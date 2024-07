Vụ kiện tài tử nổi tiếng Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) 50 triệu won (933 triệu đồng) vì ngoại tình với người phụ nữ (gọi tắt là A) khi làm việc cùng công ty đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc suốt 1 năm qua. Theo đó, nam diễn viên họ Kang bị chồng của nhân tình A khởi kiện, và bị công ty bất động sản đuổi việc. Đến ngày 24/7, cuối cùng phía Kang Kyung Joon đã tham dự phiên toà đầu tiên, nhưng chỉ luật sư của nam tài tử đình đám đại diện có mặt.

Đáng chú ý hơn cả, Kang Kyung Joon đã chấp nhận yêu cầu từ chồng của A, thừa nhận nghi vấn ngoại tình. Tưởng rằng nam diễn viên cuối cùng cũng nhận lỗi sau khi đoạn tin nhắn bằng chứng giữa anh và A bị tung lên mạng xã hội, thế nhưng Kang đã nhanh chóng lật mặt. Theo tin mới nhất từ tờ Chosun chiều nay, phía đại diện pháp lý của Kang Kyung Joon đã gọi điện cho tờ báo để bác bỏ thông tin anh thừa nhận chuyện ngoại tình.

Trong cuộc gọi trao đổi với phía truyền thông sau phiên toà, phía đại diện cũng thay mặt bày tỏ nỗi niềm của Kang trong thời gian đối mặt với scandal. Dù muốn tranh chấp nhiều yêu sách của đối phương nhưng bản than nam diễn viên thật sự đã phải vật lộn với cáo buộc, gia đình cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Anh cảm thấy việc tranh chấp lâu dài sẽ gây ra nhiều khó khăn và muốn nhanh chóng kết thúc vụ kiện. Cuối cùng, Kang chấp nhận yêu cầu bồi thường để khép lại vụ án. Cũng từ đây, truyền thông và công chúng tin rằng Kang đã thừa nhận chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, phía Kang khẳng định điều này là không đúng sự thật.

Kết thúc vấn đề, đại diện pháp lý 1 lần nữa khẳng định Kang không thừa nhận hành vi ngoại tình, anh chỉ chấp nhận bồi thường để không phải tranh chấp đúng sai. Điều này càng khiến công chúng phẫn nộ và tin rằng Kang Kyung Joon muốn lấp liếm chuyện "tòm tem" với A nên mới dùng tiền để kết thúc vấn đề.

Trước đó theo tờ Xsports News đưa tin, vợ con tài tử họ Kang phải chịu vạ lây từ vụ scandal chấn động. Vụ việc vỡ lở, vợ con Kang Kyung Joon chịu tổn thương sâu sắc, nhất là sau khi tin nhắn mùi mẫn nam tài tử gửi cho nhân tình bị phanh phui. Từ đây, không ít YouTuber, tài khoản mạng xã hội "thừa nước đục thả câu", tung loạt video chứa đựng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình trạng sức khỏe, tinh thần của Jang Shin Young và 2 con nhằm câu tương tác. Bên cạnh đó, những tin giả liên quan tới tình trạng hôn nhân của vợ chồng tài tử họ Kang cũng xuất hiện ồ ạt.

Nguồn: Koreaboo, Chosun