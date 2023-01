Nam tài tử được chờ đón nhất phim Hàn đầu năm 2023: Là biểu tượng của thập niên 90, sắp tái xuất ở dự án đình đám

Ngày đầu năm 2023 mang đến cho các mọt phim Hàn một tin vui về sự trở lại của series phim đình đám Người Thầy Y Đức. Đây là loạt phim lấy chủ đề y khoa, đã kéo dài được 2 phần và sẽ ra mắt phần 3 vào tháng 4 năm nay trên kênh SBS. Thông tin này cũng giúp cái tên Han Suk Kyu trở thành từ khóa được săn lùng trên mạng xã hội Hàn ngày đầu năm 2023. Khán giả vô cùng mong chờ sự tái xuất của nam diễn viên gạo cội trong vai bác sĩ tài hoa Kim Sa Bu.

Khán giả sắp được gặp lại "bác sĩ Kim" Han Suk Kyu

Trong loạt phim Người Thầy Y Đức, nam diễn viên Han Suk Kyu vào vai vị bác sĩ lừng danh trong giới y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo, vì bị đồng nghiệp hãm hại mà phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, sống ẩn mình tại một bệnh viện nơi thôn quê hẻo lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh Sư Phụ Kim. Tính khí nóng nảy và chuyên môn phi thường của ông giúp rất nhiều bác sĩ trẻ thay đổi cuộc đời cũng đưa nhiều bệnh nhân trở về từ cõi chết. Sau khi lên sóng 2 mùa, Người Thầy Y Đức được đánh giá là một trong số những phim y khoa xuất sắc nhất màn ảnh Hàn.

Đảm nhận vai sư phụ Kim là nam diễn viên gạo cội Han Suk Kyu - người đứng sau hàng loạt phim truyền hình, điện ảnh lừng danh của Hàn Quốc. Nam diễn viên sinh năm 1964 có xuất thân từ khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Dongguk, ngay từ trẻ đã có cơ hội góp mặt trong những dự án lớn của đài KBS.

Những năm 90, Han Suk Kyu được yêu mến với cả loạt phim đình đám như Our Paradise, The Moon of Seoul hay nổi bật nhất là hai bộ phim được xếp vào hàng kinh điển của thập niên 90 tại Hàn là No. 3 và Shiri. Nhân vật của nam diễn viên trong Shiri thậm chí còn trở thành biểu tượng, là một phần không thể bỏ qua khi nhắc về truyền hình Hàn Quốc trước khi Làn sóng Hàn Quốc ra đời. Sức ảnh hưởng của ông còn lớn tới độ Liên hoan kịch bản Makdong được ra đời và đặt theo tên một nhân vật của Han Suk Kyu.

Từ những năm 2000, Han Suk Kyu thành công vẻ vang ở cả lĩnh vực phim điện ảnh. The Scarlet Letter ra mắt năm 2003 thu về một triệu lượt xem, giúp ông được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng phòng vé. Tuy nhiên sau dự án này, tên tuổi của ông có phần đi xuống, một phần do chọn phải những kịch bản có yếu tố gây tranh cãi. Dù vậy ông vẫn là cái tên được giới chuyên môn tung hô.

Từ năm 2011, tên tuổi của ông được cho là bắt đầu "hồi sinh" nhờ bộ phim cổ trang Secret Door. Những năm sau đó, ông liên tục là cái tên bảo chứng rating truyền hình Hàn, danh tiếng chỉ có tăng chứ chưa từng sụt giảm.

Nguồn ảnh: Hancinema