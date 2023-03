Nam MC “Gương mặt truyền hình” kết hợp ấn tượng trong bộ ảnh thời trang

Đây là bộ sưu tập thời trang trẻ mà Trung Hậu trực tiếp sáng tạo. Lấy hình tượng sóng âm làm chủ đạo để tạo nên những họa tiết tối giản mà bắt mắt. Với thông điệp "The irregular Daily Sound" – Thanh Âm Độc Bản, Trung Hậu tin rằng: giọng nói của mỗi người là đặc trưng, nó không giống với bất kỳ ai cả. Bởi dây thanh quản của mỗi người cũng được quy định một phần bởi gen và một phần bởi môi trường thông qua quá trình học hỏi. Và những điều khác biệt đó - tạo nên Bản thể của bạn.

Trong chiến dịch quảng bá mới nhất về hình ảnh của "MC truyền hình – Nghề nói", BTV Phan Trung Hậu đã lựa chọn thí sinh được truyền thông và khán giả quan tâm nhất (Best Viral) của Gương Mặt Truyền Hình là chàng công an Trương Tấn An xuất hiện cùng mình trong những bức ảnh thời trang được đầu tư kỹ lưỡng.

Theo chia sẻ của BTV Trung Hậu thì chính Trung Hậu là người đã vận động Tấn An tham gia The TVFACE, ngay cả lúc An còn không đủ tin tưởng vào bản thân anh ấy có thể chinh phục và bước đến Final Voice. Chưa từng có kinh nghiệm dẫn chương trình nhưng Tấn An đã có thể chinh phục ban giám khảo và đông đảo người hâm mộ bằng sự chân thành và ngoại hình điển trai để nhận được tấm vé vàng danh giá từ bán kết để bước thẳng vào chung kết.

Tấn An bộc bạch trên trang cá nhân: "An thức dậy bằng tiếng kẻng lúc 6h00 sáng trong doanh trại. An bắt đầu một ngày làm việc bằng tiếng đồng đội chào nhau: "Chào đồng chí!" và kết thúc bằng tiếng nói của nhân dân: "Chào mấy chú, tui về." Nhưng chính nhờ Hậu đã giúp An khám phá thêm đam mê về nghề nói của chính mình." Sau cuộc thi các thí sinh, giám khảo và gương mặt truyền cảm hứng vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong các chương trình và dự án cá nhân.

Được biết ở mùa giải Gương Mặt Truyền Hình vừa kết thúc, Trung Hậu chính là giám khảo casting, bán kết và giám khảo các thử thách thời trang của chương trình. Năm 2022, cái tên Phan Trung Hậu được chú ý nhờ vào 4 giải thưởng báo chí uy tín và gây bão trên các nền tảng mạng xã hội khi dẫn dắt 7 cuộc thi hoa hậu, hoa khôi cấp quốc gia.