹn hò cùng Nene Trịnh Nãi Hinh. Trong thông điệp gửi đến fan, Bright Vachirawit thẳng thắn bày tỏ tình cảm với mỹ nhân sinh năm 1997: "Đúng vậy, tôi và Nene đang hẹn hò. Nene là 1 trong những người quý giá nhất mà tôi từng gặp. Mỗi ngày ở bên nhau, cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Tôi hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi". Động thái này đã tạo nhiều tranh cãi trái chiều khi một mặt, một bộ phận người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi Bright - Nene, nhưng cũng có không ít fan của cặp đôi BrightWin lại cảm thấy như bị "phản bội", đồng loạt quay lưng.

