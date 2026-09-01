Nam nghệ sĩ đình đám 71 tuổi bỏ TP.HCM về đi bán cà phê ở Đà Lạt

Cuộc sống của nam nghệ sĩ này bên vợ kém 29 tuổi được nhiều khán giả quan tâm.

Danh hài đình đám miền Nam một thời

Bảo Chung tên thật Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại TP.HCM. Từ năm 13 tuổi, ông đã theo các gánh hát cải lương và đi diễn ở nhiều nơi.

Bước ngoặt đến vào năm 1985, khi Bảo Chung tham gia vở cải lương Chắp cánh chim bằng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và đạo diễn Thanh Điền. Một vai diễn ban đầu chỉ có vài câu thoại đã được Thanh Điền tạo thêm đất diễn, giúp Bảo Chung có cơ hội thể hiện khả năng hài. Sau dấu mốc này, ông dần được khán giả biết đến rộng rãi và yêu thích.

Nghệ sĩ Bảo Chung là gương mặt quen thuộc của làng hài miền Nam

Những năm cuối thập niên 1980, Bảo Chung trở thành gương mặt đình đám của làng hài miền Nam với lối diễn châm biếm và tiếng cười đặc trưng. Các tác phẩm như Thằng vô duyên, Sợ vợ, Giấc mơ tỷ phú... góp phần tạo nên thương hiệu của nam nghệ sĩ.

Ông cũng hai lần đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Danh hài TP.HCM vào năm 1996 và 2000. Sau đó, Bảo Chung mở rộng hoạt động sang phim ảnh, xuất hiện trong các tác phẩm như Khi đàn ông có bầu, Ngày nảy ngày nay, Hai lúa lên đời... và gắn bó với loạt sản phẩm Trọn đời bên em của Lý Hải.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung cực kỳ đắt show. Lịch diễn của ông dày đặc, có đêm chạy tới hàng chục show và nhận mức cát-xê rất cao. Nhờ thu nhập từ nghệ thuật, nam danh hài tích lũy được nhiều tài sản như vàng, nhà đất và xe hơi.

Ở tuổi ngoài 70, Bảo Chung vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, quay clip đăng Youtube

Năm 2009, Bảo Chung sang Mỹ sinh sống và làm ăn. Tuy nhiên, nghệ thuật vẫn luôn là đam mê của ông. Năm 2019, nam nghệ sĩ trở về Việt Nam. Ông tâm sự, ở Mỹ, việc biểu diễn chủ yếu tập trung vào cuối tuần, trong khi tại Việt Nam ông có thể làm nghề thường xuyên hơn. Vì được khán giả trong nước yêu mến, nên ông quyết định ở lại quê nhà để hoạt động nghệ thuật.

Hiện ở tuổi ngoài 70, Bảo Chung vẫn không dừng lại. Ông tiếp tục viết kịch bản, chỉ đạo diễn xuất, làm đạo diễn, đi diễn ở các tỉnh thành, tham gia sân khấu, hội chợ và thực hiện những sản phẩm trên YouTube.

Đưa gia đình về Đà Lạt sinh sống, xây nhà kết hợp làm quán cà phê

Không chỉ làm nghệ thuật, Bảo Chung còn nhiều năm kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến ăn uống. Vợ chồng ông kinh doanh cà phê, mở quán cơm tấm tại Cần Giuộc, Long An. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng có quán cơm tấm ở Nha Trang.

Gần đây, nghệ sĩ Bảo Chung chuẩn bị cho một bước chuyển mới trong cuộc sống, đó là xây nhà riêng ở Nam Ban, Đà Lạt và dự định đưa gia đình về đây sinh sống, kết hợp mở quán cà phê. Theo chia sẻ của Bảo Chung, ông đã mua mảnh đất này từ lâu.

Cơ ngơi của Bảo Chung ở Đà Lạt, nam nghệ sĩ dự định chuyển cả gia đình đến đây sinh sống kết hợp kinh doanh quán cà phê

Ngôi nhà của ông có thiết kế khá hiện đại với tông tím làm màu chủ đạo, kết hợp các mảng kính lớn và ban công rộng. Công trình gồm 3 tầng, trong đó có một tầng hầm. Phần không gian phía trước được bố trí nhiều cây xanh, hoa và khu vực bàn ghế, tạo cảm giác gần gũi với đặc trưng khí hậu, cảnh quan Đà Lạt.

Vì diện tích khu đất rộng, vợ chồng Bảo Chung còn dự định tận dụng một phần không gian để làm quán cà phê, phục vụ đồ uống và ăn sáng. Như vậy, nơi đây không chỉ là chốn đi về mới của gia đình, mà còn trở thành một địa điểm kinh doanh gắn với tên tuổi nam nghệ sĩ.

Về đời tư, Bảo Chung từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con. Hiện tại, ông có cuộc sống bình yên bên ca sĩ Diệu Thắm và con trai. Nam nghệ sĩ cho biết cuộc sống gia đình mang đến cho ông nhiều năng lượng để tiếp tục làm nghề.

Bảo Chung và bà xã Diệu Thắm

Cả hai có với nhau một con trai

Diệu Thắm vốn là ca sĩ, kém Bảo Chung 29 tuổi. Cô có gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi tắn, hiền lành. Nam nghệ sĩ cho biết, vợ chính là hậu phương vững chắc giúp ông yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Sau khi lập gia đình, Diệu Thắm dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm, livestream bán hàng và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Dù chênh lệch tuổi tác, Bảo Chung cho biết hai vợ chồng không gặp trở ngại lớn trong cuộc sống. Diệu Thắm hiểu công việc của chồng, trong khi ông cũng trân trọng sự đồng hành của bà xã. Khi Bảo Chung đi quay hoặc chạy show nhiều ngày, vợ ông đảm nhận phần lớn việc gia đình và kinh doanh.