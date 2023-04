Nam idol tố bị nhà sản xuất lạm dụng tình dục suốt 4 năm từ khi mới 15 tuổi

Johnny Kitagawa là người sáng lập công ty quản lý tài năng Nhật Bản Johnny & Associates. Ông là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong làng giải trí Nhật Bản, được biết đến là "cha đẻ" của những nhóm nhạc Jpop lừng danh như SMAP, Kinki Kids, Arashi, King & Prince. Johnny đã qua đời ở tuổi 87 vào năm 2019.

Hình ảnh cố giám đốc âm nhạc Johnny Kitagawa

Do ảnh hưởng của ông đối với ngành công nghiệp, hành vi của Johnny Kitagawa đã không được truyền thông Nhật Bản đưa tin cho đến sau khi ông qua đời. Trong bộ phim tài liệu Predator: The Secret Scandal of J-Pop của BBC, các nạn nhân cũ cáo buộc Johnny là một kẻ ấu dâm và đã quấy rối tình dục các nghệ sĩ nam của ông ta.

Kauan Okamoto, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Brazil gốc Nhật, cho biết Johnny đã lạm dụng tình dục anh ít nhất 15 lần trong khoảng thời gian 4 năm kể từ năm 2012, khi ngôi sao nhạc pop mới 15 tuổi. Okamoto là thành viên của Johnny's Jr, một nhóm thực tập sinh làm việc như một nhóm tài năng cho Johnny & Associates.

Okamoto khi còn là thành viên của Johnny's Jr

Anh cho biết việc lạm dụng bắt đầu tại căn hộ áp mái của cố giám đốc âm nhạc ở Tokyo, nơi có rất nhiều nam sinh được mời qua đêm. Johnny Kitagawa đã lạm dụng tình dục nhiều bé trai nhưng không được đưa ra công lý vì các nạn nhân của ông biết rằng việc nói ra sẽ chấm dứt sự nghiệp nhạc pop của họ.

Hôm 12/4, cựu thần tượng chia sẻ với Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài tại Nhật Bản: "Tôi tin rằng hầu hết tất cả các cậu bé đến ở tại chỗ của Johnny đều là nạn nhân. Nếu bạn ở lại đó, bạn không có khả năng trốn tránh ông ta. Tôi có thể nói rằng 100 đến 200 chàng trai đã luân phiên ở đó trong suốt 4 năm tôi làm việc tại công ty".

Okamoto chia sẻ câu chuyện của bản thân

Johnny bị cáo buộc đã có những hành vi quấy rối nam ca sĩ khiến anh cảm thấy sợ hãi, chỉ biết giả vờ ngủ. Ngày hôm sau, Johnny đưa cho Okamoto 10.000 yên (hơn 1,7 triệu đồng).

Nam thần tượng là một trong số ít các cựu nghệ sĩ của Johnny & Associates lên tiếng trước công chúng. Anh cho biết mình đã ở căn hộ của Kitagawa khoảng 100 lần và từng bị lạm dụng với hình thức tương tự từ 15 đến 20 lần trước khi anh rời công ty vào năm 2016.

Tin đồn này đã lan truyền trong nhiều năm khi tạp chí Shukan Bunshun đăng một loạt bài dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cậu bé tuổi teen, những người tiết lộ Johnny đã lạm dụng tình dục họ, vào năm 1999. Nhà sản xuất âm nhạc quá cố đã kiện Bunshun về tội phỉ báng và được bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, bản án đã bị hủy bỏ một phần khi kháng cáo, với phán quyết của tòa án cấp cao Tokyo vào năm 2004 cho biết tạp chí có đủ lý do để đăng các cáo buộc chống lại ông. Kháng cáo của Johnny đã bị tòa án tối cao bác bỏ và ông chưa bao giờ bị buộc tội.

Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Nhật Bản đã mời Johnny & Associates giải quyết các cáo buộc nhưng không nhận được phản hồi.

Okamoto hy vọng cuộc phỏng vấn của mình và bộ phim tài liệu của BBC về Kitagawa sẽ giúp phá vỡ sự im lặng của giới truyền thông và khuyến khích những nạn nhân khác lên tiếng. "Tôi không thể nói về những trải nghiệm của mình trong một thời gian dài. Tôi đã quyết định lộ mặt, nhưng những nạn nhân khác chọn im lặng. Điều đó có thể thay đổi… đó là hy vọng của tôi. Chúng ta đang nói về một số lượng nạn nhân rất lớn. Tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy ba nạn nhân khác vì tôi ở cùng phòng vào thời điểm đó".

Cựu thần tượng chia sẻ thêm "Ông ta chưa bao giờ nói rõ ràng rằng nếu bạn không chịu đựng [sự lạm dụng] thì bạn sẽ không thành công. Nhưng những người mà Johnny yêu thích sẽ thành công… và có cơ hội ra mắt, tham gia một chương trình truyền hình hoặc tham gia một nhóm nhạc nam. Ông ta đưa ra quyết định đó và tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Một số thậm chí còn nói rằng bạn phải được mời đến nơi ở của ông ấy để thành công và bạn nên làm những gì bạn cần làm để được mời. Chuyện là thế đấy".

Nguồn: The Guardian