Nam phụ được yêu thích nhất phim Việt giờ vàng hiện tại: Điển trai còn diễn hay, khán giả tích cực gán ghép với nữ chính

Nơi Giấc Mơ Tìm Về là bộ phim liên tục nhận những ý kiến trái chiều xoay quanh cách xây dựng nhân vật nam chính - Gia An (Lãnh Thanh). Dù phim đã sắp hết nhưng Gia An vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, khiến khán giả vô cùng khó chịu. Sự dây dưa mập mờ của Gia An cũng gián tiếp biến nữ chính thành nữ phụ, Phương (Việt Hoa) trở thành người ngoài cuộc trong mối quan hệ mãi không thể chấm dứt của Gia An và Mai Anh.



Ở những diễn biến gần đây, lý do Nơi Giấc Mơ Tìm Về giữ chân được khán giả có lẽ là bởi sự xuất hiện của nhân vật Mạnh (Lê Tuấn Thành). Mạnh là người bạn từ nhỏ của Phương, hai người đã hứa hẹn với nhau một vài điều. Thời điểm Mạnh xuất hiện trở lại, khán giả có thể thấy rõ được tấm lòng của anh dành cho Phương. Mạnh có thể tự tin mà tuyên bố với Gia An, rằng anh có thể hiểu được mọi suy nghĩ của Gia An chỉ thông qua ánh mắt. Thứ mà Gia An coi là "tình yêu bọ xịt" của thời trẻ dại lại là điều mà Mạnh vô cùng nâng niu, trân trọng. Nhìn cách Mạnh quan tâm, suy nghĩ cho Phương, khán giả tin rằng, đây chính là chàng trai sẽ khiến cho Phương hạnh phúc. Không có xuất thân giàu sang nhưng Mạnh cũng tự tay làm nên sự nghiệp ổn định và hơn hết là anh biết mình yêu ai và muốn điều gì.

Bình luận của khán giả: - Ánh mắt của Mạnh thâm tình quá, nếu chỉ là nam phụ trong cuộc đời Phương chắc tôi khóc thét. - Phương yêu Mạnh đi để đỡ khổ. - Thôi tui quay xe đẩy thuyền Phương - Mạnh nhé. Còn Gia An lấy Mai Anh. Thế kết phim viên mãn. - Chemistry Phương - Mạnh tung toé luôn, không thành đôi phí lắm.

Người đảm nhận vai Mạnh trong phim là diễn viên trẻ Lê Tuấn Thành. Với vai diễn lần này, anh nhận được nhiều lời khen ngợi về diện mạo điển trai và khả năng diễn xuất khá tốt, nhất là phần đài từ. Trước Nơi Giấc Mơ Tìm Về, Tuấn Thành từng góp mặt trong một số phim giờ vàng như Thông Gia Ngõ Hẹp, Lựa Chọn Số Phận, Trở Về Giữa Yêu Thương, Đừng Làm Mẹ Cáu,…

Nguồn ảnh: VTV