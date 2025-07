Nam diễn viên có cơ thể dị biệt nhất thế giới qua đời ở tuổi 70, hé lộ sự thật về năm tháng cuối đời

China Times đưa tin nam diễn viên Hollywood Rene Kirby, nổi tiếng với vai diễn trong phim Beauty in the Eyes of the Beholder đã qua đời ở tuổi 70. Cách đây 2 tháng, ông phải nhập viện vì nhiễm trùng thận, bàng quang và thực quản. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Rene Kirby đã qua đời vào ngày 11/7, tại Trung tâm Y tế Đại học Vermont, Mỹ.

Rene Kirby sinh ra đã mắc chứng nứt đốt sống, khiến cột sống bị thiếu 30,48 cm. Điều này khiến cột sống tách khỏi xương chậu, dẫn đến đôi chân kém phát triển và không thể gập đầu gối. Ông mô tả: "Cơ thể tôi hình chữ L, và tôi không thể nằm thẳng". Tuy nhiên, Rene Kirby vẫn giữ được thái độ tích cực về cuộc sống. Ông chưa từng nghĩ mình là người khuyết tật, thử sức với nhiều hoạt động và có sự nghiệp phim ảnh đáng nể.

Rene Kirby qua đời ở tuổi 70

Dù Rene Kirby bị hạn chế khả năng vận động do khuyết tật từ nhỏ, bố mẹ ông không muốn ông phải phụ thuộc vào các thiết bị y tế. Do vậy, ông tập đi bằng tay khi mới 1 tuổi. Khi học trung học, Rene Kirby giành chức vô địch thể dục dụng cụ và bơi quanh Vịnh Shelburne. Nam diễn viên này còn học nghề mộc và có thể sửa chữa nhà cửa. Ông thành thạo điều khiển xe 3 bánh, đi bộ và trượt tuyết bằng tay.

Ông chưa từng coi mình là người khuyết tật, không để vấn đề thể chất cản trở cuộc sống

Những năm cuối đời, tài tử sinh năm 1955 còn phải cắt bỏ cổ họng do ung thư vòm họng. Dù mất khả năng nói nhưng ông vẫn thể hiện tinh thần kiên cường. Phải đến mùa thu năm ngoái, Rene Kirby mới ngừng đi lại và đạp xe.

Thông tin về cái chết của Rene Kirby khiến nhiều khán giả thương tiếc và xót xa. Di sản điện ảnh của ông gồm nhiều bộ phim nổi tiếng như Shallow Hal, Beauty in the Eyes of the Beholder, When We Stick Together và Carnival of Fantasy.

Rene Kirby có sự nghiệp phim ảnh đáng nể

Nguồn: China Times