Nam sinh lớp 12 dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 31-10, thầy Đặng Minh Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết một học sinh của trường này vừa kịp thời phối hợp với người thân và lực lượng công an cứu thành công 1 nam sinh học cùng trường bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 30-10, trong lúc đi từ xã Hòa Hải ra khu vực chợ Nổ trên địa bàn xã này, ông Phạm Minh Hà (SN 1969, ngụ thôn 7, Hòa Hải, huyện Hương Khê) bất ngờ phát hiện em Nguyễn Văn Dũng (SN 2008, là học sinh lớp 10A6) ngụ cùng thôn đang bị nước lũ cuốn trôi ra khu vực cánh đồng Đồng Bệ.

Nước lũ gây ngập sâu tại nhà dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê

Do lúc này nước lũ đang dâng cao, chảy xiết nên ông Hà phải chạy về nhà gọi con trai là em Phạm Đình Thắng (SN 2006, học sinh lớp 12A2) và anh Võ Văn Vĩnh (SN 1984) ngụ cùng thôn ra để cứu em Dũng. Rất may, được sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Hòa Hải nên đã ứng cứu thành công.

Thầy Đặng Minh Tiến cho biết thêm, nhà trường hiện đã có kế hoạch để tuyên dương, khen thưởng hành động anh dũng cứu người của em Thắng, tuy nhiên, phải chờ sau khi nước lũ rút thì mới tiến hành được.

Trong sáng nay, tin từ UBND xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn vào chiều ngày hôm qua (30-10). Nạn nhân là em N.V.D. (13 tuổi, trú tại thôn 6, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê).

Ngoài ra, do tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, sáng nay (31-10), để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập và tạo dung tích phòng lũ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn 3 hồ chứa từ 8 giờ sáng nay (31.10).



Người dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê đưa trâu, bò lên đường để tránh lũ

Cụ thể, hồ chứa nước Khe Xai sẽ xả tràn với lưu lượng từ 5 m3/giây - 20 m3/giây; hồ chứa nước Tàu Voi sẽ xả tràn với lưu lượng từ 3 m3/giây - 10 m3/giây; hồ chứa nước Bộc Nguyên sẽ xả tràn với lưu lượng từ 10 m3/giây - 50 m3/giây.