Nam chính thừa thãi nhất hiện tại: Xuất hiện chỉ để chọc cười vô nghĩa, phí cả năng lực của diễn viên

Từng là bom tấn được rất nhiều khán giả mong chờ, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) lại khiến người xem thất vọng khi kịch bản kém hấp dẫn hơn hẳn so với phần 1. Sự xuất hiện của các nhân vật mới, từ quỷ cấp cao đến lính cứu hỏa hắc hóa hay thậm chí là người săn quỷ mới đều dần gây ra những tranh cãi. Đặc biệt, nhân vật Na Jeok Bong (Yoo In Soo) - người săn quỷ mới với khả năng ngửi thấy mùi của ác quỷ - đang ngày càng khiến khán giả mất kiên nhẫn.



Ban đầu, Na Jeok Bong là nhân vật được chú ý nhất mùa 2 bởi theo trailer phim, anh ta vô cùng hài hước, đáng yêu và hơn hết, người thể hiện vai diễn này là In Soo - một tân binh đang nổi thời gian gần đây. Và quả nhiên, Jeok Bong làm quá tốt vai trò chọc cười khán giả của mình, sự xuất hiện vô cùng ấn tượng và tạo thiện cảm cho người xem ở giai đoạn đầu. Thế nhưng sau giai đoạn giới thiệu nhân vật, sự hài hước đó đã dần trở nên không cần thiết.

Khán giả bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nhân vật này quá thừa thãi trong tổng thể câu chuyện. Mỗi lần Jeok Bong xuất hiện dường như chỉ để biên kịch thỏa mãn niềm đam mê lồng ghép những mảng miếng hài "ít thì vui chứ nhiều thì... vô duyên" của mình. Năng lực ngửi thấy mùi ác quỷ của Jeok Bong lúc dùng được, lúc không, dù đôi khi cũng khá quan trọng nhưng nhìn chung nó chẳng thực sự cần thiết. Nếu Jeok Bong có thêm năng lực mới và tham gia nhiều hơn vào những trận chiến với ác quỷ thay vì chỉ gây cười thì có đây sẽ là một nhân vật thú vị và đáng xem hơn.

Bình luận của khán giả: - Nhân vật này thừa thãi quá, mấy trò đùa thì nhạt toẹt sượng trân, lâu lâu còn hay bóp đồng đội. Cứ cảnh nào có ông này mình lại thấy ngán. - Mỗi lần coi tới ông này này là tôi tức. Vô dụng dã man mà miếng hài thì vô duyên chứ cũng không hay ho gì. Phần 2 coi nản thiệt sự luôn. - Không ghét nhưng tức nhân vật này quá, năng lực vô dụng, chẳng thà cho biết chữa lành đi để hỗ trợ cô Mun - Mảng miếng hài của nhân vật này rất vô duyên và chán, nếu chỉ xuất hiện để gây cười thì biên kịch thất bại thật sự.

Xem câu chuyện của Jeok Bong trong phim, khán giả vừa cảm thấy "tuyệt vọng" lại vừa tiếc cho năng lực của diễn viên trẻ Yoo In Soo. Không thể phủ nhận việc anh chàng thể hiện rất tốt vai diễn của mình, biểu cảm vô cùng linh hoạt. Thế nhưng việc phải diễn một nhân vật thừa thãi quả là uổng phí tài năng này.

Nguồn ảnh: tvN