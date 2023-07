Nam chính tái xuất thất bại sau 2 năm ở ẩn vì bê bối: Bị chê “mặt mũi cau có”, diễn y như lúc chơi gameshow

Ra mắt cùng với Ác Quỷ của đài SBS, Numbers (Con Số Bí Mật) của đài MBC lại là một tác phẩm thất bại cả về danh tiếng lẫn tỷ suất người xem. Phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn Choi Jin Hyuk sau 2 năm vắng bóng vì bê bối. Cụ thể thời điểm năm 2021, Choi Jin Hyuk bị phát hiện vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19 khi đến một quán bar. Phía công ty quản lý giải thích, anh được người quen đưa đến đây mà không hề biết rằng quán bar này mở cửa bất hợp pháp giữa thời điểm giãn cách. Lời giải thích không nhận được sự ủng hộ từ khán giả, Choi Jin Hyuk tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động, đặc biệt là rút lui khỏi chương trình tạp kỹ nổi tiếng của đài SBS - My Little Old Boy.



Thời điểm sự việc này xảy ra là khi Choi Jin Hyuk đang nổi lên nhờ bộ phim đình đám Mr. Queen. Sự nghiệp còn chia kịp sang trang, khởi sắc thì anh buộc phải dừng lại mọi thứ. Việc tái xuất ở Numbers vì vậy cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và cư dân mạng Hàn Quốc. Thế nhưng khi lên sóng, bộ phim này lại không thành công như mong đợi.

Trong Numbers, Choi Jin Hyuk vào vai Han Seung Jo, con trai Phó Chủ tịch Han Je Kyoon đồng thời là kế toán viên kỳ cựu của Taeil. Ở Han Seung Jo toát ra vẻ rắn rỏi, từng trải, thâm trầm và khó đoán, anh ta là con trai tài phiệt nhưng không phải kiểu hình tượng bóng bẩy, hào hoa như các tổng tài thường thấy trên màn ảnh.

Vốn nổi tiếng diễn hay nhưng ở lần xuất hiện này, Choi Jin Hyuk lại nhận về những phản ứng trái chiều từ khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng nam diễn viên thường xuyên nhăn nhó, cau có, dù điều đó không thực sự cần thiết với tình huống mà nhân vật trải qua. Một số khác lại cảm thấy không phân biệt được Choi Jin Hyuk của Numbers với Choi Jin Hyuk khi tham gia chương trình My Little Old Boy. Tóm lại, nếu nuôi tham vọng tái xuất thành công nhờ Numbers thì Choi Jin Hyuk đã có thể thất vọng được rồi!

Choi Jin Hyuk cau có quá nhiều trên phim

Nguồn ảnh: MBC