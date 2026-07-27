Nam diễn viên gia trưởng nhì showbiz, độc lạ chẳng giống ai: Đưa vợ 10 tỷ mỗi tháng, cả nhà vợ phải "nhìn sắc mặt" anh mỗi ngày

Vì đơn giản là Nhiếp Viễn sống cùng nhà vợ để "cô ấy tiện chăm sóc bố mẹ".

Nhắc đến Nhiếp Viễn, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến vai Càn Long trong Diên Hi Công Lược hay hàng loạt vai diễn cổ trang nổi tiếng trước đó. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nam diễn viên lại nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì một thông tin gây sốc: mỗi tháng đưa cho vợ 300 vạn NDT (khoảng hơn 10 tỷ đồng) để quản lý chi tiêu gia đình.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, kéo theo vô số bình luận hài hước như: "Chồng tôi mỗi tháng đưa 1 tỷ thôi thì bảo rửa chân cho anh ấy tôi cũng đồng ý" hay "Không cần 10 tỷ, chuyển khoản đều đặn là hạnh phúc rồi".

Tuy nhiên, theo nhiều trang truyền thông Trung Quốc, con số trên chưa từng được chính Nhiếp Viễn hay vợ anh - nữ diễn viên Tần Tử Việt xác nhận. Dẫu vậy, khi theo dõi cuộc sống của hai vợ chồng trong chương trình thực tế Men Do Housework, nhiều khán giả lại nhận ra điều đáng chú ý hơn cả tiền bạc chính là cách nam diễn viên lựa chọn gánh vác gia đình.

Gia trưởng mới lo được cho cả nhà em

Trong chương trình Men Do Housework, Nhiếp Viễn để lộ khá nhiều góc khuất đời thường. Anh là người có cá tính mạnh, khá nóng tính và luôn thích mọi việc diễn ra theo trật tự. Tần Tử Việt cũng từng chia sẻ chồng mình là người nguyên tắc, nhiều lúc khá nghiêm khắc nên cô thường lựa chọn mềm mỏng để dung hòa không khí gia đình.

Chính vì vậy, khi biết hai vợ chồng nhiều năm sống cùng bố mẹ vợ, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ.

Theo những gì chương trình ghi lại, sau khi con gái chào đời, Tần Tử Việt gần như rút lui khỏi công việc để tập trung chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Nhiếp Viễn liên tục đi quay phim, thường xuyên vắng nhà trong thời gian dài. Việc sống cùng bố mẹ vợ giúp ông bà có thể hỗ trợ chăm cháu, quán xuyến việc nhà, còn anh cũng yên tâm hơn mỗi khi phải đi làm xa.

Nhiều cảnh quay trong chương trình cho thấy bố mẹ vợ là những người đảm nhận phần lớn việc nấu ăn, chăm sóc cháu và lo sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí có thời điểm cả gia đình chờ Nhiếp Viễn thức dậy mới bắt đầu ăn cơm, khiến cư dân mạng Trung Quốc hài hước gọi anh là "Càn Long ngoài đời" vì được mọi người trong nhà chiều theo.

Không ít khán giả cho rằng hình ảnh ấy phần nào phản ánh tính cách gia trưởng của nam diễn viên. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người cũng nhận ra một chi tiết đáng suy ngẫm: dù là trụ cột kinh tế, có sự nghiệp ổn định và khá coi trọng nguyên tắc, Nhiếp Viễn không hề đặt nặng sĩ diện đến mức nhất quyết phải sống riêng. Anh chấp nhận lựa chọn sống cùng bố mẹ vợ vì điều đó giúp cuộc sống của vợ con thuận lợi hơn.

Đó có lẽ cũng là lý do nhiều người nói rằng, đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc là một người đàn ông luôn đặt trách nhiệm gia đình lên trước.

Điều đáng nói không phải là 10 tỷ, mà là tư duy của một người trụ cột

Mỗi khi câu chuyện về Nhiếp Viễn được chia sẻ, cư dân mạng lại để lại vô số bình luận hài hước. Đa phần họ rất "enjoy" nếu chồng đưa nhiều tiền về thì bao nhiêu tật xấu họ cũng chấp nhận hết.

Nghe qua thì có vẻ chỉ là những câu nói đùa, nhưng phía sau đó lại phản ánh mong muốn rất thực tế của nhiều người: ai cũng muốn có một người bạn đời sẵn sàng gánh trách nhiệm và mang lại cảm giác an toàn cho gia đình.

Thực tế, nếu chỉ nhìn vào tin đồn "10 tỷ mỗi tháng", người ta rất dễ nghĩ rằng giá trị của một người đàn ông nằm ở số tiền anh ấy kiếm được. Nhưng điều khiến Nhiếp Viễn được bàn luận nhiều hơn lại nằm ở cách anh nhìn nhận vai trò của mình trong hôn nhân.

Anh coi việc kiếm tiền là trách nhiệm của bản thân, còn việc vợ dành thời gian chăm con cũng là một sự đóng góp không kém phần quan trọng. Hai người phân chia vai trò khác nhau để gia đình vận hành ổn định, thay vì cùng lúc phải gánh mọi áp lực.

Quan trọng hơn, Nhiếp Viễn cũng cho thấy một góc nhìn khá thú vị về cái gọi là "sĩ diện đàn ông". Với không ít người, việc sống cùng bố mẹ vợ vẫn là điều khó chấp nhận vì sợ bị đánh giá. Nhưng với anh, nếu lựa chọn ấy giúp vợ đỡ vất vả, con có ông bà chăm sóc và bản thân yên tâm làm việc, thì đó đơn giản là phương án phù hợp nhất cho gia đình.

Một người đàn ông bản lĩnh đôi khi không phải là người giữ cái tôi lớn nhất

Có lẽ vì thế, điều đáng để học hỏi từ câu chuyện của Nhiếp Viễn không nằm ở tin đồn mỗi tháng đưa vợ bao nhiêu tiền, bởi đến nay con số ấy vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận. Điều đáng nói hơn là cách anh chấp nhận gánh áp lực kiếm tiền, đồng thời cũng sẵn sàng bỏ qua những định kiến về việc sống cùng gia đình bên ngoại nếu điều đó mang lại lợi ích cho cả nhà.

Suy cho cùng, một người đàn ông mạnh mẽ không nhất thiết phải chứng minh mình bằng việc luôn giữ cái tôi hay sĩ diện. Bản lĩnh đôi khi nằm ở việc biết lựa chọn điều tốt nhất cho gia đình, kể cả khi lựa chọn ấy không giống số đông.

Và có lẽ cũng vì thế, sau khi theo dõi cuộc sống của Nhiếp Viễn, nhiều khán giả đã thay đổi cách nhìn về nam diễn viên. Đằng sau hình ảnh một người chồng có phần gia trưởng là một người đàn ông luôn ý thức rất rõ trách nhiệm của mình với vợ con. Còn phía sau những bình luận đùa vui về "10 tỷ mỗi tháng", điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả lại là cảm giác an tâm mà một người trụ cột có thể mang đến cho gia đình, không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng những lựa chọn đặt lợi ích của người thân lên trên cái tôi của chính mình.