Nam Em hốt hoảng né tránh lộ mặt trên livestream, tất cả vì lý do này?

Thời gian vừa qua, Nam Em và bạn trai trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, đoạn video có sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1996 tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, trong clip này, Nam Em bất ngờ để lộ khoảnh khắc hốt hoảng né tránh khi đang livestream trò chuyện với cư dân mạng.

Nguyên do vì cô bất ngờ để lộ rõ mặt mộc không son phấn do mất filter làm đẹp gương mặt. "Mất app rồi. Trời ơi hết hồn. Nhìn như mấy bà ngoại 80 vậy á", Nam Em chia sẻ. Trên sóng livestream, Nam Em từng bộc bạch về chuyện bản thân từng phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp Tiền Giang cho biết cô đã can thiệp "dao kéo" phần mắt nhưng bị hỏng, khiến nhan sắc lẫn tinh thần bị tuột dốc.

Nam Em chia sẻ: "Đúng là mắt hồi xưa đẹp, nhắc tới buồn nhưng biết sao giờ, đâu thay đổi được nữa. Ngày xưa sợ xấu nhưng bây giờ hết sợ rồi nên cảm thấy đỡ buồn. Ngày xưa với gương mặt này là trầm cảm, chịu không nổi đâu. Từ lúc tôi sửa mắt bị hư, tôi thề không bao giờ đụng tới dao kéo nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chấp nhận xấu. Mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất".

Nguyên do vì người đẹp 9x để lộ mặt mộc, không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa gương mặt

Nam Em được biết đến là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Cô tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp khác như Hoa hậu Trái Đất 2016, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Vừa qua, việc Nam Em liên tiếp phát livestream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào, tiết lộ góc khuất trong giới showbiz và "bóc phốt" ám chỉ người nổi tiếng khiến dư luận xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều.

Những nội dung của Nam Em bị cơ quan chức năng đánh giá gây ồn ào mạng xã hội và tiêu cực. Cô cũng "động chạm", hướng dư luận xấu về một số nghệ sĩ thông qua cách gọi tắt. Nguyễn Thị Lệ Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phạt 37,5 triệu đồng vì ồn ào livestream những ngày qua. Quyết định được đưa ra hôm 1/3.