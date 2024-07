Nam sinh ở Hà Nội bị thu hồi giấy khai sinh: Con buồn chán, mất tự tin, mẹ cảm thấy có lỗi

Vụ việc giấy khai sinh của nam sinh T.H.N. (sinh năm 2006, trú phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị UBND TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi, hủy bỏ đang nhận được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.



Thông tin trên báo Dân trí cho biết, theo hồ sơ của Sở tư pháp Hà Nội cho thấy cháu N. có bố là công dân Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. N. sinh ra tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại Trung Quốc.

Năm 2007, N. được mẹ là bà Đỗ Hồng D. đưa về Việt Nam bằng hộ chiếu Trung Quốc. Vợ chồng bà D. quyết định cho cháu N. sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Năm 2008, N. được Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh, thực hiện ghi chú khai sinh. Việc này không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005 (văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ghi chú khai sinh).

Gần đây, bà D. tới công an làm thủ tục xin xác nhận thường trú, cấp thẻ căn cước cho con trai. Tuy nhiên, trường hợp của N. bị từ chối vì nam sinh này không được công nhận là công dân Việt Nam.

Việc bị thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cháu N. (Ảnh minh họa)

Bà D. cho biết, việc giấy khai sinh bị thu hồi, hủy bỏ đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con trai. N. mất tự tin, buồn chán vì có cảm giác bị bỏ rơi. Kế hoạch thi chứng chỉ tiếng Anh phải dừng 1 năm do thiếu giấy tờ.

Gia đình bà D. ăn không ngon, ngủ không yên. Bản thân bà buồn chán, cảm thấy có lỗi với con. Bà cho biết việc N. quay về Trung Quốc học tập và sinh hoạt là không thể vì không thông thạo ngôn ngữ cũng như kết quả học tập tại Việt Nam không được công nhận.

Hiện bà D. đã gửi đơn thư, đăng ký gặp lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa rõ kết quả cuối cùng.

Nhiều trường hợp bị thu hồi giấy khai sinh cấp sai quy định

Trước đó vào năm 2019 cũng đã có nhiều trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh.

Báo Người lao động thông tin về trường hợp của cháu N.T.Q (sinh năm 2003, ở ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Q. là con của bà P.H.O. và chồng người Trung Quốc. Cháu được sinh ra tại Trung Quốc, mang quốc tịch Trung Quốc.

Năm 2004, bà O. đưa Q. nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Trung Quốc. Sau đó bà này gửi con cho vợ chồng người em ruột là bà P.N.B. và ông N.T.L. nuôi hộ, bản thân quay về Trung Quốc.

Ngày 18/4/2005, bà B. đến UBND xã An Trạch để đăng ký khai sinh cho cháu Q. Theo giấy khai sinh, bà B. khai cháu Q. sinh tại Trung tâm Y tế huyện Giá Rai, là con ruột của bà và ông L. Giấy khai sinh không đúng sự thật này do cán bộ hộ tịch xã An Trạch là Lương Văn Thương xác minh. Thời điểm năm 2019, ông Thương đang là cán bộ thanh tra thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Giấy khai sinh của cháu Q. bị thu hồi, hủy bỏ. Sau đó, cháu Q. sang Trung Quốc sống với mẹ ruột.

Giấy khai sinh của cháu Q. bị thu hồi, hủy bỏ (Ảnh: Người lao động)

Một trường hợp khác cũng ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là cháu K. K. có bố là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam. Cháu được sinh ra tại Hàn Quốc, mang quốc tịch Hàn Quốc.

Sau khi ly hôn với chồng người Hàn Quốc, chị N.D.M. (mẹ ruột cháu K., trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đưa K. về Việt Nam rồi kết hôn với anh P.V.C. (ở xã Hải Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Anh C. đến UBND xã Điền Hải khai sinh cho bé K. và được ông Trần Văn Phú, cán bộ xã ký cấp giấy khai sinh cho bé với tên khai sinh là P.T.M., cha ruột là P.V.C.

Ngoài ra còn 1 trường hợp khác có cha là người Hàn Quốc, mang quốc tịch Hàn Quốc cũng được cấp giấy khai sinh sai quy định tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.